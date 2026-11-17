समंदर के बीचों-बीच जहाज में भरने लगा पानी, फंस गई 27 जिंदगियां! पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने ऐसे बचाई जान
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से मिले एक अर्जेंट संदेश के बाद 16 नवंबर को यह ऑपरेशन शुरू किया गया था.
Published : November 17, 2026 at 5:45 PM IST
पारादीप (ओडिशा): पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ने रात भर चले एक बचाव अभियान में दो टगबोट (छोटे शक्तिशाली जहाज) की मदद से संकट में फंसे जहाज 'एमवी विश्व उदय' को सुरक्षित बचा लिया है. इसके साथ ही जहाज पर सवार सभी 27 चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं.
यह बचाव अभियान 'शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' लिमिटेड से मिले एक तत्काल संदेश के बाद शुरू किया गया था. संदेश में बताया गया था कि 19°47'N 087°22'E स्थान पर जहाज के अंदर पानी भर रहा है और उसका प्रोपेलर शाफ्ट (जहाज को आगे बढ़ाने वाला हिस्सा) खराब हो गया है. समुद्री प्रशासन महानिदेशालय से मंजूरी मिलने के बाद, 16 नवंबर को दोपहर 12.30 बजे पारादीप बंदरगाह से दो टगबोट 'डॉल्फिन-25' और 'डॉल्फिन-20' रवाना किए गए.
इस अभियान का नेतृत्व हार्बर मास्टर कैप्टन इंद्रनील मुखर्जी ने किया. 'डॉल्फिन-25' सबसे आगे रहा और 'डॉल्फिन-20' ने आवश्यक सहायता प्रदान की. बेहतर तालमेल और पेशेवर कुशलता के जरिए, टीम ने 'एमवी विश्व उदय' को सफलतापूर्वक खींचकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. 17 नवंबर की सुबह बंदरगाह की बाहरी सीमा के पास लंगर डालकर खड़ा कर दिया.
🚨 Maritime Rescue: Successful Salvage Operation by Paradip Port Authority! ⚓ Responding swiftly to an urgent request from SCI Limited, Paradip Port Authority (PPA) launched a coordinated rescue operation for MV Vishva Uday, carrying 27 crew members, after the vessel reported water ingress and a propeller shaft breakdown at 19°47'N 087°22'E, approximately 50 nautical miles off Paradip Port. With approval from DGMA, PPA tugs Dolphin 25 and Dolphin 20, under the leadership of Harbour Master Capt. Indranil Mukherjee, departed at 12:30 PM yesterday to assist the distressed vessel. With Dolphin 25 leading the operation and Dolphin 20 providing support, MV Vishva Uday was safely towed and anchored off the outer port limits this morning. 👏 Commendable teamwork, swift coordination and professional dedication by PPA's Marine Team ensured the successful completion of this critical maritime assistance operation. Paradip Port Authority: Committed to Maritime Safety and Service Excellence! #ParadipPort #ParadipPortAuthority #MaritimeRescue #MaritimeSafety #IndianShipping #Odisha @shipmin_india @PIB_India @PIB_ShipMin @PIBodisha @PIBBhubaneswar @sarbanandsonwal @Shantanu_bjp @imw_gov— Paradip Port Authority (@paradipport) November 17, 2026
पारादीप बंदरगाह के अध्यक्ष सुशांत कुमार पुरोहित ने समुद्री विभाग और इस बचाव अभियान में शामिल सभी टीमों की सराहना की. उन्होंने समुद्री सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी के महत्व पर जोर दिया. पारादीप बंदरगाह के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) रति रंजन नायक ने कहा कि यह सफल अभियान समुद्र में लोगों की जान बचाने और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति बंदरगाह की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में पारादीप पोर्ट अथॉरिटी (PPA) ने कहा, "SCI लिमिटेड के एक तत्काल अनुरोध पर तेजी से कार्रवाई करते हुए, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी (PPA) ने 27 क्रू मेंबर्स को ले जा रहे जहाज 'एमवी विश्व उदय' के लिए एक समन्वित बचाव अभियान शुरू किया. यह अभियान तब चलाया गया जब पारादीप बंदरगाह से लगभग 50 समुद्री मील दूर (19°47'N 087°22'E पर) जहाज के अंदर पानी भरने और उसका प्रोपेलर शाफ्ट खराब होने की सूचना मिली."
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