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अनुशासन, भरोसे और हौसले से गढ़ रहे चैंपियन, गजेंद्र सिंह की कोचिंग में देश को मिले 16 अंतरराष्ट्रीय पदक

नई दिल्ली/गाजियाबाद: खिलाड़ियों की सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत और प्रतिभा नहीं होती बल्कि एक कोच का मार्गदर्शन भी होता है, जो उनके शारीरिक क्षमता को पहचानने के साथ उनके भीतर आत्मविश्वास और जीतने का जज्बा पैदा करता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब कोई खिलाड़ी देश के लिए मेडल हासिल करता है, तो पूरा देश उसकी उपलब्धि पर गर्व महसूस करता है. लेकिन उस सफलता के पीछे सालों की मेहनत, अनुशासन, संघर्ष और कोच की तपस्या छुपी होती है.

भारतीय सेना में कार्यरत एलिट हाई परफार्मेंस पैरा एथलेटिक्स स्प्रिंट कोच गजेंद्र सिंह कुछ ऐसी ही भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 12 सालों से कोच के रूप में सेवाएं दे रहे गजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण हासिल कर रही दो पैरा एथलीट प्रीति पाल और सिमरन शर्मा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही है. इन दोनों खिलाड़ियों ने अब तक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत को कुल 16 मेडल दिलाए हैं.

अनुशासन सबसे बड़ी ताकत: गजेंद्र सिंह के मुताबिक, किसी खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए केवल प्रेक्टिस करना पर्याप्त नहीं होता है. उसके प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन करना कमजोरी को पहचानना और प्रतियोगिता के स्तर के अनुसार तैयारी करना भी जरूरी होता है. खिलाड़ियों की उपलब्धि के पीछे इसी तरह की लंबी प्रक्रिया काम करती है. गजेंद्र सिंह भारतीय सेना की आर्मी सर्विस कॉर्प्स में नाइक के पद पर कार्यरत हैं. वह एलिट हाई परफार्मेंस पैरा एथलीट स्प्रिंट कोच है. सेना में अपनी जिम्मेदारियां के साथ में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं. पैरालंपिक गेम्स विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियाई पैरा गेम्स में वह कोच के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

पैरा ओलंपिक से विश्व चैंपियनशिप तक 16 मेडल का सफर: गजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण हासिल करने वाली दोनों पैरा खिलाड़ियों ने अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुल 16 पदक हासिल किए हैं. इन मेडल में तीन पैरालंपिक मेडल शामिल है. विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दोनों खिलाड़ियों ने सात मेडल जीते थे. जिसमें दो गोल्ड, दो सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज मेडल है. वहीं, एशियाई पैरा गेम्स में दोनों खिलाड़ियों के नाम 6 पदक हैं. इनमें दो गोल्ड और चार सिल्वर मेडल है. मेडल का यह आंकड़ा साफ बताता है कि दोनों खिलाड़ी अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार अपनी योग्यता को साबित कर रहे हैं. पैरा ओलंपिक जैसे बड़े खेल आयोजन में मेडल जीतना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि होती है. वहीं, विश्व चैंपियनशिप और एशियाई पर गेम्स में भी लगातार सफलता हासिल करना मेहनत और प्रैक्टिस का प्रमाण है.

दोनों पैरा खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड से हैं सम्मानित: दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियां केवल मेडल तक सीमित नहीं है. प्रीति पाल और सिमरन शर्मा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है. इसके अलावा उन्हें रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी मिल चुका है. दोनों उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी के रूप में कार्यरत है. खेल और प्रशासनिक सेवा दोनों क्षेत्रों में सिमरन शर्मा और प्रीति पाल की उपलब्धियां युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

सिमरन जीत चुकी है कई मेडल: सिमरन शर्मा की उपलब्धियां भी बेहद खास है, वह दो बार विश्व चैंपियन है और पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुकी है. विश्व चैंपियनशिप में उनके नाम दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल दर्ज है. इसके अलावा वह 200 मीटर की एशियाई रिकॉर्ड होल्डर और 100 मीटर की नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है. चीन में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स में सिमरन शर्मा ने दो सिल्वर मेडल हासिल किए थे. इसके बाद 2026 में जापान के आईची नागोया में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स में सिमरन ने 100 और 200 मीटर की स्पर्धा में दो गोल्ड मेडल जीतकर देश को गौरान्वित किया. खास बात यह है कि दोनों स्पर्धा में उन्होंने नए एशियाई पैरा गेम्स रिकॉर्ड भी बनाए.

रिकॉर्ड होल्डर है प्रीति पाल: प्रीति पाल की उपलब्धियां की बात करें तो वह दो बार पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है. इसके अलावा विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में उनके नाम एक सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज मेडल है. 100 और 200 मीटर की स्पर्धा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है. 2026 में जापान में आयोजित एशियाई पर गेम्स में भी प्रीति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो सिल्वर मेडल हासिल किए हैं. प्रीति पाल नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन ने उन्हें देश के प्रमुख पैरा एथलीट्स में शामिल किया है.

दो खिलाड़ियों की उपलब्धियां से चमकाया भारत का नाम: गजेंद्र सिंह मौजूदा समय में दो प्रमुख पैरा एथलीट्स को प्रशिक्षण दे रहे हैं. इनमें प्रीति पाल टी 35 कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करती हैं जबकि सिमरन शर्मा टी 12 कैटेगरी में पैरा एथलीट है. दोनों खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और प्रदर्शन के दम पर अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में अलग पहचान बनाई है.

गजेंद्र सिंह बताते हैं कि सेना में काम करने के दौरान अनुशासन जिम्मेदारी और समर्पण उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है. यही गुण को खिलाड़ियों की ट्रेनिंग में उतारने का प्रयास करते हैं. गजेंद्र सिंह कहते हैं, "मैं आर्मी सर्विस कॉर्प्स से हूं. मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझ पर बहुत विश्वास दिखाया है. मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनके विश्वास पर खाता उतर रहा हूं. आज में जहां भी हूं उसमें मेरे वरिष्ठ अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है." उनका मानना है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनुशासन सबसे जरूरी होता है. खिलाड़ी कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो यदि उसकी दिनचर्या और अभ्यास में अनुशासन नहीं है तो वह अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर सकेगा.

"मैं भारतीय सेना में सोल्जर हूं. मेरे लिए अनुशासन सबसे आवश्यक है. किसी भी मुकाम तक पहुंचाने या किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिसिप्लिन का होना बेहद जरूरी होता है. अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो लक्ष्य तक पहुंचना नामुमकिन हो सकता है. मैं खिलाड़ियों को सबसे पहले अनुशासन सिखाता हूं और प्रयास करता हूं कि वह अपने जीवन में इसका असर प्रतिशत पालन करें. मैं खिलाड़ियों को समय पर अभ्यास करने, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने और ट्रेनिंग के प्रति गंभीर रहने की सीख देते हैं." -गजेंद्र सिंह, पैरा एथलेटिक्स स्प्रिंट कोच-

शरीर के साथ दिमाग को मजबूत बनाना भी जरूरी: गजेंद्र सिंह की कोचिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानसिक प्रशिक्षण है. गजेंद्र का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में केवल शारीरिक रूप से फिट होना पर्याप्त नहीं होता. खिलाड़ी को मानसिक रूप से भी उतना ही मजबूत होना जरूरी हो जाता है. गजेंद्र बताते हैं कि कई बार खिलाड़ी की मांसपेशियां और शरीर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं लेकिन प्रतियोगिता के समय मानसिक दबाव, उसकी परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं. ऐसे में कंपटीशन का दबाव, मेडल जीतने की उम्मीद और मैदान का माहौल खिलाड़ी के मन में तनाव पैदा कर सकता है.

गजेंद्र कहते हैं कि उनकी कोशिश रहती है कि खिलाड़ी को इस तरह तैयार किया जाए कि मैदान में उतरने के बाद उसके मन में किसी तरह का डर ना रहे. वह अपनी क्षमता पर विश्वास करें और अभ्यास के दौरान सीखी गई तकनीक के अनुसार बेहतरीन प्रदर्शन कर सके. उनके मुताबिक, फिजिकल ट्रेनिंग के साथ मेंटल ट्रेनिंग भी बेहद जरूरी होती है. मानसिक रूप से मजबूत खिलाड़ी मुश्किल परिस्थितियों में अपना आत्मविश्वास बनाए रख सकता है. इसलिए खिलाड़ियों की तैयारी में मानसिक मजबूती और दबाव और तनाव की स्थिति में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता विकसित करना भी बेहद जरूरी हो जाता है.

पैरा खिलाड़ियों की चुनौतियां अलग: सामान्य खिलाड़ियों की तुलना में पैरा एथलीट्स की शारीरिक परिस्थितियों और प्रशिक्षण की आवश्यकता काफी अलग हो सकती हैं. उनके व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार ट्रेनिंग की रणनीति तैयार करनी पड़ती है. ऐसे में कोच के सामने चुनौती रहती है कि प्रत्येक खिलाड़ी की जरूरत को समझ कर उसके लिए प्रभावी प्रशिक्षण योजना विकसित की जाए. गजेंद्र सिंह कहते हैं कि खिलाड़ी को सबसे ज्यादा आवश्यकता मोटिवेशन की होती है. वह लगातार खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं ताकि उनका खुद पर विश्वास बना रहे और ट्रेनिंग के दौरान बेहतर प्रदर्शन कर सकें कई बार खिलाड़ी का डिसिप्लिन टूट जाता है या किसी कारण से उसकी मन ट्रेनिंग में नहीं लगता. ऐसे समय में उसे दोबारा मोटिवेट करना और उसकी तैयारी को पटरी पर लाना बेहद जरूरी हो जाता है. कोच का काम केवल ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करना नहीं होता बल्कि खिलाड़ी के भीतर जीतने का जज्बा विकसित करना भी होता है.

आत्मविश्वास से भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते: गजेंद्र सिंह कहते हैं खिलाड़ियों के मन में नेवर गिव अप यानी कभी हार ना मानने की भावना मजबूत रहनी चाहिए खेल में हर दिन एक जैसा नहीं होता है कभी प्रदर्शन बेहतर रहता है तो कभी उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिलते हैं. ऐसे में खिलाड़ी को निराश होने के बजाय अपनी कमियों पर काम करना जरूरी हो जाता है. गजेंद्र कहते हैं कि वह लगातार खिलाड़ियों को विश्वास दिलाते हैं कि उनकी शारीरिक परिस्थितियों उनके लक्ष्य हासिल करने में बाधा नहीं बन सकती हैं मेहनत नियमित ट्रेनिंग और आत्मविश्वास से भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं.

गजेंद्र सिंह का कहना है कि खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने में संस्थागत सहयोग भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्हें भारतीय सेना, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लगातार सहयोग मिलता है. उनका कहना है कि केंद्र सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. गजेंद्र सिंह पैरालंपिक समिति ऑफ़ इंडिया के साथ मिलकर भी कार्य कर रहे हैं उनके मुताबिक जब खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के साथ संस्थाओं का सहयोग और प्रोत्साहन मिलता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है. इससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है. पिछले 12 सालों से कोच के रूप में सेवाएं दे रहे गजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में प्रीति पाल और सिमरन शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को 16 पदक दिलाए हैं. पैरालंपिक में तीन पदक, विश्व चैंपियनशिप में सात और एशियाई पर गेम्स में छह पदक उनकी कोचिंग यात्रा की महत्वपूर्ण उपलब्धियां है.

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