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'जब देश की बात आती है तो त्याग करने पड़ते हैं', पैरा एथलीट सिमरन शर्मा ने बताया कैसे तय किया 'गोल्ड' तक का सफर

पैरा एथलीट सिमरन शर्मा की जीत का सफर ( ETV Bharat GFX )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मोदीनगर की बेटी सिमरन शर्मा ने जापान के आईची - नागोया में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर इतिहास रच दिया. उन्होंने यह साबित किया है कि मजबूत इरादों के सामने परिस्थितियों की बाधाएं ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती. महिलाओं की टी1 श्रेणी की 200 मीटर दौड़ में सिमरन शर्मा ने 24.80 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया, जबकि ईरान की हज्जर सफरजादेह 25.02 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहीं. इस प्रतियोगिता से पहले ही उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने का लक्ष्य रखा था, जिसे उन्होंने हासिल कर खुद से किया हुआ वादा निभाया.

स्वर्ण पदक जीतने के बाद अब वह अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ चली हैं. अब उनकी नजर, आगामी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 और लॉस एंजेलिस 2028 पैरालंपिक खेलों पर है. हालांकि इस स्वर्ण पदक की जीत पीछे केवल पैरा एथलीट की रफ्तार ही नहीं बल्कि पति की मोटिवशन, बच्चों से दूर रहने की पीड़ा परिवार का त्याग और सालों की मेहनत छीपी हुई है. इसे लेकर 'ईटीवी भारत' ने उनसे खास बातचीत की..