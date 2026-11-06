'जब देश की बात आती है तो त्याग करने पड़ते हैं', पैरा एथलीट सिमरन शर्मा ने बताया कैसे तय किया 'गोल्ड' तक का सफर
एशियन पैरा गेम्स 2026 गोल्ड मेडलिस्ट सिमरन शर्मा आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं. कैसा रहा उनका सफर, पढ़ें शहजाद आबिद की रिपोर्ट
Published : November 6, 2026 at 3:59 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मोदीनगर की बेटी सिमरन शर्मा ने जापान के आईची - नागोया में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर इतिहास रच दिया. उन्होंने यह साबित किया है कि मजबूत इरादों के सामने परिस्थितियों की बाधाएं ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती. महिलाओं की टी1 श्रेणी की 200 मीटर दौड़ में सिमरन शर्मा ने 24.80 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया, जबकि ईरान की हज्जर सफरजादेह 25.02 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहीं. इस प्रतियोगिता से पहले ही उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने का लक्ष्य रखा था, जिसे उन्होंने हासिल कर खुद से किया हुआ वादा निभाया.
स्वर्ण पदक जीतने के बाद अब वह अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ चली हैं. अब उनकी नजर, आगामी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 और लॉस एंजेलिस 2028 पैरालंपिक खेलों पर है. हालांकि इस स्वर्ण पदक की जीत पीछे केवल पैरा एथलीट की रफ्तार ही नहीं बल्कि पति की मोटिवशन, बच्चों से दूर रहने की पीड़ा परिवार का त्याग और सालों की मेहनत छीपी हुई है. इसे लेकर 'ईटीवी भारत' ने उनसे खास बातचीत की..
प्रश्न- आपने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है, कैसा महसूस हो रहा है?
उत्तर- पिछली बार मैंने दो सिल्वर मेडल जीते थे. उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि अगली बार प्रतियोगिता में देश के लिए गोल्ड मेडल ही लेकर आऊंगी. इस बार सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ दौड़ना या पदक जीतना नहीं, बल्कि पदक का रंग 'सिल्वर से गोल्ड' करना था. जापान में प्रदर्शन तो अच्छा रहा, लेकिन मैं अपनी टाइमिंग से संतुष्ट नहीं हूं. वहां का मौसम, ट्रैक और परिस्थितियां भारतीय खिलाड़ियों के लिए अनुकूल नहीं थी. इसके बावजूद तमाम परिस्थितियों के बीच मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश की गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही.
प्रश्न- खेलों का सफर कैसे शुरू हुआ?
उत्तर- शादी से पहले मैंने किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था. साल 2017 में शादी के बाद पति ने खेल की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया. इसी के चलते 2018 की शुरुआत में प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में कदम रखा. मेरे पति ने न केवल स्पोर्ट्स शुरू करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि प्रशिक्षण के दौरान मार्गदर्शन भी किया. प्रैक्टिस में होने वाली छोटी बड़ी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने में भी मदद की. धीरे-धीरे खेल जिंदगी का हिस्सा बनता गया और वक्त के साथ खेल बेहतर होता चला गया.
प्रश्न- खेल के सफर में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट कौन रहा?
उत्तर- जब कोई खिलाड़ी मेडल हासिल करता है तो अक्सर उसका नाम और उपलब्धियां चर्चा में आ जाती है, लेकिन उस जीत के पीछे कई लोगों की मेहनत और त्याग छिपा होता है. यह मेरी व्यक्तिगत मेहनत का परिणाम नहीं है. प्रोफेशनल खिलाड़ी के रूप में मुझे कई घंटों तक अभ्यास करना पड़ता है. साथ ही प्रतियोगिताओं के लिए दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है. ऐसे समय में बच्चों की जिम्मेदारी ससुराल वाले ही संभालते हैं. मायके और ससुराल दोनों परिवारों से मुझे पूरा सहयोग मिलता है. परिवार की यही भूमिका खेल पर फोकस करने का मौका देती है. अगर मैं कहूं कि यह गोल्ड मेडल मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है तो यह सही नहीं होगा. परिवार के हर सदस्य ने अपनी भूमिका निभाई है. कोई बच्चों की देखभाल करता है तो कोई मोटिवेट करता है. सभी के सहयोग से ही प्रैक्टिस और गेम्स के लिए खुद को पूरी तैयार करती हूं.
प्रश्न- बच्चों से दूर रहना मुश्किल होता है? इसे कैसे मैनेज करती हैं?
उत्तर- मेरे लिए यह सबसे मुश्किल वक्त वह होता है जब मैं अपने बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे देश में प्रतियोगिता में परफॉर्म कर रही होती हूं. जापान में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स के दौरान मुझे दोनों ही बच्चों की बहुत याद आती थी. वीडियो कॉल से बातचीत हो जाती थी, लेकिन वहां बिताया गया एक-एक दिन एक महीने जितना लगता था. मां होने के नाते बच्चों से दूर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर जब देश की बात आती है तो त्याग करने पड़ते हैं. इसी सोच के साथ अपनी भावनाओं को संभालती थी और गेम्स पर फोकस करती थी.
प्रैक्टिस का क्या कुछ शेड्यूल रहता है?
सिमरन शर्मा साल भर प्रैक्टिस करती हैं. हालांकि सीजन के अनुसार ट्रेनिंग का तरीका बदलता रहता है. ऑफ सीजन और पीक सीजन में ट्रेनिंग की जरूरत और उसकी इंटेंसिटी अलग-अलग होती है. सिमरन बताती है कि प्रैक्टिस के साथ डाइट, थेरेपी और रिकवरी पर भी ध्यान देना जरूरी होता है. एक प्रतियोगिता खत्म होते ही अगली प्रतियोगिता के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाता है. तैयारी कभी रुकती नहीं है. एक स्पोर्ट्सपर्सन को अपने परफॉर्मेंस की लगातार मॉनिटरिंग करनी होती है. साथ ही अपनी कमजोरी को भी पहचानना होता है, ताकि अगली प्रतियोगिता के लिए खुद को बेहतर बनाया जा सके. आगे की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा, दिवाली के बाद फिर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी. अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 और लॉस एंजल्स 2028 पैरा ओलंपिक के लिए तैयारी शुरू करनी है.
आप गाजियाबाद में ही प्रैक्टिस करती हैं?
मैं दिल्ली के वाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूं. गाजियाबाद में सिंथेटिक ट्रैक की सुविधा नहीं होने के कारण, बेहतर प्रैक्टिस करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है. लंबे प्रेक्टिस सेशंस के दौरान कई बार हॉस्टल में ही रहना पड़ता है. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूदा समय में मांडो ट्रैक पर अभ्यास करने से खिलाड़ियों को फायदा मिलता है. गाजियाबाद से लगातार खिलाड़ी पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं. ऐसे में यहां भी एक अच्छा सिंथेटिक ट्रैक होना चाहिए, ताकि खिलाड़ियों का अभ्यास के लिए दूसरे शहरों का रुख ना करना पड़े.
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दिव्यांगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
दिव्यांग तो सोच से होते हैं. मुझे लगता है कि पैरा एथलीट्स के अंदर ज्यादा हिम्मत होती है. हर चीज करने की हमें आदत पड़ जाती है. तो अभी आपने देखा ही है कि इस साल कितने सारे मेडल आए हैं. इनकी गिनती ऐसे ही नहीं बढ़ रही है. मैं तो स्पेशली चाहूंगी की फीमेल कैटेगरी में मेडल और बढ़ें.
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