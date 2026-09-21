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पोलियो, तलाक और आर्थिक तंगी को पछाड़कर, पैरा एथलीट शर्मिला ने खेल में पाई नई पहचान

ग्लासगो में 9.81 मीटर का वो थ्रो जिसने पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ की जिंदगी बदल दी. संवाददाता आनंद कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

फौलादी इरादों वाली पैरा एथलीट शर्मिला धनकर से खास बातचीत
फौलादी इरादों वाली पैरा एथलीट शर्मिला धनकर से खास बातचीत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 21, 2026 at 8:15 PM IST

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नई दिल्ली: शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो के मैदान में जब 9.81 मीटर दूर गोला फेंका तो उनके हाथ सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं आया, बल्कि वर्षों से चले आ रहे संघर्ष को भी एक जवाब मिला. महिला शॉटपुट F57 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण जीतने वाली शर्मिला ने खेल की शुरुआत उस उम्र में की थी, जब ज्यादातर खिलाड़ी अपने करियर का लंबा सफर तय कर चुके होते हैं.

शर्मिला धनखड़ ने 34 साल की उम्र में खेल शुरू किया और महज छह साल में कॉमनवेल्थ चैंपियन बन गईं. लेकिन इस गोल्ड तक पहुंचने की कहानी मैदान से कहीं ज्यादा बड़ी है. दो साल की उम्र में पोलियो, आर्थिक तंगी, 19 साल की उम्र में शादी और फिर तलाक. जिंदगी ने कई बार रास्ता रोका. हर बार शर्मिला ने खुद को संभाला और आगे बढ़ती रहीं. अब उनके सामने अगला सपना ओलंपिक गोल्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड का है.

शर्मिला धनकर ने ईटीवी भारत को बताया अपनी सफलता की कहानी (ETV Bharat)

‘हार नहीं मानी, अभी और मेडल लेने हैं’
शर्मिला धनखड़ ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि जिंदगी में मुश्किलें बहुत आईं, लेकिन कभी खुद को खत्म मानकर बैठना नहीं सीखा. ग्लासगो का गोल्ड मंजिल नहीं है. अभी आगे भी खेलना है और देश के लिए और मेडल जीतना हैं. उन्होंने बताया कि सपना अब और बड़ा है. ओलंपिक में गोल्ड जीतने के साथ ही कोशिश विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी है.

दो साल की उम्र में पोलियो ने बदली जिंदगी
शर्मिला की कहानी की शुरुआत ही संघर्ष से हुई है. उन्होंने बताया कि वह दो साल की थीं तब पोलियो हो गया था. बचपन आसान नहीं था. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और उनकी मां देख नहीं सकती थीं. उन्होंने बताया कि पढ़ाई भी 10वीं तक ही हो पाई. लेकिन इन परिस्थितियों ने आगे बढ़ने की जिद खत्म नहीं की. जिंदगी के हर पड़ाव पर कुछ न कुछ नया संघर्ष करना पड़ा.

शर्मिला धनखड़ का ऐतिहासिक प्रदर्शन
शर्मिला धनखड़ का ऐतिहासिक प्रदर्शन (ETV Bharat)
19 साल की उम्र में शादी, फिर टूट गया रिश्ता
महज 19 साल की उम्र में शर्मिला की शादी हो गई. लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका. उन्हें तलाक के बाद अपनी जिंदगी को फिर से संभालना पड़ा. उन्होंने बताया कि यह जीवन का ऐसा दौर था, जब एक साथ कई जिम्मेदारियां सामने थीं. परिवार, बच्चों और आर्थिक परेशानियों के बीच खुद को संभाला और आगे बढ़ती रहीं.मेरे बच्चों को भी अपनाया, मुझे भी अपनायाशर्मिला की जिंदगी में बाद में एक ऐसे जीवन साथी आए, उन्होंने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया. शर्मिला ने बताया कि दूसरे पति ने ना सिर्फ उन्हें स्वीकार किया, बल्कि दोनों बच्चों को भी अपनाया. उन्होंने बताया कि खेल शुरू करने के फैसले में भी परिवार का साथ मिला. यही वजह रही कि जिम्मेदारियों के बीच अपने खेल को समय दे सकीं.34 साल की उम्र में शुरू किया खेल

साल 2020 में जब शर्मिला ने खेल शुरू किया, तब उनकी उम्र 34 साल थी. उनके पास बचपन से खेल का लंबा अनुभव नहीं था. लेकिन उन्होंने अभ्यास शुरू किया और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की. शर्मिला ने बताया कि छह साल का यह सफर आसान नहीं था. ट्रेनिंग, परिवार की जिम्मेदारियां और आर्थिक परेशानियां साथ-साथ चलती रहीं. लेकिन हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने पर ध्यान दिया.

शर्मिला धनखड़ की उपलब्धियां
शर्मिला धनखड़ की उपलब्धियां (ETV Bharat)
खेल के लिए पैतृक जमीन तक बेचना पड़ा

शर्मिला के लिए खेल सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं था. इसके लिए उन्हें आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि मुश्किल दौर में जमीन तक बेचना पड़ा और खुद भी काम करना पड़ा. ऐसे समय में खेल छोड़ देना आसान रास्ता हो सकता था. लेकिन खेल को नहीं छोड़ा. यही लगातार मेहनत आखिरकार ग्लासगो के उस मैदान तक लेकर गई, जहां उन्होंने देश के लिए गोल्ड जीता.

2022 में चौथे स्थान ने बदल दिया इरादा

शर्मिला के करियर में साल 2022 अहम रहा. उस प्रतियोगिता में वह चौथे स्थान पर रही थीं. मेडल से चूकने के बाद उन्होंने इसे हार मानकर छोड़ने के बजाय अपनी कमी समझने का मौका बनाया. उन्होंने तय किया कि अगली बार सिर्फ हिस्सा नहीं लेना है, बल्कि पहला स्थान हासिल करना है. इसके बाद उनकी तैयारी और लक्ष्य दोनों साफ थे.

ग्लासगो में 9.81 मीटर का थ्रो

ग्लासगो में जब शर्मिला ने 9.81 मीटर का थ्रो किया तो उनकी सालों की मेहनत एक नतीजे में बदल गई. महिला शॉटपुट F57 में गोल्ड उनके नाम था. इस एक थ्रो के पीछे सिर्फ खेल की तैयारी नहीं थी. इसके पीछे बचपन की मुश्किलें थीं, परिवार की जिम्मेदारियां थीं, आर्थिक परेशानियां थीं और वह फैसला था, जो उन्होंने 34 साल की उम्र में खेल शुरू करते समय लिया था.

पैरा एथलीटों के लिए मुश्किलें ज्यादा हैं

शर्मिला ने बताया कि पैरा एथलीटों को सामान्य खिलाड़ियों की तुलना में कई अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि मैदान की सुविधा से लेकर आने-जाने और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं तक कई जगह दिक्कत होती है. उन्होंने बताया कि कई खिलाड़ियों के पास परिवार या दूसरे स्तर का जरूरी सहयोग भी नहीं होता. वह चाहती हैं कि पैरा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और ऐसा माहौल मिले, जिसमें वे अपनी पूरी क्षमता के साथ खेल सकें.

अब सपना ओलंपिक गोल्ड का

ग्लासगो का गोल्ड जीतने के बाद शर्मिला रुकना नहीं चाहतीं. अब उनकी नजर ओलंपिक पर है. वह वहां भी गोल्ड जीतना चाहती हैं और विश्व रिकॉर्ड बनाने का सपना देख रही हैं. शर्मिला की कहानी इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने खेल तब शुरू किया, जब आम तौर पर लोग अपने करियर और जिंदगी की दिशा पहले ही तय कर चुके होते हैं. लेकिन उन्होंने उम्र को रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया.

शर्मिला धनखड़ की पारिवारिक पृष्ठभूमि और जीवन सफर:

जन्म: शर्मिला धनखड़ का जन्म 15 अगस्त 1986 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के छितरौली गांव में हुआ.

साधारण किसान परिवार: उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था. पिता किसान थे, जबकि उनकी मां दृष्टिबाधित थीं. शर्मिला चार भाई-बहनों में दूसरी संतान है.

दो साल की उम्र में पोलियो: करीब दो साल की उम्र में तेज बुखार के बाद उन्हें पोलियो हुआ, जिससे उनका बायां पैर प्रभावित हुआ.

बचपन में पढ़ाई: शर्मिला ने अपने गांव के एसडीएम स्कूल, छितरौली से पढ़ाई की. वह पढ़ाई में अच्छी थीं और 10वीं तक पढ़ीं.

कम उम्र में शादी: करीब 19 साल की उम्र में उनकी पहली शादी हुई. इसके बाद उनका वैवाहिक जीवन मुश्किलों से भर गया.

दो बेटियों की मां: पहली शादी से उनकी दो बेटियां, अनुज और लक्ष्मी हैं. बाद में दोनों बेटियों ने भी एथलेटिक्स से जुड़कर मां के खेल सफर में साथ दिया.

मायके लौटकर नई शुरुआत: वैवाहिक जीवन में लंबे समय तक मुश्किलों के बाद शर्मिला अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने माता-पिता के घर लौट आईं. उनके माता-पिता ने उन्हें दोबारा जिंदगी खड़ी करने में मदद की.

दूसरी शादी बनी बड़ा मोड़: बाद में उनकी शादी अजीत सिंह से हुई. उन्होंने शर्मिला और उनकी दोनों बेटियों को अपनाया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया.

34 साल की उम्र में खेल की शुरुआत: अजीत सिंह के प्रोत्साहन से शर्मिला ने 2020 में 34 साल की उम्र में पैरा एथलेटिक्स शुरू की. उनके कोच टेक चंद रहे.

एक साल में राष्ट्रीय चैंपियन: खेल शुरू करने के करीब एक साल बाद उन्होंने 2021 पैरा नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और 7.40 मीटर के थ्रो के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया.

परिवार ने भी दिया बड़ा साथ: शर्मिला की खेल यात्रा में परिवार ने आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर काफी सहयोग किया. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके पिता के निधन के बाद उनकी मां ने बेटी की ट्रेनिंग जारी रखने के लिए परिवार की जमीन का हिस्सा तक बेच दिया.

2022 में मेडल से चूकीं: बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में शर्मिला चौथे स्थान पर रहीं. इसके बाद उन्होंने अगले कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने का लक्ष्य बनाया.

2025 में बड़ा सुधार: 2025 इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने F57 शॉटपुट में 9.77 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता.

2026 में अंतरराष्ट्रीय सफलता: 2026 में फज्जा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने शॉटपुट में गोल्ड और डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज जीता.

ग्लासगो में ऐतिहासिक गोल्ड: 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने महिला F57 शॉटपुट में 9.81 मीटर के सीजन-बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड जीता और भारत की पहली कॉमनवेल्थ पैरा-एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट बनीं.

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