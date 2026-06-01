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गाजियाबाद: एशियन गेम्स में चयन न होने की खुन्नस में पैरा एथलीट चिराग की थी हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

गाजियाबाद पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर के पैरा एथलीट चिराग त्यागी हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Chirag Tyagi Murder Case
साथी खिलाड़ी ने कराई चिराग त्यागी की हत्या: पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 1, 2026 at 5:20 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: राष्ट्रीय स्तर के पैरा एथलीट चिराग त्यागी हत्याकांड का खुलासा करते हुए गाजियाबाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस जांच में सामने आया है कि खेल प्रतिस्पर्धा और एशियन गेम्स के चयन को लेकर पैदा हुई रंजिश इस सनसनीखेज हत्या की मुख्य वजह बनी.

गाजियाबाद के डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि 31 मई को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना मिली थी. घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कई पुलिस टीमों का गठन किया गया. जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले का खुलासा किया.

धवल जायसवाल (ETV Bharat)

पुलिस ने इस मामले में यश खटीक (22) और गगन त्यागी (23) को रेलवे रोड बजरिया क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. वहीं हत्या की साजिश में शामिल तीसरा आरोपी अभय उर्फ अभिनव अभी फरार है, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. पूछताछ में मुख्य आरोपी यश खटीक ने बताया कि वह और चिराग त्यागी दोनों दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 400 मीटर पैरा एथलेटिक्स की तैयारी करते थे.

एशियन गेम्‍स में चयन को लेकर थी रंजिश

चिराग का चयन एशियन गेम्स के लिए हो गया था, जबकि यश चयनित नहीं हो पाया. आरोपी का दावा है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में आई समस्या के कारण उसका चयन रुक गया और इसके लिए वह चिराग को जिम्मेदार मानता था. यश का आरोप है कि चिराग ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट को लेकर संबंधित एसोसिएशन में शिकायत की थी. इसी बात को लेकर उसके मन में चिराग के प्रति गहरी नाराजगी और रंजिश पैदा हो गई. पुलिस के अनुसार इसी रंजिश के चलते उसने अपने साथी गगन त्यागी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. जांच में यह भी सामने आया है कि योजना के तहत अभय उर्फ अभिनव ने आरोपियों को वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल उपलब्ध कराई थी.

पुलिस के मुताबिक 30 मई की सुबह आरोपी चिराग को गाजियाबाद के साई उपवन क्षेत्र में ले गए, जहां एक सुनसान स्थान पर पीछे से उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है. मामले में साजिश से संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई हैं. फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरे षड्यंत्र और उससे जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जाएगी.पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर हत्याकांड का सफलतापूर्वक खुलासा कर लिया गया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी है.

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