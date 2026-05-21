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पैरा एशियन गेम्स 2026: लगातार तीसरी बार भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे श्याम सुंदर स्वामी

बीकानेर: पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए जापान में आयोजित होने वाले पैरा एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में स्थान बना लिया है. हरियाणा के सोनीपत में आयोजित भारतीय पैरा तीरंदाजी टीम के चयन ट्रायल में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की. उनके चयन से राजस्थान सहित पूरे देश के खेल जगत में खुशी की लहर है.

जापान में होंगे एशियन गेम्स: जापान के आइची एवं नागोया शहरों में 18 से 24 अक्टूबर, 2026 तक आयोजित होने वाले पैरा एशियन गेम्स के लिए आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से दो दिवसीय चयन ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं. इसमें देशभर के श्रेष्ठ पैरा तीरंदाजों ने भाग लिया. कड़े मुकाबले के बीच राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी ने निरंतर शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया और भारतीय टीम में चयनित होने में सफलता प्राप्त की.

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तीसरी बार चयन महत्वपूर्ण: राजस्थान आर्चरी एसोसिएशन के महासचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि श्याम सुंदर स्वामी लगातार तीसरी बार एशियन स्तर की प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. यह उपलब्धि न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि श्याम सुंदर की मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण उन्हें लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है. उन्होंने बताया कि पैरा तीरंदाजी जैसे चुनौतीपूर्ण खेल में लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन श्याम सुंदर ने अपने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन और मानसिक दृढ़ता के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. चयन ट्रायल में उनके प्रदर्शन की सभी ने सराहना की.