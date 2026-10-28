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व्हीलचेयर पर बैठकर शुरू किया संघर्ष, स्वाति ने जापान में सिल्वर मेडल जीत कर बढ़ाया देश का मान

स्वाति चौधरी की एशियन पैरा गेम्स में बड़ी कामियाबी ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: कई बार जिंदगी में ऐसी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं जो कि इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं. अचानक बदलती परिस्थितियों इंसान से आगे बढ़ाने की हिम्मत छीन लेती है, लेकिन कुछ लोग जिंदगी में सामने आ रही तमाम मुश्किलों के आगे घुटने टेकने के बजाय डटकर खड़े रहते हैं. गाजियाबाद के मोदीनगर निवासी स्वाति चौधरी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है.

प्रसव के बात शरीर का निचला हिस्सा लकवा ग्रस्त होने से स्वाति की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई. लंबे समय तक डिप्रेशन और एंजायटी से जूझने वाली स्वाति ने एक दिन तीरंदाजी को अपनी नई उम्मीद बनाया. व्हीलचेयर पर बैठकर उन्होंने जिस सफर की शुरुआत की थी. वह सफल अब अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुका है. जापान के आईची-नागोया में आयोजित Asian Para Games 2026 में वुमन W1 इंडिविजुअल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत कर स्वाति ने न केवल अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है. बल्कि देश का मां भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर मान बढ़ाया है.