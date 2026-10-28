व्हीलचेयर पर बैठकर शुरू किया संघर्ष, स्वाति ने जापान में सिल्वर मेडल जीत कर बढ़ाया देश का मान
जापान में आयोजित Asian Para Games 2026 में स्वाति चौधरी ने सिल्वर मेडल जीत कर मेहनत का लोहा मनवाया है. संवाददाता शहजाद आबिद की रिपोर्ट
Published : October 28, 2026 at 7:30 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 10:44 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: कई बार जिंदगी में ऐसी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं जो कि इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं. अचानक बदलती परिस्थितियों इंसान से आगे बढ़ाने की हिम्मत छीन लेती है, लेकिन कुछ लोग जिंदगी में सामने आ रही तमाम मुश्किलों के आगे घुटने टेकने के बजाय डटकर खड़े रहते हैं. गाजियाबाद के मोदीनगर निवासी स्वाति चौधरी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है.
प्रसव के बात शरीर का निचला हिस्सा लकवा ग्रस्त होने से स्वाति की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई. लंबे समय तक डिप्रेशन और एंजायटी से जूझने वाली स्वाति ने एक दिन तीरंदाजी को अपनी नई उम्मीद बनाया. व्हीलचेयर पर बैठकर उन्होंने जिस सफर की शुरुआत की थी. वह सफल अब अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुका है. जापान के आईची-नागोया में आयोजित Asian Para Games 2026 में वुमन W1 इंडिविजुअल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत कर स्वाति ने न केवल अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है. बल्कि देश का मां भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर मान बढ़ाया है.
प्रसव के बाद बदल गई जिंदगी: स्वाति की जिंदगी में मुश्किल दौर की शुरुआत 5 अक्टूबर 2017 को हुई. सिजेरियन डिलीवरी के तीन-चार दिन बाद पैरों में लकवा जैसी स्थिति उत्पन्न हुई. जांच के दौरान उन्हें ट्रांवर्स मिलिटिस बीमारी का पता चला. जिसके कारण उनके शरीर का निचला हिस्सा प्रभावित हुआ. अचानक आई शारीरिक चुनौती ने उनकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह से बदल कर रख दी. जिस महिला के सामने भविष्य की सपने थे. उसे अब रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी नई चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाना पड़ रहा था.
शारीरिक चुनौतियों के साथ आई मानसिक कठिनाई: शारीरिक कठिनाइयों के साथ मानसिक संघर्ष भी कम नहीं था. स्वाति लंबे समय तक डिप्रेशन से जूझती रही. इसी बीच उनके कोच ने भी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया. जिसके बाद स्वाति ने साल 2023 में Para Archery की शुरुआत की. शुरुआत में यह उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था लेकिन लगातार मेहनत और प्रैक्टिस के साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और खेल में भी बेहतर होने लगा.
6 घंटे का अभ्यास, मेहनत से सावरा खेल: स्वाति ने तीरंदाजी को न केवल एक खेल के रूप में लिया बल्कि अपने जीवन का उसे लक्ष्य बना लिया. उन्होंने अपनी क्षमता को बेहतर बनाने के लिए लगातार अभ्यास पर विशेष ध्यान दिया. सुबह और शाम दो प्रैक्टिस सेशंस किए. सप्ताह में एक दिन आराम रखते हुए वह प्रतिदिन दोनों प्रेक्टिस सेशंस में कुल 6 घंटे अभ्यास करती थी.
निरंतरता और मेहनत ने बढ़ाया आत्मविश्वास: लगातार अभ्यास करने से खेल में सुधार हुआ. जिसका असर प्रतियोगिताओं में भी दिखाई देने लगा. साल 2025 में स्वामी पहली बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल हुई और दो स्वर्ण पदक जीत कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया. जिसके बाद अप्रैल 2026 में बैंकॉक में आयोजित प्रतियोगिता में उन्होंने रजत पदक का हासिल किया. इन सफलताओं ने न सिर्फ स्वाति का हौसला बढ़ाया बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई. इसके बाद जापान में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स 2026 में उन्होंने महिला w1 व्यक्तिगत तीरंदाजी स्पर्धा में रजत पदक जीतकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई. ये उपलब्धि सालों की मेहनत और अनुशासन का परिणाम है.
पति ने हर कदम पर दिया साथ: पैरा एथलीट स्वाति की कामयाबी के पीछे उनके पति गौरव चौधरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा. स्वाति बताती है कि जिस दिन से वह व्हीलचेयर पर आई. उसी दिन से उनकी जिंदगी में चुनौतियों का दौर शुरू हो गया था. ऐसे समय में पति ने हर मोड़ पर उनके साथ दिया और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया.
कभी महसूस नहीं हुआ व्हीलचेयर पर हूं: स्वाति के मुताबिक, पति गौरव ने कभी उन्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि वह व्हीलचेयर पर है. या किसी तरह की कमी से जूझ रही है. मुश्किल समय में पति का साथ स्वाति के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया. स्वाति अपनी सफलता का श्रेय देते हुए कहती हैं कि आज उनकी कामयाबी के पीछे असली मेहनत उनके पति की है. स्वाति भावुक होते हुए कहती हैं, " मेरा तो सिर्फ चेहरा है, असली मेहनत मेरे पति की है."
एशियन पैरा गेम्स-2026 में तीरंदाजी की महिला W1 स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर उत्तर प्रदेश की बेटी स्वाति चौधरी जी को बहुत-बहुत बधाई। उनकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत के अनगिनत युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। हम सभी को आप पर गर्व है। उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 22, 2026
पति संभालते हैं घर की जिम्मेदारी: स्वाति के पति गौरव चौधरी नौकरी करने के साथ-साथ परिवार की जिम्मेदारियां भी संभालते हैं. गौरव चौधरी कहते हैं कि आज केवल उनके परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश स्वाति की उपलब्धि पर गर्व कर रहा है. स्वाति ने इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है. गौरव कहते हैं, "मैंने तो स्वाति को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैदान तक पहुंचा है. असली मेहनत तो खिलाड़ी मैदान पर पहुंचने के बाद खुद करता है. मैदान पर कोई किसी दूसरे की जगह नहीं खेल सकता. स्वाति को मेहनत का फल मिला है. इसकी हमें बहुत खुशी होती है."
अभी शुरुआत है, लक्ष्य है गोल्ड: एशियाई पैरा गेम्स में मेडल जीतने के बाद स्वाति संतुष्ट होकर रुकना नहीं चाहती हैं. वह इसे अपने सफ़र की शुरुआत मानती हैं. स्वाति का कहना है, "अभी खेल में और सुधार करना है तकनीक को बेहतर बनाना है और पहले से ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आने वाले समय में देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकूं."
शुरू होगी ओलंपिक की तैयारी: गौरव चौधरी भी आगे की तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं गौरव का कहना है कि जल्द ही ओलंपिक की तैयारी शुरू की जाएगी. पिछली प्रतियोगिताओं में हुई गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारा जाएगा ताकि प्रदर्शन को और बेहतर बनाया जा सके.
मुश्किलें आए तो हार ना माने: स्वाति चौधरी की कहानी केवल एक खिलाड़ी की सफलता की कहानी नहीं बल्कि उसे हिम्मत की मिसाल है जो मुश्किल परिस्थितियों में भी इंसान को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है. शारीरिक चुनौती, मानसिक संघर्ष और बदली हुई जिंदगी के बीच उन्होंने अपने लिए एक नया रास्ता चुना. मेहनत के दम पर अंतरराष्ट्रीय मंच तक न सिर्फ पहुंची बल्कि जीत भी हासिल की.
A very special achievement for Indian Para Archery! Swati Chaudhary has created history by winning India's first-ever medal in Women's W1 Archery at the Asian Para Games, bringing home a Silver on her debut. Her determination is truly commendable. May she continue to make the nation proud: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) October 22, 2026
मुश्किलों को हावी न होने दे: स्वाति कहती है, "मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है लेकिन इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए मुश्किलों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए. जब ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो कठिन रास्ते भी धीरे-धीरे आसान लगने लगते हैं."
स्वाति चौधरी की उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी. मुख्यमंत्री ने कहा, "एशियाई पैरा गेम्स 2026 में तीरंदाजी की महिला W1 स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर उत्तर प्रदेश की बेटी स्वाति चौधरी को बहुत-बहुत बधाई. उनके ऐतिहासिक उपलब्धि भारत के अनगिनत युवाओं को अपने सपनों को सरकार करने के लिए प्रेरित करेगी. हम सभी को आप पर गर्व है. उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं."