साधु-संतों के साथ दिल्ली की सड़क पर लेटकर पप्पू यादव का प्रदर्शन, चंदा चोरी विवाद में PM हाउस घेराव का था प्लान
पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली के मंडी हाउस में राम मंदिर चंदा चोरी मामले में साधु-संतों के साथ प्रदर्शन किया. पढ़ें खबर-
Published : August 10, 2026 at 4:17 PM IST
दिल्ली : एक बार फिर बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा उठाकर सड़क पर साधुओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया. पप्पू यादव ने केंद्र सरकार को चंदा चोर बताया और मांग की है कि राम मंदिर से चोरों को बाहर किया जाए और संतों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए.
दिल्ली के मंडी हाउस में पप्पू यादव का प्रदर्शन : दिल्ली के मंडी हाउस में पीएम आवास घेराव से पहले पप्पू यादव को पुलिस ने रोक लिया. वह सड़क पर लेट गए और साधु संतों के साथ प्रदर्शन करने लगे. उन्होंने केंद्र और यूपी की सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला और चंदा चोरी के मामले पर कार्रवाई की मांग की.
#WATCH | Delhi: On the saints' protest over the Ram Mandir theft case, Independent MP Pappu Yadav says, “...The saints are saying that the thieves in the Ram Mandir should be let out, and the saints should be given the position. They have come to protect the sanctity of temples… pic.twitter.com/nwWlEeB6gw— ANI (@ANI) August 10, 2026
"संत कह रहे हैं कि राम मंदिर में चोरों को बाहर किया जाए और संतों को यह ज़िम्मेदारी सौंपी जाए. वे पूरे देश में मंदिरों की पवित्रता की रक्षा के लिए आए हैं. यह एक निरंतर चलने वाली लड़ाई है. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव सभी इस लड़ाई में संतों के साथ खड़े हैं. हम इन संतों द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल रहे हैं; हम अपनी आस्था से प्रेरित हैं. अगर सरकार इस मामले पर चुप रहती है तो संत एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे."-पप्पू यादव, निर्दलीय सांसद, पूर्णिया
सीबीआई की निगरानी में चंदा चोरी की जांच की मांग : सीबीआई की निगरानी में रामधन गबन मामले में सैकड़ों साधु संत पीएम आवास के घेराव का प्लान बनाकर जा रहे थे. पप्पू यादव ने भी उनके साथ प्रदर्शन किया और साधु संतों की मांग को जायज बताया. खबर है कि साधु संतों में अयोध्या के हनुमानगढ़ी से कुछ संत आए थे.
'साधु-संतों की लड़ाई में हम सभी साथ' : पप्पू यादव का कहना है कि संत पूरे देश में मंदिरों की पवित्रता की रक्षा करने के लिए आए हैं. यह एक लंबी लड़ाई है. हम सब संतों की इस लड़ाई में साथ हैं. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अखिलेश यादव भी संतों के हितों के लिए साथ खड़े हैं. धारा 163 लागू होने के कारण सभी प्रदर्शनकारियों को मंडी हाउस में ही रोक लिया और हिरासत में लेकर दूसरी तरफ छोड़ दिया.
चंदा चोर गद्दी छोड़, रामजी के लुटेरे कुर्सी छोड़!— Rajesh Ranjan Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) August 10, 2026
रामविरोधी कालनेमियों के संरक्षक PM को
असली साधु संतों का डर क्यों सता रहा है?
“जब-जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है”
इस नारे को फिर PM साहब ने चरितार्थ कर दिया
साधु-संतों के ख़िलाफ भी पुलिस भेज दिया!
मोदी जी आगे आओ,ज्ञापन लो! pic.twitter.com/3sKa4gBnFC
चंदा चोरी मामले में पप्पू यादव का मुखर प्रदर्शन : इस मामले में पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करके पुलिस की कार्रवाई को प्रधानमंत्री के डर से जोड़ा और कहा कि आखिर पीएम को साधु संतों से किस बात का डर? पप्पू यादव ने ये भी कहा कि उनके विरोध का मार्ग संतों द्वारा दिखाये गए मार्ग पर चल रहा है. अगर सरकार इस मामले में चुप रहती है तो संत बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे. पप्पू यादव लगातार केंद्र और यूपी की सरकार पर हमलावर बने हुए हैं.
संसद परिसर में भी विरोध कर चुके हैं पप्पू यादव : इसके पहले संसद के मकर द्वार पर सांसद पप्पू यादव ने पुजारी का वेष बनाकर चंदा चोरी का नुक्कड़ नाटक की तरह मंचन करके विरोध जताया था. राहुल गांधी ने उन्हें चंदा दिया था जिसे लेकर पप्पू यादव अपनी जेब में रखने लगे और फिर प्रतीकात्मक रूप से दानपेटी को लेकर भागने लगे. पप्पू यादव के इस प्रदर्शन का साधु-संतों ने कड़ा विरोध जताया था.
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