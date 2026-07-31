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विपक्ष ने 'चंदा चोरी' को संसद परिसर में नाट्यकला के जरिये दर्शाया, भेष बदलकर सदन आने वालों को ओम बिरला की चेतावनी

जो सांसद बहुरुपिए के भेष में लोकसभा में अंदर आए उन्हें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी चेतावनी दी. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

Om Birla warned MPs against bringing banners inside Parliament
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और लोकसभा सांसद पप्पू यादव (डिजाइन इमेज) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 31, 2026 at 5:23 PM IST

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नई दिल्ली: विपक्ष के नेताओं ने शुक्रवार को संसद परिसर में अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को नाट्यकला के माध्यम से दर्शाया. इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भेष बदलकर संसद में आने वाले कुछ सांसदों को चेतावनी दी और कहा कि वे संसद की पवित्रता और मर्यादा को खत्म कर रहे हैं.

बिरला का कहना था कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है. उन्होंने कहा, "कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल-बदलकर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है. कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए. आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं."

बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा सदस्य राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पुजारी का वेश धारण करके संसद भवन के 'मकर द्वार' के सामने ‘दान पेटी’ के साथ बैठे थे. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई नेता उस ‘दान पेटी’ में पैसे डाले और 'चोरी' का अभिनय दिखाया.

विपक्ष ने 'चंदा चोरी' को संसद परिसर में नाट्यकला के जरिये दर्शाया, ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat)

वहीं, जो सांसद बहुरुपिए के भेष में लोकसभा में अंदर आए उन्हें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी चेतावनी दी. इसके अलावा दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी सदन पूरे दिन नहीं चल पाया और सोमवार तक स्थगित कर दिया गया.

दोनों सदनों के स्थगन के बाद शुक्रवार को संसद परिसर में कई बैठकें भी हुईं. सदन स्थगित होने के बाद संसद परिसर में उच्च स्तरीय बैठकें हुईं. कैबिनेट बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की लगभग 10 मिनट की मुलाकात हुई.

इसके बाद अमित शाह ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की. इन मैराथन बैठकों के बाद ये कयास लगाए जा रहे कि अगले हफ्ते सोमवार से सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है. ताकि, लगातार हंगामे में धूल रही सदन की कार्रवाई कोई आगे बढ़ाया जा सके.

सूत्रों की माने तो गतिरोध तोड़ने, सदन सुचारु चलाने और आगामी कार्यसूची पर चर्चा हुई. पिछले कई दिनों से विपक्ष अमित शाह के बयान और इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है. शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही 3 अगस्त (सोमवार) तक स्थगित कर दी गई और लोकसभा में भी हंगामा जारी रहा.

इस हंगामे के बीच भी जो बिल आज पास किए गए वो कुछ इस तरह से हैं. हंगामे के बावजूद लोकसभा में 'जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026' बिना चर्चा के पास हो गया. 2 साल से ज्यादा देरी पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होगी. ये बिल अब राज्यसभा में जाएगा.

सूत्रों की माने तो अगले सप्ताह के लिए सरकार कोई बड़ी योजना बन रही है. उधर राज्यसभा भी 3 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई. मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलना है. एमएसएमई संशोधन बिल, सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संबंधी बिल समेत कुछ विधायी काम बाकी हैं.

स्थगन के बाद बार-बार बैठकें और समन्वय से लगता है कि सरकार सदन सुचारु चलाने और बाकी बिल पास कराने पर फोकस कर रही है. फिलहाल कोई आधिकारिक 'बड़ी नई योजना' या विशेष एजेंडा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन गतिरोध तोड़कर कामकाज बढ़ाने की कोशिश जारी है.

एक देश-एक चुनाव जैसे मुद्दे इस सत्र में नहीं आने की बात पहले कही जा चुकी है. जबकि अयोध्या दान चोरी का मुद्दा विपक्ष के प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है. वहीं सरकार लगातार इस कोशिश में है कि संसद का गतिरोध खत्म हो और सरकार अपने विधायी एजेंडा आगे बढ़ाए.

ये भी पढ़ें: संसद में विरोध प्रदर्शन, पप्पू यादव बने 'पुजारी', राहुल ने दान में डाले पैसे, 'चंदा लेकर हुए चंपत'

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