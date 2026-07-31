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विपक्ष ने 'चंदा चोरी' को संसद परिसर में नाट्यकला के जरिये दर्शाया, भेष बदलकर सदन आने वालों को ओम बिरला की चेतावनी

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और लोकसभा सांसद पप्पू यादव (डिजाइन इमेज) ( ANI )

नई दिल्ली: विपक्ष के नेताओं ने शुक्रवार को संसद परिसर में अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को नाट्यकला के माध्यम से दर्शाया. इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भेष बदलकर संसद में आने वाले कुछ सांसदों को चेतावनी दी और कहा कि वे संसद की पवित्रता और मर्यादा को खत्म कर रहे हैं. बिरला का कहना था कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है. उन्होंने कहा, "कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल-बदलकर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है. कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए. आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं." बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा सदस्य राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पुजारी का वेश धारण करके संसद भवन के 'मकर द्वार' के सामने ‘दान पेटी’ के साथ बैठे थे. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई नेता उस ‘दान पेटी’ में पैसे डाले और 'चोरी' का अभिनय दिखाया. विपक्ष ने 'चंदा चोरी' को संसद परिसर में नाट्यकला के जरिये दर्शाया, ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat) वहीं, जो सांसद बहुरुपिए के भेष में लोकसभा में अंदर आए उन्हें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी चेतावनी दी. इसके अलावा दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी सदन पूरे दिन नहीं चल पाया और सोमवार तक स्थगित कर दिया गया. दोनों सदनों के स्थगन के बाद शुक्रवार को संसद परिसर में कई बैठकें भी हुईं. सदन स्थगित होने के बाद संसद परिसर में उच्च स्तरीय बैठकें हुईं. कैबिनेट बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की लगभग 10 मिनट की मुलाकात हुई.