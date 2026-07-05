ETV Bharat / bharat

हिमाचल की पेपर मिल में दर्दनाक हादसा, मशीन में कुचलकर उत्तराखंड के व्यक्ति की मौत

इस घटना के बाद से फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों में दहशत का माहौल है. वहीं, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

EMPLOYEE DIES IN MACHINE IN PAPER MILL HIMACHAL
Etv Bharat (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरा: हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र संसारपुर टैरस स्थित एक पेपर मिल में शनिवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया. फैक्ट्री में काम कर रहे एक वर्कर की मशीन में फंसने से मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद वर्कर्स और अन्य कर्मचारियों के भी होश उड़ गए. साथी कर्मचारियों ने तुरंत मशीन बंद कर घायल वर्कर को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

काम के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा

जानकारी के अनुसार, हादसा संसारपुर टैरस स्थित जस्सर पेपर मिल में शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे हुआ. मृतक की पहचान 50 वर्षीय कीर्ति सिंह, निवासी जिला चमोली, उत्तराखंड के रूप में हुई है. वह फैक्ट्री में पेपर मशीन पर नियमित ड्यूटी कर रहे थे. इसी दौरान मशीन में कागज फंस गया. कागज निकालने के प्रयास में उन्होंने जैसे ही हाथ मशीन के अंदर डाला, उनका हाथ मशीन में फंस गया और मशीन उन्हें अंदर की ओर खींचने लगी.

EMPLOYEE DIES IN MACHINE IN PAPER MILL HIMACHAL
पेपर मिल में काम के दौरान हुआ हादसा (ETV BHARAT)

हादसे को देखते ही वहां मौजूद वर्कर्स और कर्मचारियों ने तुरंत मशीन बंद कर दी और गंभीर रूप से घायल कीर्ति सिंह को बाहर निकाला. इसके बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए बीबीएमबी अस्पताल तलबाड़ा ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी. इस घटना से फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स और कर्मचारियों में दहशत का माहौल है.

EMPLOYEE DIES IN MACHINE IN PAPER MILL HIMACHAL
हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम (ETV BHARAT)

पुलिस टीम ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी डाडासीबा राज कुमार, थाना संसारपुर टैरस प्रभारी संजय शर्मा और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. नूरपुर से आई फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने फैक्ट्री परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए. डीएसपी राज कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पेपर रोलिंग मशीन में फंसा कागज निकालने के दौरान वर्कर का हाथ मशीन में फंस गया, जिससे यह हादसा हुआ. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और यह भी जांच की जा रही है कि सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं. फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में चलती बस पर पहाड़ी से गिरे पत्थर, कई घायल, एक की मौत

ये भी पढ़ें: खुले में नशा करने वालों को पंचायत नहीं देगी करेक्टर सर्टिफिकेट, किन्नरों की बधाई राशि भी हुई तय

TAGGED:

EMPLOYEE DIES IN MACHINE HIMACHAL
SANSARPUR TERRACE PAPER MILL
WORKER DEATH PAPER MILL KANGRA
मशीन में कुचलकर व्यक्ति की मौत
EMPLOYEE DIES IN MACHINE HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.