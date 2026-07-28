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एक और पेपर लीक? गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, मामले की जांच के लिए समिति का गठन

जामनगर: देश भर में नीट पेपर लीक का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर 'शल्य चिकित्सा' विषय का पेपर लीक होने की खबर से हड़कंप मच गया. यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नरेश जैन ने इस पूरी घटना के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है.

गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में पेपर लीक

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाइस चांसलर नरेश जैन ने बताया कि यह पूरा विवाद गांधीनगर स्थित 'बाला हनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय' से सामने आया है. 20 जुलाई को हुई 'शल्य चिकित्सा' विषय की परीक्षा के दौरान यूनिवर्सिटी की फ्लाइंग स्क्वाड टीम जांच के लिए पहुंची. इस दौरान स्क्वाड टीम को कुछ संदिग्ध व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट मिले, जिससे पेपर लीक होने का शक हुआ.

3 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है. इस पर जानकारी देते हुए वाइस चांसलर ने बताया कि मामले की सच्चाई का पता लगाने और गहन जांच करने के लिए यूनिवर्सिटी के तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष जांच समिति बनाई गई है. यह समिति पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है.