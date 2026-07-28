एक और पेपर लीक? गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, मामले की जांच के लिए समिति का गठन
गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में बीएएमएस परीक्षा पेपर लीक होने का शक है. इसकी जांच के लिए समिति गठित की गई है.
Published : July 28, 2026 at 2:54 PM IST
जामनगर: देश भर में नीट पेपर लीक का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर 'शल्य चिकित्सा' विषय का पेपर लीक होने की खबर से हड़कंप मच गया. यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नरेश जैन ने इस पूरी घटना के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है.
गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में पेपर लीक
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाइस चांसलर नरेश जैन ने बताया कि यह पूरा विवाद गांधीनगर स्थित 'बाला हनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय' से सामने आया है. 20 जुलाई को हुई 'शल्य चिकित्सा' विषय की परीक्षा के दौरान यूनिवर्सिटी की फ्लाइंग स्क्वाड टीम जांच के लिए पहुंची. इस दौरान स्क्वाड टीम को कुछ संदिग्ध व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट मिले, जिससे पेपर लीक होने का शक हुआ.
3 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई
विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है. इस पर जानकारी देते हुए वाइस चांसलर ने बताया कि मामले की सच्चाई का पता लगाने और गहन जांच करने के लिए यूनिवर्सिटी के तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष जांच समिति बनाई गई है. यह समिति पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है.
गौरतलब है कि यह परीक्षा राज्य के कुल 26 केंद्रों पर एक साथ आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 2000 छात्र शामिल हुए थे. नए पाठ्यक्रम के आधार पर यह महत्वपूर्ण पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी 5 अलग-अलग शिक्षकों को सौंपी गई थी. इसलिए, पेपर कहां और कैसे लीक हुआ, इसका पता लगाना ही फिलहाल जांच का मुख्य विषय है.
"इस घोटाले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्थान को यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार कड़ी सजा दी जाएगी। इसके अलावा, इसमें शामिल सभी लोगों पर आर्थिक जुर्माना और जरूरत पड़ने पर पुलिस FIR भी दर्ज की जाएगी।" - नरेश जैन, वाइस चांसलर, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस कड़े रुख से यह साफ है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. समिति की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है.
ये भी पढ़ें: NEET Protests: सभी छात्रों को रिहा करने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुलिस बर्बरता की जांच होगी