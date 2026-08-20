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इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में पेपर लीक, 5 सदस्यीय जांच टीम गठित, CM ने दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा

जो पेपर लीक हुआ है वो एग्रीकल्चर सेकंड ईयर के एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट का बताया जा रहा.

PAPER LEAK AT IGAUR
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में पेपर लीक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2026 at 9:11 PM IST

5 Min Read
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रायपुर: नीट परीक्षा पेपर लीक का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि रायपुर से परीक्षा पेपर लीक होने की खबर सामने आ गई है. बताया जा रहा है कि रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के परीक्षा का पेपर लीक हो गया है. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का आरोप है कि B.Sc. एग्रीकल्चर सेकंड ईयर का परीक्षा पेपर लीक किया गया है. जो पेपर लीक हुआ है वो एग्रीकल्चर सेकंड ईयर के एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट का बताया जा रहा है.

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में पेपर लीक

आरोप है कि परीक्षा के शुरू होने से पहले ही ये पेपर कुछ लोगों के वाट्सएफ पर वायरल हो गया. कथित वायरल पेपर सही है या गलत अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. पेपर वायरल होने के बाद से एग्रीकल्चर सेकंड ईयर के छात्र काफी परेशान हैं. कथित पेपर लीक की घटना को गंभीरता से लेते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन ने FIR दर्ज कराने की बात कही जा रही है और संबंधित परीक्षा को रद्द कर दिया गया है.

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में पेपर लीक (ETV Bharat)

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा निरस्त कर दी है और पांच सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है. इस मामले की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

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इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में पेपर लीक (ETV Bharat)

दर्ज होगी FIR, 5 सदस्यीय जांच टीम गठित

परीक्षा शुरू होने के पहले ही पेपर के इमेज मेल के जरिए विश्वविद्यालय प्रबंधन को प्राप्त हुए. इसके बाद आज होने वाली विषय की परीक्षा को विश्वविद्यालय प्रबंधन ने स्थगित कर दिया है. इस विषय की परीक्षा अब दोबारा ली जाएगी. बताया जा रहे हैं कि जिस विषय के पेपर लीक हुए थे. वह किसी अन्य स्रोत से फॉरवर्ड होकर विद्यार्थियों तक पहुंचा था. जिसके बाद विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया. आखिरकार आनन-फानन में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इसके लिए 5 सदस्यीय जांच टीम बनाई है. इस मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन थाने में FIR भी दर्ज करवाएगी.

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इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में पेपर लीक (ETV Bharat)

कृषि विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी संजय नैयर का बयान

ईटीवी भारत से बात करते हुए कृषि विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी संजय नैयर ने कहा, "पेपर लीक जरूर हुआ है, लेकिन यह बात सही है या नहीं है यह अभी नहीं कहा जा सकता. आज जो पेपर होने वाला था उसे स्थगित कर दिया गया है. अब यह पेपर दोबारा लिया जाएगा. आज होने वाले विषय के पेपर को रद्द कर दिया गया है. इसके आदेश भी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जारी कर दिया है. इस मामले की FIR भी थाने में दर्ज कराई जाएगी. 9:30 बजे सुबह पेपर लीक होने की जानकारी मिली. पेपर सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक होने वाली थी."

विषय का पेपर रद्द कर दिया गया

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी ने कहा, "इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डीन ऑफिस में सुबह 8:45 पर एक मेल आया था. जिसमें पेपर अटैच नहीं था. केवल इतना लिखा था कि आज होने वाला पेपर लीक हो गया है. इसकी जांच कराई जाए. इस तरह का मेल प्राप्त हुआ था. उसके बाद 9:30 बजे के आसपास एक दो व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर के फोटो भी आ गए थे. सुबह 10:30 तक मामला क्लियर होने के बाद आज होने वाले विषय के पेपर को रद्द कर दिया गया है."

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी ने कहा, " अनीश कुमार दवे के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी. जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है उसमें कुछ प्रश्न मिल रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहे हैं. लेकिन यह पूरा जांच का विषय है. जांच के बाद ही आगे इस विषय पर कुछ कहा जा सकता है. एतिहात के तौर पर आज होने वाली विषय की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है. बच्चे परीक्षा देने जरूर आए थे लेकिन परीक्षा दिए बगैर ही चले गए."

कांग्रेस प्रवक्ता का सरकार पर निशाना

कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा, "भाजपा के राज में फिर एक और पेपर लीक का मामला सामने आया है. इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय B.Sc. द्वितीय वर्ष के एंटोमोलॉजी विषय के प्रश्नपत्र के परीक्षा से पहले लीक होने की सामने आई है. यह खबर बेहद गंभीर और चिंताजनक है. इस मामले की जांच की जानी चाहिए. पूरे देश में युवा पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे. भाजपा के राज में छत्तीसगढ़ में फिर एक और पेपर लीक का कारनामा हो गया. परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक हुआ है. यह केवल परीक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि मेहनत करने वाले हजारों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है"


विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिया जांच का भरोसा

विश्वविद्यालय प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराए और यह पता लगाए कि प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले बाहर कैसे पहुंचा. दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति अधिकारी या किसी भी जिम्मेदार तंत्र के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए. इस परीक्षा के लिए विद्यार्थियों ने पूरे वर्ष मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई की है. यदि पेपर लीक की पुष्टि होती है तो छात्रों के हित में परीक्षा को लेकर उचित निर्णय लिया जाए. किसी भी विद्यार्थी के साथ अन्याय न हो.

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