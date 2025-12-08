ETV Bharat / bharat

3 फीट के बड़े बाबू, 30 सालों से कर रहे गैस वेल्डिंग, दुल्हन के लिए छपवाया विज्ञापन

दूर-दूर तक गैस वेल्डर सिराजुद्दीन खान के काम के चर्चे हैं. वह पिछले 15 सालों से गैस वेल्डिंग की दुकान खुद संचालित करते आ रहे हैं. पहले वह एक उस्ताद के सानिध्य में गैस वेल्डिंग की दुकान में काम कर रहे थे. यहां पर उन्होंने करीब 15 साल काम किया और सीखा. इलाके में सिराजुद्दीन बड़े बाबू के नाम से मशहूर हैं. वे अपने साथ अपनी बड़ी बहन का भी भरण-पोषण करते हैं. अपनी हाइट के कारण हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं.

दुकान पर काम कराने वालों से ज्यादा उन्हें देखने वालों की भीड़ लगती है. बहुत से लोग सिर्फ दुकान मालिक सिराजुद्दीन खान को देखने के बहाने यहां आ जाते हैं. उनकी लंबाई 3 फीट 2 इंच और उम्र 45 वर्ष है. वह पिछले 30 सालों से गैस वेल्डिंग के काम से जुड़े हैं. उनका वजन तो महज 20 किलो है पर वे बड़ी से बड़ी मशीनों पर आसानी से वेल्डिंग कर देते हैं.

पन्ना: पन्ना में गैस वेल्डिंग की एक अनूठी दुकान है जो यहां आने वाले लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन जाती है. इस दुकान के मालिक की कद-काठी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है. इस दुकान का संचालन शायद दुनिया के सबसे छोटे कद-काठी के शख्स करते हैं.

ईटीवी भारत से बातचीत में बड़े बाबू ने बताया, "वे 15 साल की उम्र में गैस वेल्डिंग का काम सीखने आए थे. तब से करीब 30 साल की उम्र तक उस्ताद के साथ काम किया. इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की गैस वेल्डिंग की दुकान खोल ली. इस काम को करते हुए उन्हें 30 साल हो गए हैं. उनकी दुकान पन्ना जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर देवेंद्र नगर तहसील में स्थित है. वह पन्ना नगर में निवास करते हैं और रोज दुकान आने-जाने के लिए अप डाउन करते हैं."

बस में बड़े बाबू का नहीं लगता किराया

बड़े बाबू ने बताया कि वह प्रतिदिन सुबह करीब 8 बजे पन्ना से देवेंद्र नगर के लिए निकलते हैं और शाम करीब 7 बजे देवेंद्र नगर से पन्ना बस से जाते हैं. बस वाले कभी उनसे आने-जाने का किराया नहीं लेते है. बड़े बाबू पन्ना के राजा बाबू कॉलोनी में रहते हैं. उनके साथ उनकी बड़ी बहन समीना बानो भी रहती हैं. उन्होंने विवाह नहीं किया है. वह बाबू गैस वेल्डिंग की दुकान से ठीकठाक कमा लेते हैं. इससे उनका और उनकी बड़ी बहन का भरण पोषण हो जाता हैं. कम हाइट को उन्होंने कभी भी कमजोरी नहीं माना है.

नहीं हुई बड़े बाबू की शादी

बड़े बाबू कहते है, "कम हाइट होने की वजह से उनकी हाइट की दुल्हन नहीं मिली, इसलिए शादी नहीं हो सकी है. एक बार सतना में शादी के लिए विज्ञापन भी दिया था फिर भी दुल्हन नहीं मिली है." आग वह बताते हैं कि कम हाइट होने से उन्हें कभी कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है. सरकार एवं प्रशासन से मांग करते हैं कि उन्हें गुजारा भत्ता दिया जाए, जिससे वह परिवार का भरण पोषण कर सकें. अभी तो उनके हाथ पैर सलामत हैं, तो खर्चा पानी निकल जाता है. लेकिन बुढ़ापे को लेकर चिंता लगी रहती है. उस समय उन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत होगी. सरकार और जिला प्रशासन भरण पोषण देने पर विचार करे."

'कम हाइट को कमी नहीं माना'

बड़े बाबू ने बताया, "उनके परिवार में भाई, बहन और माता-पिता सबकी लंबाई सामान्य थी. एक समय के बाद उनकी लंबाई थम गई. आज से करीब 20 साल पहले उनकी मां का देहांत हो गया था. करीब 10 साल पहले उनके पिता भी चल बसे. उन्होंने कभी भी अपनी कम हाइट को डिसेबिलिटी नहीं माना. 15 वर्ष की आयु से ही गैस वेल्डिंग का कार्य सीखने लगे थे और आज वेल्डिंग को ही अपना व्यवसाय बना लिया है."