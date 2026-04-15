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पन्ना की गजब प्रतिभा, 10वीं में मध्य प्रदेश में किया टॉप, 4 सब्जेक्ट में पूरे 100

बता दें प्रतिभा को हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस में 100 में से 100 अंक मिले हैं. जबकि अंग्रेजी में एक नंबर कटने के बाद 100 में से 99 मिले हैं. वहीं प्रतिभा का संस्कृति एडिशनल सब्जेक्ट था. जिसमें उसके दो अंक कटे हैं, जिसके बाद 100 में से 98 मिले हैं. इस तरह पांच सब्जेक्ट के 100 अंकों को मिलाकर छात्रा को 500 में से 499 मिले हैं. संस्कृति एडिशनल सब्जेक्ट था.

एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों का इंतजार आखिराकर बुधवार को खत्म हो गया. आज सुबह मोहन यादव ने सीएम हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में परीक्षा परिणाम जारी किया. खुशी की बात यह है कि इस बार का रिजल्ट पिछले 16 सालों से बेहतर बताया जा रहा है. 10वीं कक्षा में हीरानगरी पन्ना की बेटी ने पहला स्थान हासिल करके जिले को गौरवान्वित किया है. पन्ना की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने अद्भुत प्रदर्शन करते हुए 500 में से 499 अंक प्राप्त किए हैं.

पन्ना: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार को 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. प्रदेश में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है. टॉप टेन में 378 छात्रों ने 490 से 499 तक अंक हासिल किए हैं. वहीं क्लास 10th में पन्ना की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. प्रतिभा ने 10वीं में 500 में से 499 अंक प्राप्त किए हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए प्रतिभा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और स्कूल के शिक्षकों को दिया है.

इसी के साथ पन्ना के छात्रों ने टॉप टेन की सूची में अपनी जगह बनाई है. हाई स्कूल परीक्षा में प्रदेश में पहला स्थान हासिल करने वाली प्रतिभा सिंह सोलंकी के पिता भारतेंदु सिंह सोलंकी ग्राम पंचायत हिनौती वैली में रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ हैं. उनकी पत्नी हाई स्कूल में वर्ग 3 में शिक्षिका हैं. साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली बेटी ने प्रदेश में अपना नाम रोशन करते हुए जिले को भी गौरवान्वित किया है.

बेटी का सफलता पर पिता खुश, 8 किमी सफर तय कर जाती है स्कूल

बेटी की सफलता पर भारतेंदु सिंह ने बताया कि "उनकी बेटी शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी थी. उसकी प्राथमिक शिक्षा ग्राम पंचायत हिनौती वैली में स्थित निजी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर आठवीं तक हुई. 9वीं से 10वीं तक की शिक्षा सरस्वती ज्ञान मंदिर गुनौर में हुई है. बेटी को पढ़ाई के लिए कभी कोई दिक्कत आने नहीं दी. वह हर दिन बस से 8 किलोमीटर का सफर तय करके गुनौर पहुंचती थी और फिर गुनौर से 8 किलोमीटर का सफर तय कर अपने गांव आती थी. पढ़ाई में वह छोटे से ही होशियार रही है. उसे कभी भी पढ़ाई में दिक्कत नहीं आने दी."

प्रतिभा की सफलता से स्कूल टीचर गदगद (ETV Bharat)

प्रतिभा ने माता-पिता और टीचरों को दिया श्रेय, IAS की तैयारी

वहीं छात्रा प्रतिभा सिंह सोलंकी ने कहा कि " मुझे किसी सब्जेक्ट में कभी कोई ज्यादा समस्या आई नहीं है. कभी अगर कोई समस्या या डाउट आते भी थे, तो स्कूल के टीचर्स उन्हें दूर कर देते थे. प्रतिभा ने कहा मेरे माता-पिता का फुल सपोर्ट रहा है. जो मुझे चाहिए होता था, वह दिला देते थे. वहीं पढ़ाई में स्कूल के टीचर्स ने सपोर्ट किया. प्रतिभा ने बताया कि वह 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी क्लियर कर IAS बनना चाहती है."

प्रतिभा की सफलता से स्कूल टीचर गदगद

सरस्वती ज्ञान मंदिर के संचालक मनीष कुमार यादव ने बताया कि "हमारे स्कूल की बच्ची ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है. यह गौरानान्वित करने वाली बात है. बच्ची के साथ और भी छात्र-छात्राओं ने प्रदेश में अपना स्थान बनाया है. प्रतिभा को पढ़ाई में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने दी. उसके सभी डाउट शिक्षकों द्वारा क्लियर किए गए. बच्ची ने सरस्वती ज्ञान मंदिर में 9th क्लास में एडमिशन लिया था. दसवीं हायर सेकेंडरी परीक्षा में उसने टॉप किया है, यह खुशी की बात है. उन्होंने बताया कि आगे की भी पढ़ाई भी वह इसी स्कूल में जारी रखेगी.