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पन्ना में निर्माणाधीन कुआं धंसा, अंदर काम कर रहे 5 मजदूरों की मौत, 2 शव बाहर निकाले

पन्ना में कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हदसा, 5 मजदूर दबे ( ETV BHARAT )