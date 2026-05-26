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पन्ना में निर्माणाधीन कुआं धंसा, अंदर काम कर रहे 5 मजदूरों की मौत, 2 शव बाहर निकाले

पन्ना के बीहरपुरवा में कुआं धंसने से बड़ा हादसा. मलबे में दबने से 5 मजदूरों की मौत. 2 शव बाहर निकाले. अन्य की खोज जारी.

Panna Accident Well Excavation
पन्ना में कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हदसा, 5 मजदूर दबे (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 2:41 PM IST

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Updated : May 26, 2026 at 3:09 PM IST

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पन्ना : पन्ना की अजयगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बीहरपुरवा में निर्माणाधीन कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया. कुआं धंसने से वहां काम कर रहे 5 मजदूर दब गए. पांचों मजदूरों की मौत हो गई. दो मजदूरों के शव बाहर निकाले लिए गए, जबकि 3 मजदूरों के शव निकालने में टीमें जुटी हैं. मौके पर रेस्क्यू टीमें जेसीबी के जरिए कुएं से मलबा हटा रही हैं. पन्ना जिला जनसंपर्क अधिकारी देवेंद्र सिंह ने आधिकारिक घोषणा करते हुए 5 मजदूरों की मौत की पुष्टि की है.

10 दिन से चल रहा था कुआं खोदने का काम

अजयगढ़ जनपद के ग्राम बीहरपुरवा के नयापुरवा में बिन्नू अहिरवार के खेत में बीते 10 दिन से कुएं की खुदाई का काम चल रहा था. मंगलवार सुबह करीब 11 बजे अचानक कुएं की भुसभुसी मिट्टी भरभराकर धंस गई. हादसे के वक्त 5 मजदूर कुएं के अंदर काम कर रहे थे, जबकि दो मजदूर पानी पीने के लिए ऊपर आए हुए थे. हादसे में चुन्नू यादव, राजकुमार यादव, आशीष यादव और चुनवाद पाल समेत 5 मजदूर मलबे में दब गए.

पन्ना में निर्माणाधीन कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हदसा (ETV BHARAT)

दो मजदूरों के शव कुएं से निकाले

रेस्क्यू के दौरान राजकुमार यादव और एक अन्य मजदूर का शव बाहर निकाल लिया गया है, जबकि बाकी मजदूरों की तलाश जारी है. मौके पर पुलिस, राजस्व अमला और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं. इस दर्दनाक हादसे ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं. आखिर भुसभुसी और कमजोर मिट्टी वाले इलाके में कुएं की खुदाई किस आधार पर कराई जा रही थी? क्या तकनीकी जांच हुई थी? क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं? अब पूरे मामले में प्रशासनिक जांच और जिम्मेदारों की जवाबदेही पर निगाहें टिकी हैं. हादसे को लेकर अभी प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं आया.

Panna Accident Well Excavation
रेस्क्यू के काम में ग्रामीण भीजुटे (ETV BHARAT)
Panna Accident Well Excavation
10 दिन से चल रहा था कुआं खोदने का काम (ETV BHARAT)

रेस्क्यू टीमें जेसीबी की मदद से हटा रही मिट्टी

Panna Accident Well Excavation
घटनास्थल पर रेस्क्यू जारी, एंबुलेंस भी पहुंची (ETV BHARAT)

हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया. स्थानीय ग्रामीण भी रेस्क्यू में जुटे हैं. कुएं ढही हुई मिट्टी के कारण बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं. मौके पर जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाई जा रही है. मलबा हटाकर मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है. ​हादसे का शिकार हुए 3 लोग एक ही परिवार के हैं. ग्रामीणों के मुताबिक कुएं के मलबे में दबे 5 लोगों में पिता, भाई, चाचा, चचेरा भाई और एक अन्य मजदूर शामिल है.

Last Updated : May 26, 2026 at 3:09 PM IST

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