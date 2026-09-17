पन्ना की हीरा खदान में NMDC को दूसरी बार मिला 'कोहिनूर', कीमत दो से ढाई करोड़
पन्ना के मझगवां में एनएमडीसी को खुदाई के दौरान अब तक का दूसरा सबसे प्रीमियम क्वालिटी का हीरा मिला. संजय रैकवार की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 12:19 PM IST|
Updated : September 17, 2026 at 12:50 PM IST
पन्ना : मध्य प्रदेश के पन्ना स्थित नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NMDC) को अब तक का दूसरा प्रीमियम क्वालिटी का हीरा मिला है. ये हीरा 27.29 कैरेट का है. इसकी कीमत दो से ढाई करोड़ रुपये आंकी जा रही है. हालांकि कटिंग-पॉलिशिंग के बाद ही वास्तविक कीमत तय हो सकेगी. ये हीरा सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला है. 15 सितंबर 2026 को मिले इस हीरा ने पिछले साल जुलाई 2026 में मिले 13.16 कैरेट का रिकॉर्ड तोड़ा है.
15 माह पहले निकला था 13 कैरेट का हीरा
पन्ना की रत्नगर्भ धरती ने एक बार फिर बेशकीमती जेम्स क्वालिटी का हीरा उगला है. जुलाई 2026 में इस परियोजना में 13 कैरेट का हीरा निकला था. इसके बाद अब 27 कैरेट का हीरा मिला है. एनएमडीसी खनन परियोजना ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है. इस साल जुलाई और सितंबर में कंपनी को लगातार हीरे मिले हैं.
एनएमडीसी की एशिया की सबसे बड़ी मशीनरीकृत हीरा खनन परियोजना है. यहां पर सिर्फ मशीनों द्वारा ही हीरे तलाशे जाते हैं. एनएमडीसी परियोजना के एचआर डिपार्टमेंट के के.एन सिंह ने बताया "15 सितंबर 2026 को एनएमडीसी हीरा खनन परियोजना में 27.29 कैरेट का जेम्स क्वालिटी का हीरा प्राप्त हुआ है."
मझगवां में सबसे कीमती हीरा 16 साल पहले मिला
मझगवां खदान में एनएमडीसी को सबसे बड़ा हीरा 2010 में मिला था, जो 34.37 कैरेट का था. इसे 3.2 करोड़ रुपए में बेचा गया था. 16 साल के इंतजार के बाद दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है. पन्ना के मझगवां के अलावा इसके आसपास आम लोग भी पट्टे पर जमीन लेकर खुदाई करते हैं. उन्हें भी हीरा मिलता रहता है. कई मजदूरों की किस्मत पन्ना में पलट चुकी है.
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5 साल पहले बंद हो गई थी परियोजना
पन्ना में हीरा खनन परियोजना 1971-72 से संचालित है. पन्ना से करीब 20 किलोमीटर दूर मझगवां में ये परियोजना संचालित है. साल 2021 में यह परियोजना बंद हो गई थी, क्योंकि इसके चारों पन्ना टाइगर रिजर्व का जंगल फैला हुआ है. इसलिए पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा के मद्देनजर परियोजना की अनुमति खत्म हो गई थी. मार्च 2024 में यह परियोजना फिर से चालू हुई. अब इसकी अनुमति 2035 तक है.