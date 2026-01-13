ETV Bharat / bharat

चीनी या गुड़ नहीं.. यहां नीरा से बनती है Special Tea, पर्यटकों को खूब भा रही

अब चाय को मीठी करने के लिए चीनी और गुड़ की जरूरत नहीं है. बिहार के बोधगया में स्पेशल चाय मिल रही है. पढ़ें

Neera Tea In Gaya
नीरा की चाय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 13, 2026 at 8:01 AM IST

12 Min Read
Choose ETV Bharat

गयाजी: बिहार के गया में इन दिनों नीरा की चाय की चर्चा हो रही है. खासकर सर्दियों में इसकी डिमांड बढ़ गयी है. बिहार के साथ देश-विदेश के पर्यटकों को यह चाय खूब पसंद आ रही है. खास बात है कि इस चाय में चीनी और गुड़ का प्रयोग नहीं किया जाता है, फिर भी चाय मिठी होती है.

लद्दाख से बोधगया पहुंचे रिनजिंग सुंदूम कहते हैं कि 'आज तक कभी नीरा की चाय नहीं पी. यह भी नहीं पता था कि नीरा क्या होता है, लेकिन जब चाय पी तो शरीर में गर्मी आ गयी.'

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

"मुझे शुगर है, लेकिन पता चला कि ये शुगर में भी पी जा सकती है, क्योंकि ये नेचुरल मिठास वाली चाय है. इसमें चीनी का मिश्रण नहीं है, इसलिए इसका नुकसान नहीं है. मैं अपने परिवार के साथ आया हूं और इसे पी रहा हूं. बहुत अच्छी चाय है. नीरा की चाय लद्दाख में नहीं मिलती है" -रिनजिंग सुंदूम, लद्दाख के पर्यटक

बोधगया मंदिर के पास चाय की दुकान: बोधगया मंदिर के मुख्य द्वार के करीब चाय स्टॉल है. इसके मालिक पंकज रावत हैं. पंकज रावत के भतीजे रजनीश पटेल दुकान का संचालन करते हैं. रजनीश चाय बनाते हुए कहते हैं कि इस चाय में चीनी का इस्तेमाल नहीं किया गया है. इसमें नीरा या फिर नीरा के गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है.

Neera Tea In Gaya
टी स्टॉल के संचालक (ETV Bharat)

"कई बार ऐसा होता है कि शुगर के मरीज बिना चीनी चाय की डिमांड करते हैं. मैं उन्हें नीरा की चाय ऑफर करता हूं, क्योंकि इससे नुकसान नहीं होता है. ग्राहक इसे पसंद कर रहे हैं. जो कुछ दिन पहले बिना चीनी की चाय पी रहे थे, वे अब नीरा की चाय पी रहे हैं." -रजनीश पटेल, दुकान संचालक

रोजाना 30 रुपये की बिक्री: रजनीश बताते हैं कि रोज ताजा नीरा लाया जाता है. चाय में इस्तेमाल होने के बाद जो नीरा बचता है, उसका गुड़ तैयार किया जाता है. उसी गुड़ से मिठाई बनायी जाती है. रजनीश कहते हैं कि चाचा के साथ मिलकर चाय का स्टॉल चलाते हैं. अभी ठंड का सीजन है, ऐसे में रोजाना 30 हजार रुपये का कारोबार होता है. आम दिनों में 5000 से 8000 रुपये का कारोबार होता है.

10 लाख का ट्रेन ओवर: पंकज रावत का पूरा परिवार इस चाय के कारोबार से जुड़े हैं. पंकज बताते हैं कि दिसंबर से फरवरी महीने तक नीरा चाय, नीरा की विभिन्न मिठाई का कारोबार 7 से 10 लाख का होता है. प्रति दिन अभी 100 लीटर से अधिक नीरा, 100 केजी दूध, 20 केजी गुड़ की खपत चाय में हो रही है.

Neera Tea In Gaya
टी स्टॉल के संचालक (ETV Bharat)

"मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है. इससे आर्थिक स्थिति सुधरी है. मिट्टी के घर से पक्का का घर बन चुका है. नौकरी के पीछे नहीं भागे. खुद का स्टार्टअप से दूसरों को रोजगार दे रहे हैं. इसी काम को और आगे बढ़ाएंगे." -पंकज रावत, दुकान संचालक

पर्यटकों को पसंद आयी चाय: पंकज बताते हैं कि नया साल 2026 के अवसर बोधगया घूमने के लिए प्रति दिन 30 से 40 हजार लोग पहुंच रहे हैं. चाय स्टॉल मंदिर के मुख्य द्वार के करीब है. इसलिए ग्राहकर ज्यादा आते हैं. यहां से गुजरने वाले अधिकतर व्यक्ति जो चाय के शौकीन हैं. जो अधिक चाय पीते हैं, वे नई तरह की चाय का स्वाद जरूर लेते हैं. रजनीश के अनुसार एक जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक खूब बिक्री रहेगी. देश-विदेश के पर्यटकों को चाय काफी पसंद आ रही है.

'दिन चार-पांच बार चाय पीता हूं': सरोज मोगर नेपाल से आए हैं. कहते हैं कि दो महीने पहले बोधगया आए. नीरा की चाय काफी पसंद आयी. पहली बार जब मैने इसकी चाय पी तो इसका स्वाद कुछ अलग लगा. मुझे नीरा की चाय बहुत पसंद आई. प्रति दिन चार-पांच बार नीरा की चाय पी लेता हूं.

Neera Tea In Gaya
नीरा की चाय पीने पहुंचे पर्यटक (ETV Bharat)

"पहले मैं चाय का आदि नहीं था, लेकिन अब नीरा चाय का फैन हो गया हूं. इसको और बढ़ावा देने की आवश्यकता है. मुझे पता चला है कि ये लोग पहले ताड़ी बेचते थे लेकिन अब ये नीरा बेच रहे हैं. नीरा की चाय भी बना रहे हैं." -सरोज मोगर, नेपाली पर्यटक

15 लोगों को दिया रोजगार: बोधगया में नीरा की चाय बेचने वाले पंकज कुमार इकलौते दुकानदार हैं. उन्होंने बताया कि पहले उन्हें नीरा के बारे में तो पता भी नहीं था, लेकिन पिछले साल उन्होंने नीरा और नीरा से बनी चाय का स्टोल खोल दिया है. आज चाय बनाने से लेकर नीरा उतारने, गुड़ बनाने के लिए 15 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है. सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं.

Neera Tea In Gaya
लद्दाख से बोधगया पहुंचे रिनजिंग सुंदूम (ETV Bharat)

कैसे तैयार होती है चाय?: पंकज रावत बताते हैं कि स्टॉल पर प्रति दिन 100 लीटर नीरा की खपत है. नीरा की चाय दो तरह से बनती है. एक दूध में चीनी की जगह पर नीरा का गुड़ डाला जाता है. पहले गुड़ को चीनी की तरह क्रश कर पाउडर बना दिया जाता है. उसमें लौंग इलायची आदि भी मिलाया जाता है. इस से गुड़ का स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है. इसे चाय में चीनी के बदले डाला जाता है.

सिर्फ नीरा की भी बनती है चाय: दूसरी तरह बनाई जाने वाली चाय में मिठास और स्वाद अधिक अच्छा करने के लिए दूध में नीरा मिलाया जाता है. खाली नीरा की भी चाय बनती है, लेकिन उस में दूध नहीं डाला जाता है. सिर्फ चायपत्ती का मिश्रण किया जाता है. इस तरह से चाय तैयार होती है. पंकज बताते हैं कि इस चाय की खासियत भी है.

"इस चाय में चीनी की जरूरत नहीं होती है. नीरा में प्राकृतिक शर्करा पाया जाता है. इसलिए चाय में अतिरिक्त चीनी डालने की आवश्यकता नहीं है. इस विधि से चाय पीने पर विटामिन और खनिजों का लाभ होता है. पेट में गैस नहीं बनती. नियमित चीनी वाली चाय से अलग और सोंधी खुशबू होती है." -पंकज रावत, दुकान संचालक

Neera Tea In Gaya
नीरा की चाय पीने पहुंचे पर्यटक (ETV Bharat)

क्या है नीरा?: दरअसल, ताड़ और खजूर के पेड़ से निकाले गए जूस है. नीरा उतारने वाले टैपर्स जय राम चौधरी बताते हैं कि ताड़ी और नीरा को उतारने में बस फर्क इतना होता है कि ताड़ी कभी भी किसी भी वक्त पेड़ से उतारी जा सकती है.

सूर्योदय से पहले जूस उतारना जरूरी: आम तौर पर लबनी (मिट्टा का बर्तन) पेड़ पर टांगने के बाद दो दिन में उतारा जाता है, जबकि नीरा के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं. नीरा के लिए पेड़ पर लबनि सूर्यास्त के बाद टांगी जाती है और फिर उसे सूर्योदय से पहले उतार लिया जाता है. पेड़ से रस उतारने के बाद सीधे उसे कूलिंग मशीन फ्रिज आदि में रख दिया जाता है.

"लबनी को अच्छे से साफ किया जाता है. फिर उस पर चूने का हल्का लेप लगाया जाता है ताकि उस पर कीड़े और मक्खी नहीं लगें. जब लबनि पर सूरज की रोशनी लगती है और उस पर कीड़े मकोड़े लगते हैं तो पेड़ का रस खट्टा हो जाता है और फिर वो अल्कोहल में बदल जाता है." -जय राम चौधरी, टैपर्स

नीरा पुराना होने पर ताड़ी: जय राम चौधरी बताते हैं जितना रस खट्टा होगा उतना उस में नशा होगा. एक तरह से कहा जाए तो प्रकृतक रूप से नीरा निकलता है लेकिन जब वो सड़ गल जाता है तो वो अल्कोहलिक हो जाता है. ताड़ी खट्टी होती है जबकि नीरा मीठा होता है. ग्रामीण इस नीरा को मीठी ताड़ी भी कहते हैं.

क्या कहते हैं डॉक्टर?: गयाजी के जनरल फिजिशियन डॉक्टर राजकुमार कहते हैं कि नीरा में 25 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं. यह विटामिन और खनिजों का भंडार होता है. इसके अलावे प्राकृतिक सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन C और विटामिन B-कॉम्प्लेक्स (जैसे B2, B3) का अच्छा स्रोत है. पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम और जिंक होता है. इसके अलावे 17 प्रकार के अमीनो एसिड होता है.

"नीरा में 84.72 प्रतिशत जल, कार्बोहाइड्रेट 14.35 प्रतिशत, प्रोटीन 0.10 प्रतिशत, मिनरल 0.66 प्रतिशत होता है. मिनरल्स में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में मिलती है. विटामिन सी और विटामिन बी कांप्लेक्स भी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है. 100 ML नीरा से 110 कैलरी मिलती है." -डॉक्टर राजकुमार, जनरल फिजिशियन

नीरा के फायदे: डॉक्टर राजकुमार के अनुसा इसके कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं. नीरा मधुमेह रोगियों के लिए सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. इससे रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है. इसके साथ पाचन में सुधार होता है. कब्ज, गैस और पेट की जलन को दूर करने में सहायक है. गर्मी में शरीर को ठंडा रखना, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूराना, संक्रमणों से लड़ने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद, पीलिया, एनीमिया, पेशाब की जलन में राहत मिलती है.

नीरा के नुकसान: हालांकि इसके नुकसान भी हैं. अगर साफ-सफाई का ध्यान नहीं दिया गया तो नीरा में बैक्टीरियल संक्रमण बढ़ जाता है. नीरा को उतारने के लिए मिट्टी के बर्तन के अदर चूना का लेप लगाया जाता है. शाम में पेड़ में बर्तन टांगना और सुबह सूर्योदय से पहले उतारना होता है. देर होने पर नीरा में झाग बन जाता है और वह नशीला हो जाता है, जिसके सेवन के नुकसान होता है.

Neera Tea In Gaya
नीरा उतारते जय राम चौधरी (ETV Bharat)

लिवर की समस्या: पुराना नीरा पीने से लिवर में मवाद या फोड़ा हो सकता है. फैटी लिवर का कारण हो सकता है. लीवर खराब होने से पाचन और पेट की समस्याएं बढ़ सकती है. पेट में तेज दर्द, उल्टी, दस्त भी हो सकती है. अधिक सेवन से शरीर में पानी की कमी, टेस्टोस्टेरोन के स्तर और शुक्राणुओं की गुणवत्ता को कम करता है. दृष्टि और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है.

शराब बंदी के दौरान ताड़ी पर प्रतिबंध: बता दें कि राज्य में 2016 में शराब बंदी के दौरान ताड़ी पर भी प्रतिबंध लगाया गया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ताड़ी के कारोबार करने वालों को उसी कार्य को बरकरार रखने के लिए प्राकृतिक रस को बेचने के लिए योजना बनाई थी. अधिकारियों ने ताड़ी के कारोबार करने वालों को नीरा के लिए प्रेरित किया था. बाद में मुख्यमंत्री ने इसके कारोबार को और विस्तार देने के लिए प्रोत्साहन राशि देने की भी योजना बनाई थी.

नीरा कारोबारी को सरकारी सहायता: बिहार सरकार की ओर से नीरा को बढ़ावा दिया गया. जो पहले ताड़ी व्यवसाय थे, उन्हें नीरा से जोड़ने की योजना लायी गयी. टैपर्स (पेड़ पर चढ़कर जूस निकलाने वाले) और पेड़ मालिकों को प्रति लीटर 8 रुपए देने की योजना लायी गयी. 2025 में 274 लोगों को 8 रुपए प्रति लीटर राशि भी दी गई. इसके अलावा सरकार सहायता राशि भी देती है. 1 लाख रुपए तक नीरा कारोबारी को सहायता राशि दी जाती है.

बिहार में नीरा उत्पादन: राज्य में नीरा उत्पादन की बात करें तो प्रतिदिन 1 लाख लीटर नीरा तैयार किया जाता है. एक सीजन में कम से कम 2 करोड़ लीटर नीरा का उत्पादन होता है. सबसे ज्यादा उत्पादन और खपत मगध क्षेत्र में होता है. सरकारी आकड़ों के अनुसार 646 टैपर्स राज्य में हैं. इसमें 20 हजार से अधिक नीरा बेचने वालों की संख्या है.

गयाजी में नीरा उत्पादन: गयाजी में भी नारा का उत्पादन काफी है. जिले में 14 लाख ताड़ और 6 लाख खजूर के पेड़ हैं, जिससे जूस निकाले जाते हैं. जिले में करीब 2350 नीरा कारोबारी रजिस्टर्ड हैं. 2025 में तीन महीने में 19 लाख 11 हजार 635 लीटर उत्पादन हुआ था. कीमत की बात करें तो 35 रुपए प्रति लीटर इसकी बिक्री होती है. जिले में 1115 लोग नीरा बेचने के कारोबार में हैं तो वहीं 274 टैपर्स इससे जुड़े हैं.

नीरा से बनने वाले उत्पाद: नीरा से कई तरह के खाद्य और पेय पदार्थ बनाए जाते हैं. इसमें गुड़, चीनी, मिश्री, शहद तैयार किए जाते हैं. इसके अलावे पेड़ा, तिलकुट मिठाइयां, चॉकलेट आदि बनाया जाता है. नीरा चाय, बिस्कुट, आइसक्रीम, सिरका भी तैयार किया जाता है. जूस भी तैयार किया जाता है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

नीरा की चाय
नीरा के फायदे
NEERA CHAI
NEERA TEA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.