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एक बिल्डिंग में तीन स्कूल, 10 कमरे और 550 बच्चे, शिक्षा विभाग पर भारी पड़ा बदहाल स्कूल बदलने का फैसला

PANIPAT GOVT SCHOOLS CONDITION ( ETV Bharat )