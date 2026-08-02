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एक बिल्डिंग में तीन स्कूल, 10 कमरे और 550 बच्चे, शिक्षा विभाग पर भारी पड़ा बदहाल स्कूल बदलने का फैसला

बदहाल शुगर मिल स्कूल अग्रवाल मंडी स्थित सरकारी विद्यालय में स्थानांतरित. स्कूल बदलने के बावजूद बच्चों की परेशानियां और बढ़ गई हैं.

PANIPAT GOVT SCHOOLS CONDITION
PANIPAT GOVT SCHOOLS CONDITION (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 2, 2026 at 3:02 PM IST

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पानीपत: 14 जुलाई 2026 को ईटीवी भारत ने पानीपत के 70 साल पुराने जर्जर और बदहाल शुगर मिल सरकारी स्कूल की खबर पब्लिश की थी. जिसमें बताया था कि कंडम घोषित इमारत में बच्चों की पढ़ाई जारी है. भवन की हालत ऐसी है कि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है. खबर असर ये हुआ कि शिक्षा विभाग ने संज्ञान लेकर इस स्कूल को अग्रवाल मंडी स्थित सरकारी मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया. सोचा था कि स्कूल बदलने से समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलटा. बच्चों की परेशानियां और बढ़ गई हैं.

स्कूल बदला लेकिन समस्या नहीं: बदहाल शुगर मिल सरकारी स्कूल में सुबह और शाम दो शिफ्ट में पढ़ाई होती थी. अब ये दोनों अग्रवाल मंडी स्थित सरकारी स्कूल में स्थानांतरित हो गई है. जिससे अग्रवाल मंडी स्थित सरकारी स्कूल में जगह कम पड़ गई है. अब एक ही परिसर में तीन सरकारी स्कूल संचालित हो रहे हैं. कमरों की कमी के कारण कई कक्षाएं सामने स्थित पार्क के हॉल में लगाई जा रही हैं. पार्क में पढ़ने वाले बच्चों को भोजन करने और शौचालय जाने के लिए बार-बार मुख्य स्कूल भवन तक आना पड़ता है.

शिक्षा विभाग पर भारी पड़ा बदहाल स्कूल बदलने का फैसला (ETV Bharat)

एक ही बिल्डिंग में तीन स्कूल: सबसे गंभीर स्थिति यह है कि करीब 550 विद्यार्थियों के लिए मात्र छह शौचालय उपलब्ध हैं, जिससे विशेष रूप से छात्राओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. स्कूल में 8 से 10 कमरे हैं. करीब 15 टीचर और 8 मिड-डे मील का स्टाफ है. स्कूल में मिड-डे मील व्यवस्था भी दबाव में आ गई है. एक ही छोटी रसोई में तीन स्कूलों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है. बर्तन और भोजन वितरण की व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है और कर्मचारियों को रोजाना अव्यवस्था से जूझना पड़ रहा है.

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मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (ETV Bharat)

पॉर्क में लगानी पड़ रही क्लास: शुगर मिल स्कूल की हेडमिस्ट्रेस मंजीत ने बताया कि "विभाग ने स्कूल को शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन यहां भी जगह की गंभीर कमी है. कमरों की संख्या पर्याप्त नहीं है, इसलिए दो कक्षाएं मजबूरी में पार्क के हॉल में लगानी पड़ रही हैं. बच्चों को वहीं से खाना खाने और शौचालय के लिए मुख्य भवन तक आना-जाना पड़ता है. सबसे बड़ी समस्या शौचालय और रसोई की है. विभाग को अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन फिलहाल समस्या बनी हुई है."

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500 से अधिक बच्चों के लिए एक साथ भोजन बनाना और परोसना बेहद मुश्किल (ETV Bharat)

मिड-डे मील वर्कर्स के लिए भी चुनौती: मिड-डे मील वर्कर परवीन कुमारी ने बताया कि "500 से अधिक बच्चों के लिए एक साथ भोजन बनाना और परोसना बेहद मुश्किल हो गया है. तीन स्कूलों के बर्तन एक साथ होने से रोजाना अव्यवस्था रहती है. कई बार छोटे बच्चे दूसरे स्कूल की लाइन में लग जाते हैं, जिससे भोजन वितरण प्रभावित होता है. पहले अलग स्कूल होने से व्यवस्था सुचारु थी, लेकिन अब सब कुछ मिश्रित हो गया है."

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10 कमरों में 600 के करीब बच्चे (ETV Bharat)

छात्रों ने बताई समस्या: छात्राओं ने भी अपनी परेशानी खुलकर बताई. एक छात्रा ने कहा कि "पढ़ाई तो अच्छी हो रही है, लेकिन पार्क से बार-बार स्कूल भवन तक आकर शौचालय का उपयोग करना पड़ता है." दूसरी छात्रा शिखा ने बताया कि "अब स्कूल पहले की तुलना में काफी दूर हो गया है और कक्षाएं पार्क में लगने के कारण रोजाना आने-जाने और शौचालय तक पहुंचने में कठिनाई होती है."

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एक ही परिसर में संचालित तीन स्कूल (ETV Bharat)

कब होगा समाधान? स्कूल का जर्जर भवन छोड़ना निश्चित रूप से जरूरी था, लेकिन जिस नए परिसर में बच्चों को भेजा गया है, वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव नई चिंता बन गया है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या केवल भवन बदल देने से शिक्षा व्यवस्था बेहतर मानी जा सकती है, या फिर बच्चों को सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना भी सरकार और शिक्षा विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है.

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