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पानीपत में नौकरी छोड़ कर रहे खेती, सालाना करोड़ों का कारोबार, 600 से ज्यादा लोगों को दिया रोज़गार

12 करोड़ रुपये के आसपास सब्जियों का टर्नओवर : परमिंदर जागलान के मुताबिक केवल सब्जियों का सालाना टर्नओवर करीब 12 करोड़ रुपये है. इसके अलावा नर्सरी और अन्य प्रोजेक्ट्स का कारोबार अलग है. हरियाणा के साथ हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं.

दो एकड़ से 100 एकड़ तक का सफर : चारों दोस्तों ने शुरुआत में दो एकड़ जमीन पर प्रयोग किया. शुरुआती वर्षों में खीरा, शिमला मिर्च और टमाटर की खेती की. कृषि पृष्ठभूमि नहीं होने के कारण शुरुआती दौर में कई चुनौतियां आईं, लेकिन पुराने प्रगतिशील किसानों से सीख लेकर उन्होंने अपनी तकनीक और उत्पादन प्रणाली को बेहतर किया. आज उनका खेती का विस्तार करीब 100 एकड़ तक पहुंच चुका है.

रोज़गार देने वाले उद्यमी बने : परमिंदर का कहना है कि एमबीए करने के बाद किसी कंपनी में 30-35 हजार रुपये की नौकरी मिल सकती थी, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में रहने और आने-जाने के खर्च के बाद बचत बेहद कम रह जाती. उन्होंने नौकरी करने के बजाय रोज़गार देने वाला उद्यमी बनने का रास्ता चुना.

नौकरी छोड़ खेती को बनाया कारोबार : परमिंदर जागलान के अनुसार उन्होंने और हर्ष दुरैजा ने वर्ष 2012 में नौकरी छोड़कर पॉलीहाउस लगाने का काम शुरू किया. शुरुआत में वे दूसरे किसानों के लिए पॉलीहाउस तैयार करते थे. इसी दौरान उन्हें लगा कि संरक्षित खेती नई तकनीक के साथ बेहतर कारोबार बन सकती है. इसके बाद दोनों ने खुद पॉलीहाउस खेती शुरू की. बाद में जगदीप सिंह सिंधु और डॉ. सचिन गर्ग भी इस कारोबार से जुड़ गए.

ऑस्ट्रेलिया से कर चुके एमबीए : परमिंदर जागलान, हर्ष दुरैजा, डॉ. सचिन गर्ग और जगदीप सिंह सिंधु ने मिलकर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को अपनाया. परमिंदर जागलान ने एमबीए फाइनेंस एंड मार्केटिंग किया है, हर्ष दुरैजा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, डॉ. सचिन गर्ग डेंटल सर्जन रह चुके हैं, जबकि जगदीप सिंह सिंधु ने बिजनेस में ग्रेजुएशन, ऑस्ट्रेलिया से एमबीए, एलएलबी और एलएलएम की पढ़ाई की है.

पानीपत : हरियाणा के पानीपत के चार पढ़े-लिखे दोस्तों ने खेती को घाटे का सौदा मानने की सोच को बदलते हुए इसे आधुनिक तकनीक और कारोबार का सफल मॉडल बना दिया है. एमबीए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डेंटल सर्जन और ऑस्ट्रेलिया से एमबीए और कानून की पढ़ाई करने के बाद भी इन युवाओं ने नौकरी या पारंपरिक व्यवसाय की बजाय खेती को अपना करियर बनाया. महज दो एकड़ से शुरू हुआ सफर आज करीब 100 एकड़ तक पहुंच चुका है. पॉलीहाउस और नेटहाउस में रंगीन शिमला मिर्च, फ्रेंच खीरा, टमाटर और फूलों की खेती के साथ नर्सरी तैयार कर दोस्तों का ये ग्रुप आज करोड़ों रुपये का कारोबार कर रहा है.

600 से ज्यादा लोगों को रोजगार (ETV Bharat)

600 से ज्यादा लोगों को रोजगार : आधुनिक खेती को रोजगार का बड़ा माध्यम बनाते हुए समूह पीक सीजन में 600 से अधिक लोगों को काम देता है. इनमें करीब 250 महिलाएं शामिल हैं. लीन सीजन में भी करीब 150 लोग रोजगार से जुड़े रहते हैं. खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को पॉलीहाउस और सब्जी उत्पादन में काम मिल रहा है.

बीजों के साथ मिट्टी वाली ट्रे (ETV Bharat)

कुछ घंटों में लाखों बीज बो देती है मशीन : जगदीप सिंह सिंधु ने बताया कि नर्सरी में बीजों की बुवाई के लिए आधुनिक सीड सोइंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है. पहले दो-तीन लाख बीज लगाने के लिए 100 से 150 मजदूरों की जरूरत पड़ती थी. अब मशीन छह से सात घंटे में करीब छह-सात लाख बीज बो देती है और इसके संचालन में केवल 6 से 7 लोगों की जरूरत पड़ती है. फूलगोभी, शिमला मिर्च समेत बारीक सब्जी बीजों की बुवाई में ये मशीन काफी उपयोगी है. यह मशीन नासिक से लाई गई थी और पूरे सेटअप पर करीब 30-35 लाख रुपये की लागत आई थी.

पांच करोड़ की नर्सरी (ETV Bharat)

पांच करोड़ की नर्सरी : समूह ने करीब पांच करोड़ रुपये के निवेश से आधुनिक नर्सरी भी विकसित की है. इसमें लाखों पौधे तैयार किए जाते हैं. किसानों के मुताबिक नर्सरी का कारोबार भी करोड़ों रुपये का है और इससे आधुनिक कृषि व्यवस्था को नई मजबूती मिली है.

12 करोड़ रुपये के आसपास सब्जियों का टर्नओवर (ETV Bharat)

सरकार की सब्सिडी ने बढ़ाया हौसला : परमिंदर जागलान ने बताया कि पॉलीहाउस और नेटहाउस जैसे स्ट्रक्चर तैयार करने में सरकार की सब्सिडी से काफी मदद मिली. अलग-अलग योजनाओं के तहत 50 से 65 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ मिला. हालांकि नर्सरी में फैन एंड पैड जैसी सुविधाओं पर उन्होंने खुद निवेश किया.

नौकरी छोड़ खेती को बनाया कारोबार (ETV Bharat)

मनरेगा को संरक्षित खेती से जोड़ने की अपील : परमिंदर जागलान ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि भविष्य में केवल स्ट्रक्चर पर सब्सिडी देने की बजाय खेती में आने वाली मैनपावर की समस्या पर भी ध्यान दिया जाए. उन्होंने मनरेगा को ऐसी कृषि गतिविधियों से जोड़ने का सुझाव दिया, जहां मशीनों का इस्तेमाल संभव नहीं है. उनका कहना है कि खीरे की बेल को हाथ से चढ़ाने जैसे कामों में बड़ी संख्या में श्रमिकों की जरूरत पड़ती है.

ऑर्नामेंटल प्लांट्स की खेती (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री मोदी के सामने रख चुके हैं किसानों की बात : चारों दोस्त प्रगतिशील किसान के रूप में कृषि मंत्रालय के पोस्ट-बजट वेबिनार सहित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और सेमिनारों में अपनी बात रख चुके हैं. परमिंदर के मुताबिक उन्होंने कृषि क्षेत्र में निवेश, आधुनिक खेती और किसानों की समस्याओं से जुड़े सुझाव सरकार के सामने रखे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एक सेमिनार में मुलाकात कर वे अपनी बात रख चुके हैं.

रोज़गार देने वाले उद्यमी बने (ETV Bharat)

पानी की एक-एक बूंद का इस्तेमाल : उन्होंने वर्षा जल संचयन पर भी जोर दिया गया है. पॉलीहाउस से बारिश के पानी को टैंकों में संग्रहित कर फिल्टर किया जाता है और इसका इस्तेमाल सीडलिंग समेत अन्य कृषि कार्यों में किया जाता है. अतिरिक्त पानी को रिचार्ज सिस्टम के माध्यम से जमीन में वापस पहुंचाया जाता है.

दो एकड़ से 100 एकड़ तक का सफर (ETV Bharat)

पराली से बनी जैविक खाद का भी इस्तेमाल : परमिंदर ने बताया कि पराली से गैस बनाने के बाद बचने वाले जैविक अवशेष और कंपोस्ट का इस्तेमाल मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जा रहा है. इससे मिट्टी की कंडीशनिंग के साथ पॉलीहाउस में सर्दियों के दौरान तापमान बनाए रखने में भी मदद मिलती है.

सीड सोइंग मशीन (ETV Bharat)

डेंटल सर्जन ने भी छोड़ा पेशा : डॉ. सचिन गर्ग ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2009 से 2015 तक पानीपत में डेंटल प्रैक्टिस की. इसके बाद कृषि क्षेत्र में आए. उनका कहना है कि खेती प्रकृति से जुड़ा काम है और इसमें खुद रोजगार पाने के साथ दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा करने का अवसर मिलता है. वर्तमान में वे शिमला मिर्च, खीरे और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की खेती पर भी काम कर रहे हैं.

हाईटेक खेती को बताया भविष्य : चारों किसानों का मानना है कि आने वाले समय में पारंपरिक गेहूं-धान के साथ हाईटेक और संरक्षित खेती का विस्तार जरूरी है. कम जमीन में अधिक उत्पादन और बेहतर आय के लिए पॉलीहाउस, नेटहाउस, नर्सरी, वर्टिकल फार्मिंग और आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है. पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश करने के बजाय खेती को आधुनिक कारोबार में बदलने वाले पानीपत के इन चार दोस्तों की कहानी बताती है कि तकनीक, मेहनत और सही प्रबंधन के साथ खेती रोजगार देने वाला लाभकारी व्यवसाय भी बन सकती है.

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