ETV Bharat / bharat

राखी का रिश्ता भी हारा!,भाई के अंतिम संस्कार में आने से बहन का इनकार, वीडियो कॉल पर देखी अंतिम विदाई

भाई के अंतिम संस्कार में आने से बहन का इनकार ( ETV Bharat )

Panipat Brother Funeral : कलयुग में रिश्तों की अहमियत और मानवीय संवेदनाएं किस कदर कमजोर होती जा रही हैं, इसकी एक और शर्मनाक तस्वीर पानीपत में सामने आई है. कुछ दिन पहले पांच बेटियों और दामादों के पिता की मौत के बाद अंतिम संस्कार में परिवार के किसी सदस्य के नहीं पहुंचने का मामला सामने आया था. अब ऐसा ही एक और मामला रिश्तों को झकझोरने वाला है. इस बार एक बहन ने अपने इकलौते भाई की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए पानीपत आने से इनकार कर दिया. भाई-बहन के पवित्र रिश्ते और राखी के बंधन पर सवाल खड़े करने वाली इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

अंतिम संस्कार में आने से बहन का इनकार : उत्तर प्रदेश का बाराबंकी निवासी करीब 35 वर्षीय गया प्रसाद पानीपत के एचएसआईआईडीसी सेक्टर-25 पार्ट-2 में एक फैक्ट्री में काम करता था. चांदनी बाग थाना क्षेत्र में आने वाली फैक्ट्री में काम करने वाले गया प्रसाद की मौत के बाद पुलिस ने उसका शव जन सेवा दल को सौंपा, ताकि संस्था उसके परिजनों से संपर्क कर अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर सके. संस्था के प्रधान चमन गुलाटी ने मृतक के परिवार से संपर्क किया तो उसकी बहन मालती से बातचीत हुई. उसे बार-बार पानीपत आकर भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए कहा गया. संस्था की ओर से आने-जाने की टिकट का खर्च उठाने का भरोसा भी दिया गया, लेकिन बहन ने आने में असमर्थता जताई.