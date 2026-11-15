राखी का रिश्ता भी हारा!,भाई के अंतिम संस्कार में आने से बहन का इनकार, वीडियो कॉल पर देखी अंतिम विदाई
Panipat Brother Funeral : पानीपत में एक बहन ने अपने भाई के अंतिम संस्कार में आने से मना कर दिया.
Published : November 15, 2026 at 6:54 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 7:13 PM IST
Panipat Brother Funeral : कलयुग में रिश्तों की अहमियत और मानवीय संवेदनाएं किस कदर कमजोर होती जा रही हैं, इसकी एक और शर्मनाक तस्वीर पानीपत में सामने आई है. कुछ दिन पहले पांच बेटियों और दामादों के पिता की मौत के बाद अंतिम संस्कार में परिवार के किसी सदस्य के नहीं पहुंचने का मामला सामने आया था. अब ऐसा ही एक और मामला रिश्तों को झकझोरने वाला है. इस बार एक बहन ने अपने इकलौते भाई की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए पानीपत आने से इनकार कर दिया. भाई-बहन के पवित्र रिश्ते और राखी के बंधन पर सवाल खड़े करने वाली इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है.
अंतिम संस्कार में आने से बहन का इनकार : उत्तर प्रदेश का बाराबंकी निवासी करीब 35 वर्षीय गया प्रसाद पानीपत के एचएसआईआईडीसी सेक्टर-25 पार्ट-2 में एक फैक्ट्री में काम करता था. चांदनी बाग थाना क्षेत्र में आने वाली फैक्ट्री में काम करने वाले गया प्रसाद की मौत के बाद पुलिस ने उसका शव जन सेवा दल को सौंपा, ताकि संस्था उसके परिजनों से संपर्क कर अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर सके. संस्था के प्रधान चमन गुलाटी ने मृतक के परिवार से संपर्क किया तो उसकी बहन मालती से बातचीत हुई. उसे बार-बार पानीपत आकर भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए कहा गया. संस्था की ओर से आने-जाने की टिकट का खर्च उठाने का भरोसा भी दिया गया, लेकिन बहन ने आने में असमर्थता जताई.
भाई का अंतिम संस्कार वीडियो कॉल पर देखा : चमन गुलाटी के अनुसार, बहन ने अंत में कहा कि वे भाई का अंतिम संस्कार कर दें और उसे वीडियो कॉल के माध्यम से लाइव दिखा दें. इसके बाद उन्होंने बहन को बताया कि फैक्ट्री में उसके भाई का एक बैग रखा है, जिसमें 50 हजार रुपये हैं और फैक्ट्री मालिक पैसे नहीं दे रहा है. यह सुनकर बहन ने तत्काल आने की हामी भरने के बजाय एक घंटे का समय मांगा. एक घंटे बाद भी उसने पानीपत आने से इनकार कर दिया और भाई का अंतिम संस्कार कर वीडियो दिखाने की बात दोहरा दी. चमन गुलाटी ने इस बातचीत को रिश्तों में आई संवेदनहीनता का उदाहरण बताया.
अपनों का साथ ना छोड़ें : चमन गुलाटी ने कहा कि जिस बहन की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए भाई राखी बंधवाता है, उसी बहन का भाई की मौत पर अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचना बेहद दुखद है. उन्होंने कहा कि आज समाज में संस्कारों और मानवीय संवेदनाओं की कमी दिखाई दे रही है. परिवार के रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और लोग अपने सामाजिक दायित्वों से भी पीछे हट रहे हैं. उन्होंने चिंता जताई कि आज एक ही घर में परिवार के सदस्य मोबाइल फोन में व्यस्त रहते हैं. पहले बुजुर्गों के साथ बैठकर खाना खाने और समय बिताने से बच्चों को संस्कार मिलते थे, लेकिन अब पारिवारिक संवाद और अपनापन कम होता जा रहा है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस घटना से सबक लें और मुश्किल समय में अपने परिवार तथा रिश्तेदारों का साथ ना छोड़ें.
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