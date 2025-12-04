"साइको किलर पूनम ने जैसे 4 बच्चों को मारा, उसे भी वैसी ही सज़ा मिले", गुस्से में बोला पति
पानीपत में 4 बच्चों की हत्या करने वाली साइको किलर पूनम के पति नवीन ने पूनम के लिए कड़ी सज़ा की मांग की है.
Published : December 4, 2025 at 8:43 PM IST
पानीपत : हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने मासूम विधि की मौत मामले में पर्दा उठाया और उसकी चाची को गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में जो खुलासा किया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए. पूनम के साइको किलर होने के खुलासे के बाद से हर कोई हैरान है. अब पूनम के पति नवीन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूनम ने जैसे बच्चों को तड़पाकर मारा है, वैसी ही सज़ा पूनम को भी मिलनी चाहिए, उसका भी वही हाल होना चाहिए.
पूनम ने की चार बच्चों की हत्या: हरियाणा के पानीपत जिले के गांव नौल्था में अपने परिवार के साथ शादी में गई विधि नाम की मासूम बच्ची की मौत से पानीपत पुलिस ने पर्दा उठाया तो उसके साथ साथ बाकी तीन मासूमों की मौत से भी पर्दा उठा जिसे पहले हादसा माना जा रहा था. पुलिस ने विधि की चाची पूनम को हिरासत में लिया तो उसने विधि, अपने बेटे शुभम, भांजी इशिका, भाई की बेटी जिया की हत्या की बात कबूली. चारों मासूमों को पूनम ने पानी में डुबोकर मारा था.
पूनम के लिए सज़ा की मांग : आज पूनम के पति नवीन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि "जैसे बच्चों को डुबोकर मारा गया, पूनम को भी ठीक वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए. जैसे बच्चों को पानी में तड़पा-तड़पाकर मारा गया, पूनम को भी वैसी ही सज़ा मिले". उन्होंने बताया कि "उनकी शादी साल 2019 में हुई थी और शादी के बाद कभी नहीं लगा कि वो मानसिक रोगी है, लेकिन बार बार वो रूठ कर अपने घर चली जाती थी."
सच निकला शक : वहीं विधि के पिता संदीप ने बताया कि विधि को लेकर पूनम ऊपर गई थी और मुझे पहले ही शक हो गया था कि पूनम ने ही ये किया होगा क्योंकि जिया की मौत पर और शुभम और इशिका की मौत पर भी वो वहीं थी. विधि की हत्या करके वो नीचे आई और जब मैं और मेरे पिता ऊपर गए तो हमें लग गया था कि विधि की हत्या हुई है. इसके बाद पुलिस ने सारा खुलासा कर दिया.
