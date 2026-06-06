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80 की उम्र में "दादी" मचा रही धमाल, हरियाणवी दामन-कुर्ती तैयार कर विदेश कर रहीं एक्सपोर्ट, महिलाओं को दिया रोज़गार

35 मीटर कपड़े से बनाया सबसे बड़ा दामन : कृष्णा देवी का बनाया गया सबसे यादगार दामन रोहतक की एक महिला पुलिसकर्मी के लिए तैयार किया गया था. इस विशेष दामन को बनाने में करीब 35 मीटर कपड़ा लगा. दो रंगों वाले इस दामन को तैयार करने में काफी मेहनत और समय लगा, लेकिन इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हुई.

विदेशों से आ रहे ऑर्डर : उन्होंने बताया कि शुरुआत में कुछ बच्चियों ने उनके बनाए दामन के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए, जिसके बाद उनके काम की चर्चा दूर-दूर तक पहुंच गई. आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी उनके पास ऑर्डर आते हैं.

दामन-कुर्ती को लोकप्रिय बनाने का बीड़ा : कृष्णा देवी बताती हैं कि करीब 50 साल पहले हरियाणा की महिलाएं दामन पहनती थीं, लेकिन धीरे-धीरे ये परंपरा समाप्त होने लगी. उन्होंने महसूस किया कि यदि इस पहनावे को नहीं बचाया गया तो हरियाणा की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पहचान खो जाएगी. इसी सोच के साथ उन्होंने दामन-कुर्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने का बीड़ा उठाया.

विदेश एक्सपोर्ट कर रहीं : पिछले कई वर्षों से कृष्णा देवी हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा दामन-कुर्ती, चुनरी और पारंपरिक आभूषण तैयार कर रही हैं. उनके हाथों से बने दामन-कुर्ती आज अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों तक पहुंच रहे हैं. हरियाणा के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, स्कूलों और विवाह समारोहों में भी उनके बनाए परिधानों की विशेष मांग है.

पानीपत : जिस उम्र में अधिकांश लोग आराम और भजन-कीर्तन में समय बिताते हैं, उस उम्र में 80 वर्षीय कृष्णा देवी हरियाणवी संस्कृति को सहेजने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मिशन चला रही हैं. पानीपत की रहने वाली कृष्णा देवी ना केवल पारंपरिक हरियाणवी दामन-कुर्ती तैयार कर रही हैं, बल्कि अनेक महिलाओं को यह हुनर सिखाकर उन्हें रोजगार भी उपलब्ध करा रही हैं.

दामन ही हरियाणा की पहचान : कृष्णा देवी का मानना है कि दामन-कुर्ती केवल एक पहनावा नहीं, बल्कि हरियाणवी संस्कृति की पहचान है. उनका कहना है कि जब कोई इस परिधान को पहनता है तो दूर से ही उसकी पहचान हरियाणवी के रूप में हो जाती है. वो युवाओं से अपील करती हैं कि अपनी संस्कृति और पारंपरिक पहनावे को कभी ना छोड़ें.

महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर : कृष्णा देवी ने करीब दस महिलाओं को दामन-कुर्ती और चुनरी बनाने का प्रशिक्षण दिया है. खास बात ये है कि इनमें से कई महिलाएं पहले सुई तक पकड़ना नहीं जानती थीं. आज वही महिलाएं अपने हाथों से काम कर हर महीने हजारों रुपये कमा रही हैं.

दामन कुर्ती से बचा रहीं हरियाणवी संस्कृति (ETV Bharat)

22 साल से योग कर रही हैं कृष्णा देवी : 80 वर्ष की उम्र में भी कृष्णा देवी की ऊर्जा युवाओं जैसी है. वे पिछले 22 वर्षों से नियमित रूप से योग और प्राणायाम कर रही हैं. उनका कहना है कि बाबा रामदेव के योग और कपालभाति ने उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखा है. वे अन्य महिलाओं को भी योग अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं.

फिटनेस की शौकीन दादी (ETV Bharat)

विदेशों तक पहुंची हरियाणवी संस्कृति : कृष्णा देवी के अनुसार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सहित कई देशों में उनके बनाए दामन भेजे जा चुके हैं. विदेशों में रहने वाले हरियाणवी परिवार विशेष अवसरों पर पारंपरिक दामन-कुर्ती पहनकर अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का प्रयास कर रहे हैं.

पहले खाली, अब आर्थिक स्थिति सुधरी : कृष्णा देवी के यहां काम करने वाली सुमित्रा और सुनीता बताती हैं कि पहले वे घर में खाली बैठी रहती थीं, लेकिन अब इस काम से आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं. वहीं प्रियंका का कहना है कि दामन-कुर्ती सिलाई सीखने में पांच-छह महीने लगे, लेकिन अब वे अपने खर्च खुद उठा लेती हैं. रिंकू बताती हैं कि इस काम से होने वाली आय से वे अपनी बेटी की पढ़ाई और घर के खर्च में सहयोग कर रही हैं.

कृष्णा देवी बनीं महिलाओं की प्रेरणा (ETV Bharat)

उम्र कभी बाधा नहीं बन सकती : 80 वर्षीय कृष्णा देवी केवल दामन-कुर्ती नहीं सिल रहीं, बल्कि हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं. संस्कृति संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का उनका ये प्रयास समाज के लिए प्रेरणास्रोत बन गया है. उनकी मेहनत ने साबित कर दिया है कि उम्र कभी भी जुनून और सेवा की राह में बाधा नहीं बन सकती.

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