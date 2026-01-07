ETV Bharat / bharat

प. बंगाल : SIR के डर से महिला की मौत का आरोप, TMC बोली- प्रक्रिया रोकने में और कितनी मौतें लगेंगी

घटना के बाद सांसद पार्थ भौमिक व विधायक सनत डे ने अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई.

Barrackpore MP Partha Bhowmick visited the hospital and expressed his condolences to the family of the deceased.
बैरकपुर के सांसद पार्थ भौमिक ने अस्पताल का दौरा किया और मृतक के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 7, 2026 at 2:02 PM IST

नैहाटी (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल उतर 24 परगना में एसआईआर के डर से एक महिला की मौत हो जाने का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि एसआईआर की सुनवाई में शामिल होने के दौरान बीमार पड़ने से एक 63 साल की महिला की मौत हो गई. मृतका की पहचान रत्ना चक्रवर्ती के रूप में हुई है.

उनके परिवार का दावा है कि बुज़ुर्ग महिला मंगलवार को एसआईआर की सुनवाई के लिए लोकल बीडीओ ऑफिस गई थीं. इसी दौरान उन्हें वहीं पर दिल का दौरा पड़ गया. सीने में दर्द होने पर उनको तुरंत कल्याणी के गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. उनके परिवार वालों का मानना ​​है कि एसआईआर सुनवाई के लिए बुलाए जाने के डर से बुज़ुर्ग महिला की मौत हो गई.

घटना के बाद, बैरकपुर के सांसद पार्थ भौमिक, नैहाटी के तृणमूल विधायक सनत डे और दूसरे लोग मृतक के परिवार को सांत्वना देने के लिए अस्पताल पहुंचे. मृत बुजुर्ग महिला रत्ना चक्रवर्ती नैहाटी विधानसभा क्षेत्र के जेटिया नन्ना इलाके में रहती थीं. उनके परिवार में बेटे और बहू के अलावा एक पोती भी है. पति की मौत के बाद रत्ना को नियमों के मुताबिक रेलवे की नौकरी मिल गई थी.

वह करीब तीन साल पहले उस नौकरी से रिटायर हुई थीं. हाल ही में, उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के बारे में चुनाव आयोग से सुनवाई के लिए नोटिस मिला था. परिवार के सूत्रों के अनुसार, इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि चूंकि 2002 की संशोधित मतदाता में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें सुनवाई सेंटर में आना पड़ा. चुनाव आयोग ने बुजुर्ग महिला को सुनवाई में जरूरी कागजात लाने का भी निर्देश दिया था. इसलिए, रत्ना चक्रवर्ती पानपुर में बीडीओ ऑफिस में सुनवाई के लिए पेश हुईं.

हालांकि परिवार के लोग भी उनके साथ थे. परिवार का दावा है कि वहां पहुंचने के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी. हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बुजुर्ग महिला को बचाया नहीं जा सका. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस मामले के बारे में मृतक बुजुर्ग महिला के रिश्तेदार अभिजीत चक्रवर्ती ने कहा, "भले ही उनका नाम 2002 की संशोधित मतदाता सूची में नहीं था, लेकिन बुजुर्ग महिला ने चुनाव आयोग को जरूरी कागजात जमा किए थे.

इसके बावजूद, चुनाव आयोग से एक सुनवाई का नोटिस महिला के घर पहुंचा. और यह सिर्फ उसके साथ ही नहीं हुआ, उसके बीमार बेटे को भी एसआईआर नोटिस भेजा गया. हालांकि बेटा मंगलवार को सुनवाई सेंटर में नहीं आ सका, लेकिन बुज़ुर्ग महिला नियमों का पालन करते हुए उस दिन सुनवाई सेंटर में गई. वहीं यह घटना हुई, इसके लिए एसआईआर प्रक्रिया का डर जिम्मेदार है.

इस बीच, मौत की खबर मिलते ही सांसद पार्थ भौमिक, तृणमूल विधायक सनत डे और टीएमसी के दूसरे नेता उसी शाम कल्याणी के गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचे. मामले में टीएमसी ने यह भी सवाल किया कि भाजपा के कहने पर काम कर रहे चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया रोकने में और कितनी मौतें लगेंगी.

नए साल की शुरुआत में स्वरूपनगर और हिंगलगंज में एसआईआर प्रक्रिया के डर से दो मौतों के आरोप सामने आए थे. उन मामलों में भी आरोप था कि पीड़ितों की मौत एसआईआर सुनवाई के लिए बुलाए जाने के डर से हार्ट अटैक से हुई थी. अब, नैहाटी से भी ऐसा ही आरोप सामने आया है.

संपादक की पसंद

