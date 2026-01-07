ETV Bharat / bharat

प. बंगाल : SIR के डर से महिला की मौत का आरोप, TMC बोली- प्रक्रिया रोकने में और कितनी मौतें लगेंगी

बैरकपुर के सांसद पार्थ भौमिक ने अस्पताल का दौरा किया और मृतक के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की ( ETV Bharat )

नैहाटी (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल उतर 24 परगना में एसआईआर के डर से एक महिला की मौत हो जाने का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि एसआईआर की सुनवाई में शामिल होने के दौरान बीमार पड़ने से एक 63 साल की महिला की मौत हो गई. मृतका की पहचान रत्ना चक्रवर्ती के रूप में हुई है.

उनके परिवार का दावा है कि बुज़ुर्ग महिला मंगलवार को एसआईआर की सुनवाई के लिए लोकल बीडीओ ऑफिस गई थीं. इसी दौरान उन्हें वहीं पर दिल का दौरा पड़ गया. सीने में दर्द होने पर उनको तुरंत कल्याणी के गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. उनके परिवार वालों का मानना ​​है कि एसआईआर सुनवाई के लिए बुलाए जाने के डर से बुज़ुर्ग महिला की मौत हो गई.

घटना के बाद, बैरकपुर के सांसद पार्थ भौमिक, नैहाटी के तृणमूल विधायक सनत डे और दूसरे लोग मृतक के परिवार को सांत्वना देने के लिए अस्पताल पहुंचे. मृत बुजुर्ग महिला रत्ना चक्रवर्ती नैहाटी विधानसभा क्षेत्र के जेटिया नन्ना इलाके में रहती थीं. उनके परिवार में बेटे और बहू के अलावा एक पोती भी है. पति की मौत के बाद रत्ना को नियमों के मुताबिक रेलवे की नौकरी मिल गई थी.

वह करीब तीन साल पहले उस नौकरी से रिटायर हुई थीं. हाल ही में, उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के बारे में चुनाव आयोग से सुनवाई के लिए नोटिस मिला था. परिवार के सूत्रों के अनुसार, इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि चूंकि 2002 की संशोधित मतदाता में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें सुनवाई सेंटर में आना पड़ा. चुनाव आयोग ने बुजुर्ग महिला को सुनवाई में जरूरी कागजात लाने का भी निर्देश दिया था. इसलिए, रत्ना चक्रवर्ती पानपुर में बीडीओ ऑफिस में सुनवाई के लिए पेश हुईं.

हालांकि परिवार के लोग भी उनके साथ थे. परिवार का दावा है कि वहां पहुंचने के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी. हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बुजुर्ग महिला को बचाया नहीं जा सका. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस मामले के बारे में मृतक बुजुर्ग महिला के रिश्तेदार अभिजीत चक्रवर्ती ने कहा, "भले ही उनका नाम 2002 की संशोधित मतदाता सूची में नहीं था, लेकिन बुजुर्ग महिला ने चुनाव आयोग को जरूरी कागजात जमा किए थे.