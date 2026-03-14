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छत्तीसगढ़ की पंडवानी कलाकार पद्म विभूषण तीजन बाई पैतृक गांव में बेडरेस्ट पर, डॉक्टर्स ने कहा- भर्ती की अफवाह गलत

स्वास्थ्य विभाग की टीम तीजन बाई की नियमित स्वास्थ्य जांच कर रही है. तीजन बाई छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोककला पंडवानी की अग्रणी कलाकार हैं.

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पद्म विभूषण तीजन बाई पैतृक गांव में बेडरेस्ट पर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 14, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
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दुर्ग: 78 वर्षीय तीजन बाई काफी दिनों से अस्वस्थ हैं. फिलहाल वे अपने पैतृक गांव गनियारी, दुर्ग जिले में बेडरेस्ट पर हैं. स्वास्थ्य विभाग लगातार उनकी हालत पर नजर रख रहा है. शनिवार को टीम ने उनके घर जाकर नियमित स्वास्थ्य जांच की. तीजन बाई छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी कलाकार हैं और पद्म विभूषण से सम्मानित हैं.

विशेषज्ञ जांच की सलाह

जांच में पाया गया कि उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से थोड़ा कम है और खानपान की कमी के कारण शारीरिक कमजोरी है. डॉक्टरों ने परिजनों को पोषण बढ़ाने और नियमित देखभाल करने की सलाह दी. डॉक्टरों ने उन्हें रायपुर स्थित एम्स में मेडिसिन, हृदय रोग और न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ से विस्तृत जांच कराने की सलाह दी. फिजियोथेरेपी भी कराई गई ताकि कमजोरी कम हो सके.

तीजन बाई पैतृक गांव में बेडरेस्ट पर, डॉक्टर्स ने कहा- भर्ती की अफवाह गलत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थिर स्थिति, अफवाहों से सावधानी

भिलाई-3 स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. शिखर अग्रवाल ने बताया कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और सोशल मीडिया पर फैली अफवाह कि तीजन बाई की स्थिति गंभीर है, सही नहीं है.

हमारी टीम रोजाना उनकी निगरानी कर रही. सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल रही है कि तीजन बाई को अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनकी स्थिति गंभीर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है.- डॉ. शिखर अग्रवाल, प्रभारी भिलाई-3 स्वास्थ्य केंद्र

पूर्व स्वास्थ्य समस्याएं

2024 में तीजन बाई को पैरालिसिस का अटैक आया था. इसके बाद नवंबर 2025 में तबीयत बिगड़ने पर एम्स रायपुर में भर्ती कर उन्हें इलाज के बाद घर भेजा गया था.

तीजन बाई का कलात्मक योगदान

तीजन बाई छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोककला पंडवानी की अग्रणी कलाकार हैं. उन्होंने अपनी दमदार आवाज और अनूठी प्रस्तुति शैली से इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई. उन्होंने लगभग 17 देशों में पंडवानी कला की प्रस्तुति दी है. तीजन बाई पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित हैं.

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