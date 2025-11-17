ETV Bharat / bharat

जगदलपुर में पंडुम कैफे का उद्घाटन, सरेंडर नक्सली करेंगे काम, जानिए खासियत

मुख्यमंत्री ने पंडुम कैफे का शुभारंभ किया है. कैफे में समर्पित नक्सली के साथ नक्सल पीड़ित भी कर रहे काम

Pandum Cafe inauguration
जगदलपुर दौरे पर मुख्यमंत्री, पंडुम कैफे का उद्घाटन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 17, 2025 at 7:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में मुख्यमंत्री साय ने एक यूनिक कैफे का उद्घाटन किया है. इसका नाम है पंडुम कैफे. गोंडी भाषा में 'पंडुम' का मतलब 'उत्सव' होता है.

जगदलपुर में पंडुम कैफे का उद्घाटन, जानिए खासियत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरेंडर नक्सली कर रहे काम: इस कैफे की खास बात यह है कि इसमें सरेंडर माओवादी और नक्सल पीड़ित सदस्य काम करते नजर आएंगे. सीएम का स्वागत सरेंडर नक्सलियों ने पुष्प गुच्छ देकर किया. उद्घाटन के बाद सीएम ने कैफे का निरीक्षण किया और कैफे में बने व्यंजन का लुत्फ भी उठाया.

Pandum Cafe inauguration
जगदलपुर में पंडुम कैफे का उद्घाटन, जानिए खासियत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एससीए मद से इस कैफे का निर्माण किया गया है. सरकार नक्सलियों के पुनर्वास के लिए तत्पर है.- सीएम विष्णुदेव साय

कैफे की आकर्षक टैगलाइन: ‘पंडुम’ बस्तर की सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाता है. इसकी टैगलाइन “जहां हर कप एक कहानी कहता है” इस बात का प्रतीक है कि यहां परोसी गई कॉफी सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और एक नई शुरुआत की कहानी भी अपने साथ लेकर आती है.

देखिए पंडुम कैफे की तस्वीरें-

Pandum Cafe inauguration
कैफे में काम करने वाले समर्पित नक्सलियों से सीएम ने बात की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Pandum Cafe inauguration
जगदलपुर शहर में मुख्यमंत्री साय ने अनोखे कैफे का उद्घाटन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Pandum Cafe inauguration
पंडुम कैफे का उद्घाटन, सरेंडर नक्सली करेंगे काम, जानिए खासियत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Pandum Cafe inauguration
जगदलपुर का पंडुम कैफे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरेंडर महिला नक्सली ने जताई खुशी: सरेंडर नक्सली फूलमती मंडावी ने बताया कि वे बस्तर जिले के धर्माबेड़ा इलाके की निवासी है. पिछले 15 सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय रही. संगठन में प्लाटून की सदस्या रहीं. SLR हथियार भी उसके पास हुआ करता था. कुछ मुठभेड़ में भी वह शामिल थी, लेकिन 2025 में सरेंडर किया. अब लग रहा है कि 15 साल परिवार और समाज से दूर रहकर बर्बाद किए.

Surrender Naxalite talk
कैफे में समर्पित नक्सली के साथ नक्सल पीड़ित भी कर रहे काम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Surrender Naxalite talk
कैफे में समर्पित नक्सली के साथ नक्सल पीड़ित भी कर रहे काम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संवाद, संस्कृति और रोजगार का संगम: कैफे संचालक प्रियंक पटेल ने बताया कि आज बस्तर पुलिस की सहायता से इस कैफे की शुरुआत की गई है. जिसका उद्देश्य नक्सल पीड़ित और सरेंडर माओवादी को रोजगार मिल सके. इसके साथ ही माओवादियों और उनके परिवार के साथ एक संवाद भी स्थापित किया जा सके. साथ ही बस्तर के वातावरण और व्यंजनों को भी इस कैफे के माध्यम से सामने लाया जा सकें.यानी इस एक कैफे के उद्घाटन से कई उद्देश्य एक साथ पूरे हो रहे हैं.

Jagdalpur CM Visit
जगदलपुर दौरे पर मुख्यमंत्री, पंडुम कैफे का उद्घाटन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ का बस्तर अब नक्सल मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है. बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं. इन्हीं सरेंडर नक्सलियों को रोजगार से जोड़ने की तैयारी की जा रही है. ये पंडुम कैफे भी ऐसे ही रोजगार का जरिया बनेगा.

Jagdalpur CM Visit
मुख्यमंत्री ने पंडुम कैफे का शुभारंभ किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
अंबिकापुर गार्बेज कैफे की पीएम ने की तारीफ, टीएस ने जताया संतोष, कहा-मोदी तो कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया
कवर्धा में नालंदा परिसर लाइब्रेरी का भूमिपूजन, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा- आगे और बढ़ेगी सुविधा
नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन

TAGGED:

JAGDALPUR CM VISIT
PANDUM CAFE DETAIL
PANDUM CAFE INAUGURATION
जगदलपुर में पंडुम कैफे
PANDUM CAFE JAGDALPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.