जगदलपुर में पंडुम कैफे का उद्घाटन, सरेंडर नक्सली करेंगे काम, जानिए खासियत
मुख्यमंत्री ने पंडुम कैफे का शुभारंभ किया है. कैफे में समर्पित नक्सली के साथ नक्सल पीड़ित भी कर रहे काम
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2025 at 7:59 PM IST
जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में मुख्यमंत्री साय ने एक यूनिक कैफे का उद्घाटन किया है. इसका नाम है पंडुम कैफे. गोंडी भाषा में 'पंडुम' का मतलब 'उत्सव' होता है.
सरेंडर नक्सली कर रहे काम: इस कैफे की खास बात यह है कि इसमें सरेंडर माओवादी और नक्सल पीड़ित सदस्य काम करते नजर आएंगे. सीएम का स्वागत सरेंडर नक्सलियों ने पुष्प गुच्छ देकर किया. उद्घाटन के बाद सीएम ने कैफे का निरीक्षण किया और कैफे में बने व्यंजन का लुत्फ भी उठाया.
एससीए मद से इस कैफे का निर्माण किया गया है. सरकार नक्सलियों के पुनर्वास के लिए तत्पर है.- सीएम विष्णुदेव साय
कैफे की आकर्षक टैगलाइन: ‘पंडुम’ बस्तर की सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाता है. इसकी टैगलाइन “जहां हर कप एक कहानी कहता है” इस बात का प्रतीक है कि यहां परोसी गई कॉफी सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और एक नई शुरुआत की कहानी भी अपने साथ लेकर आती है.
देखिए पंडुम कैफे की तस्वीरें-
सरेंडर महिला नक्सली ने जताई खुशी: सरेंडर नक्सली फूलमती मंडावी ने बताया कि वे बस्तर जिले के धर्माबेड़ा इलाके की निवासी है. पिछले 15 सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय रही. संगठन में प्लाटून की सदस्या रहीं. SLR हथियार भी उसके पास हुआ करता था. कुछ मुठभेड़ में भी वह शामिल थी, लेकिन 2025 में सरेंडर किया. अब लग रहा है कि 15 साल परिवार और समाज से दूर रहकर बर्बाद किए.
संवाद, संस्कृति और रोजगार का संगम: कैफे संचालक प्रियंक पटेल ने बताया कि आज बस्तर पुलिस की सहायता से इस कैफे की शुरुआत की गई है. जिसका उद्देश्य नक्सल पीड़ित और सरेंडर माओवादी को रोजगार मिल सके. इसके साथ ही माओवादियों और उनके परिवार के साथ एक संवाद भी स्थापित किया जा सके. साथ ही बस्तर के वातावरण और व्यंजनों को भी इस कैफे के माध्यम से सामने लाया जा सकें.यानी इस एक कैफे के उद्घाटन से कई उद्देश्य एक साथ पूरे हो रहे हैं.
छत्तीसगढ़ का बस्तर अब नक्सल मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है. बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं. इन्हीं सरेंडर नक्सलियों को रोजगार से जोड़ने की तैयारी की जा रही है. ये पंडुम कैफे भी ऐसे ही रोजगार का जरिया बनेगा.