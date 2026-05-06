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बदरीनाथ धाम पहुंचे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, 22 दिन करेंगे साधना, विश्व कल्याण का संकल्प

बदरीनाथ धाम पहुंचे पंडित धीरेंद्र शास्त्री ( ETV Bharat )