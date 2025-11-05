ETV Bharat / bharat

आज उत्तरकाशी के गंगनानी से धार्मिक यात्रा शुरू करेंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, कुमार विश्वास भी होंगे साथ

प्रसिद्ध कथा वाचक पं धीरेन्द्र शास्त्री और प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास अपनी धार्मिक यात्रा पर गंगनानी स्थित प्राचीन कुंड के दर्शन करने पहुंच रहे हैं

गंगनानी में दर्शन करेंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 5, 2025 at 11:45 AM IST

उत्तरकाशी: प्रसिद्ध कथा वाचक धीरेन्द्र शास्त्री और प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास अपनी धार्मिक यात्रा पर गंगनानी स्थित कुंड के दर्शन करने पहुंच रहे हैं. इसके बाद दोनों मां यमुना के शीतकालीन पड़ाव खरसाली गांव में पहुंचेंगे. वहां मां यमुना के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना करेंगे.

पंडित धीरेंद्र शास्त्री का उत्तराखंड दौरा: बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब अपनी धार्मिक यात्रा उत्तराखंड से शुरू करने जा रहे हैं. पहले इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली के छतरपुर से तय थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है. बताया जा रहा है कि वह गंगनानी में कुंड के दर्शन करेंगे. इसके साथ ही वहां पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे. जिसके लिए वहां पर तैयारियां चल रही हैं.

उत्तरकाशी के गंगनानी से शुरू करेंगे धार्मिक यात्रा: गंगनानी कुंड के पुजारी अंकित डिमरी ने बताया कि-

कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और प्रसिद्ध कवि विश्वास कुमार का अचानक गंगनानी और मां यमुना के शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली आने का कार्यक्रम बना है. वो यहां पर कुंड में विशेष पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद खरसाली में मां यमुना के दर्शन करेंगे.
-अंकित डिमरी, पुजारी, गंगनानी कुंड-

मां यमुना के शीतकालीन प्रवास स्थल भी जाएंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री: वहीं यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित विनय उनियाल ने बताया कि-

धीरेन्द्र शास्त्री अपनी यात्रा की शुरुआत उत्तरकाशी जनपद के गंगनानी ओर खरसाली गांव से करेंगे. यह वही पवित्र स्थल है, जहां मां गंगा और यमुना का संगम माना जाता है. यात्रा की शुरुआत गंगा पूजन से होगी. इसके बाद वह मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली जाएंगे. बताया जा रहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य सनातन संस्कृति और अध्यात्म के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है.
-विनय उनियाल, तीर्थ पुरोहित, यमुनोत्री धाम-

गंगनानी में है त्रिवेणी संगम: उत्तरकाशी जिले के बड़कोट से करीब 7 किमी यमुनोत्री की ओर सड़क मार्ग पर ही यमुना नदी तट किनारे गंगनानी नामक स्थान है. यहां प्राचीन कुंड से भागीरथी का जल निकलता है, जो कि एक जलधारा के रूप में यहां यमुना नदी से मिलता है. इसी स्थान पर सरबडियार की ओर से बहकर आने वाली केदारगंगा के मिलने से यह संगम त्रिवेणी संगम हो जाता है.

गंगनानी त्रिवेणी संगम की है प्राचीन मान्यता: प्राचीन मान्यताओं को देखें तो अपने तपस्या काल में जमदग्नि ऋषि यहां निकट ही थान गांव में निवास करते थे. ऐसी मान्यता है कि वो प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए उत्तरकाशी जाते थे. लेकिन वृद्धावस्था में अधिक दूरी को देखते हुए यह संभव नहीं हुआ तो उन्होंने तपस्या की. इससे प्रसन्न होकर मां गंगा उनके निवास के समीप गंगनानी कुंड में अवतरित हुईं. कुंड के निकट स्थित गंगा मंदिर के पुजारी हरीश डिमरी, अंकित डिमरी का कहना है कि गंगनानी का प्रचार-प्रचार हो तो यह धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है.
