उत्तरकाशी से धीरेंद्र शास्त्री ने शुरू की धार्मिक यात्रा, खरसाली में मां यमुना का लिया आशीर्वाद

उत्तरकाशी के गंगनानी से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने धार्मिक यात्रा की शुरुआत की. उन्होंने मां यमुना को लेकर संदेश भी दिया.

DHIRENDRA SHASTRI DHARMIK YATRA
उत्तरकाशी से धीरेंद्र शास्त्री ने शुरू की धार्मिक यात्रा (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 5, 2025 at 5:15 PM IST

Updated : November 5, 2025 at 5:44 PM IST

उत्तरकाशी (उत्तराखंड): प्रसिद्ध कथा वाचक बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास अपनी धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगनानी पहुंचे. उन्होंने यमुना तट पर विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया. इसके बाद वह मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव भी पहुंचे. उन्होंने यमुना मंदिर में मां यमुना के दर्शन कर पूजा अर्चना की और मां यमुना से देश दुनिया की खुशहाली के लिए प्रार्थना की.

5 नवंबर बुधवार को प्रसिद्ध कथा वाचक बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपनी धार्मिक यात्रा के तहत हेलीकॉप्टर से यमुनोत्री धाम के निकट त्रिवेणी संगम गंगनानी पहुंचे. उनके साथ प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास भी मौजूद रहे. इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) जय भारत ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया. गंगनानी में पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई और कड़ी सुरक्षा के बीच पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और कुमार विश्वास ने गंगगानी में पूजा अर्चना की. गंगनानी में यमुना तट पर यमुनोत्री मंदिर समिति, गंगा समिति एवं ऋषि जमदग्नि समिति द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की गई है.

उत्तरकाशी से धीरेंद्र शास्त्री ने शुरू की धार्मिक यात्रा (VIDEO-ETV Bharat)

मां यमुना की स्वच्छ धारा का संदेश: इस दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से मां यमुना और गंगा की धारा उत्तराखंड से स्वच्छ बह रही है, उसी तरह से दिल्ली समेत बड़े नगरों में मां यमुना की धारा स्वच्छ बहे.

खरसाली में मां यमुना मंदिर में की पूजा: इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव पहुंचे और मां यमुना की आरती पूजा अर्चना कर दर्शन किए. उन्होंने कहा कि वह हिंदू राष्ट्र अलख जगाने और सनातन यात्रा की सफलता के लिए श्रीगणेश कर मां यमुना और गंगा का आशीर्वाद लेने आए हैं.

गंगनानी मंदिर के पुजारी अंकित डिमरी ने बताया कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री और कवि कुमार विश्वास ने अपनी सानातन यात्रा का शुभारंभ किया है. इन बड़ी हस्तियां के आने से यहां का धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा. वहीं गंगनानी में गंगा मंदिर समिति के अंकित डिमरी समेत कई सदस्यों ने प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार की पुरजोर मांग की और जमदग्नि ऋषि मुनि महाराज मंदिर समिति की ओर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया.

देहरादून में सीएम धामी से की मुलाकात: वहीं गंगनानी से यात्रा की शुरुआत के बाद वह देहरादून स्थित मुख्यमंत्री धामी ने मिलने उनके शासकीय आवास पहुंचे. जहां सीएम धामी ने उनका और कवि कुमार विश्वास का स्वागत किया.

Last Updated : November 5, 2025 at 5:44 PM IST

