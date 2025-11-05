ETV Bharat / bharat

उत्तरकाशी से धीरेंद्र शास्त्री ने शुरू की धार्मिक यात्रा, खरसाली में मां यमुना का लिया आशीर्वाद

उत्तरकाशी (उत्तराखंड): प्रसिद्ध कथा वाचक बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास अपनी धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगनानी पहुंचे. उन्होंने यमुना तट पर विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया. इसके बाद वह मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव भी पहुंचे. उन्होंने यमुना मंदिर में मां यमुना के दर्शन कर पूजा अर्चना की और मां यमुना से देश दुनिया की खुशहाली के लिए प्रार्थना की.

5 नवंबर बुधवार को प्रसिद्ध कथा वाचक बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपनी धार्मिक यात्रा के तहत हेलीकॉप्टर से यमुनोत्री धाम के निकट त्रिवेणी संगम गंगनानी पहुंचे. उनके साथ प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास भी मौजूद रहे. इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) जय भारत ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया. गंगनानी में पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई और कड़ी सुरक्षा के बीच पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और कुमार विश्वास ने गंगगानी में पूजा अर्चना की. गंगनानी में यमुना तट पर यमुनोत्री मंदिर समिति, गंगा समिति एवं ऋषि जमदग्नि समिति द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की गई है.

उत्तरकाशी से धीरेंद्र शास्त्री ने शुरू की धार्मिक यात्रा (VIDEO-ETV Bharat)

मां यमुना की स्वच्छ धारा का संदेश: इस दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से मां यमुना और गंगा की धारा उत्तराखंड से स्वच्छ बह रही है, उसी तरह से दिल्ली समेत बड़े नगरों में मां यमुना की धारा स्वच्छ बहे.