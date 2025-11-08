ETV Bharat / bharat

दुनिया का एक अजूबा! यहां के पौधे धरती पर और कहीं नहीं पाए जाते

पल्लम छोटे प्राकृतिक तालाब होते हैं. ये आमतौर पर उत्तरी केरल के लैटेराइट पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं

Pandikot Pond
पांडिकोट प्राकृतिक तालाब (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 8, 2025 at 3:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कासरगोड (केरल): कासरगोड जिले के नीलेश्वर नगर पालिका इलाके में स्थित पांडिकोट प्राकृतिक तालाब (पल्लम) दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्तप्राय जलीय पौधों का खजाना है. यहां मिलने वाले पौधे धरती पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं.

आधे एकड़ में फैला यह छोटा सा वेटलैंड (आर्द्रभूमि) क्षेत्र दुनिया भर के बोटानिकल रिसर्चर (वनस्पति विज्ञान शोधकर्ताओं) के लिए एक केंद्र बिंदु बन गया है. कासरगोड स्थित सरकारी कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा 2016 में किए गए एक अध्ययन के दौरान, वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को इस प्राकृतिक तालाब के पारिस्थितिक महत्व का पता चला.

Pandikot Pond
पांडिकोट प्राकृतिक तालाब, लुप्तप्राय जलीय पौधों का खजाना (ETV Bharat)

शोधकर्ताओं के अनुसार, दो विशिष्ट जलीय पादप प्रजातियां निम्फोइड्स कृष्णकेसा वर. बिस्पिनोसा (स्थानीय रूप से मुल्लन कृष्णकेसरम के नाम से जाना जाता है) और ब्लाइक्सा कासरगोडेन्सिस, विशेष रूप से इसी स्थान पर पाई जाती हैं.

कासरगोड सरकारी कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग के संकाय सदस्य डॉ. बीजू, निम्फियासी परिवार से संबंधित मुल्लन कृष्णकेसरम को देखने में एक अद्भुत जलीय पौधा बताते हैं. इसके बैंगनी रंग के तंतु और बीजों के दोनों ओर लंबे कांटे इसे विशेष रूप से विशिष्ट बनाते हैं.

दूसरी प्रजाति, ब्लाइक्सा कासरगोडेंसिस, जो हाइड्रोकैरिटेसी फैमिली का हिस्सा है. अपने वंश में पहली बार खोजी गई एक अनोखी जलीय परागण प्रक्रिया के लिए उल्लेखनीय है. इस पौधे में गोलाकार तंतु होते हैं, और यह नवीन परागण विधि इसके वैज्ञानिक महत्व को और बढ़ा देती है. इसके अलावा रोटाला टुलुनाडेंसिस, जो 2012 में कासरगोड क्षेत्र में खोजा गया एक और दुर्लभ पौधा है, भी पांडिकोट पल्लम में प्रचुर मात्रा में उगता है.

Pandikot Pond
पांडिकोट प्राकृतिक तालाब, लुप्तप्राय जलीय पौधों का खजाना (ETV Bharat)

नीलेश्वर नगर पालिका संरक्षण सुनिश्चित करती है
आधा एकड़ का पल्लम, जो अनेक प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है, स्थानीय जल उपलब्धता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. चूंकि ये पौधे दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते, इसलिए पांडिकोट पल्लम के संरक्षण की मांग तेज हो गई है. इस बात पर जोर देते हुए कि संरक्षण के प्रयास प्राकृतिक और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने चाहिए. यह स्थल वनस्पति विज्ञान के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक मूल्यवान क्षेत्र अध्ययन केंद्र के रूप में भी कार्य करता है.

केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड की मॉडल बीएमसी (जैव विविधता प्रबंधन समिति) परियोजना के तहत, नीलेश्वर नगर पालिका ने पल्लम का संरक्षण और संवर्धन पूरा कर लिया है. बोर्ड ने इस पहल के लिए 3 लाख रुपये का बजट आवंटित किया है.

प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने के लिए, आवंटित धनराशि का उपयोग करके पल्लम के चारों ओर एक सुरक्षात्मक तार की बाड़ लगाई गई है. यह उपाय प्राकृतिक जल प्रवाह में रुकावट को रोकता है, वाहन धुलाई जैसे मानवीय हस्तक्षेप को कम करता है, और क्षेत्र के जैव विविधता संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है.

Pandikot Pond
पांडिकोट प्राकृतिक तालाब, लुप्तप्राय जलीय पौधों का खजाना (ETV Bharat)

लैटेराइट हिल्स के बीच प्राकृतिक तालाब
पल्लम छोटे प्राकृतिक तालाब होते हैं. जैविक और वानस्पतिक विविधता का लघु संसार. ये आमतौर पर उत्तरी केरल के लैटेराइट पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, हालांकि अब इनमें से अधिकांश लुप्त हो चुके हैं.

ये वेटलैंड उन इलाकों में जीवन को बनाए रखती हैं जो अन्यथा शुष्क भू-दृश्यों जैसे लगते हैं. लैटेराइट पहाड़ियों के भीतर प्राकृतिक जल-कटोरे के रूप में कार्य करते हुए, पल्लम आस-पास के गांवों के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में कार्य करते हैं.

Pandikot Pond
पांडिकोट प्राकृतिक तालाब, लुप्तप्राय जलीय पौधों का खजाना (ETV Bharat)

ये मानसून के मौसम में वर्षा जल का संग्रहण और भंडारण करते हैं, भूजल को फिर भरते हैं और आसपास के इलाकों में जल स्तर को बढ़ाते हैं. जहां कई पल्लम कठोर गर्मी के महीनों में सूख जाते हैं, वहीं कुछ साल भर जल से भरपूर रहते हैं.

स्थानीय समुदायों के पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को दर्शाते हुए, पवित्र उपवन (कावु) अक्सर आस-पास पाए जाते हैं. नीलेश्वर क्षेत्र में, अंका कलारी जैसे स्थान ऐसे कई पल्लमों का घर हैं जिनमें चेक्किप्पल्लम और पडिंजारे पल्लम शामिल हैं. हालांकि, बड़े पैमाने पर खुदाई और लैटेराइट संरचनाओं के विनाश के कारण, इनमें से कई प्राकृतिक तालाब लगभग खत्म हो गए हैं. अब लोगों के स्मृति में केवल उनके नाम ही शेष हैं.

ये भी पढ़ें: इडुक्की की वादियों में अफ्रीकन ट्यूलिप के बिखरे रंग, नारंगी, पीले रंग के फूलों से लदे स्पैथोडिया के पेड़

TAGGED:

PANDIKOT POND
AQUATIC PLANTS
PANDIKOT POND SANCTUARY
AQUATIC PLANTS SANCTUARY KERALA
PANDIKOT POND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली–फिरोजपुर कैंट के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

DU के माता सुंदरी कॉलेज की छात्रा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, कॉलेज ने जताई खुशी

दिल्ली-एनसीआर में गहराया सांसों पर संकट, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.