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पंडवानी गायिका तीजन बाई की तबीयत बिगड़ी, रायपुर एम्स में ICU में भर्ती

तीजन बाई के फेफड़ों में पानी भरने और निमोनिया की शिकायत है. फिलहार हालत स्थिर है.

TEEJAN BAI ADMITTED TO AIIMS
तीजन बाई रायपुर एम्स में भर्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 28, 2026 at 12:55 PM IST

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दुर्ग: छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका और पद्मविभूषण से सम्मानित डॉ. तीजन बाई की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें रायपुर के एम्स में भर्ती कराया गया है.

तीजन बाई रायपुर एम्स में भर्ती

तीजन बाई को शुरुआत में ट्रॉमा एवं इमरजेंसी विभाग में लाया गया था, जिसके बाद उन्हें मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया है. डॉक्टरों के मुताबिक, अस्पताल लाते समय उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई थी.

तीजन बाई रायपुर एम्स में भर्ती (ETV Bharat)

फेफड़ों में पानी भरने और निमोनिया की शिकायत

तीजन बाई की बहू वेणु देशमुख ने बताया कि रात करीब 12 बजे उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया. डॉक्टरों द्वारा किए गए चेकअप और मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद यह बात सामने आई है कि उनके फेफड़ों में पानी बढ़ गया है और उन्हें निमोनिया की भी शिकायत है.इसके साथ ही उनका ब्लड प्रेशर भी काफी लो दर्ज किया गया है.

हालांकि, तीजन बाई की बहू ने यह भी कहा कि तुरंत एम्बुलेंस से एम्स लाने और त्वरित इलाज मिलने के बाद अब उनकी स्थिति पहले से बेहतर है और वे खतरे से बाहर हैं.

तीजन बाई का परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसक उनके जल्द स्वस्थ होकर घर लौटने की दुआ कर रहे हैं. फिलहाल डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

कला के क्षेत्र में तीजन बाई का योगदान

पद्मविभूषण तीजन बाई छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोककला पंडवानी की अग्रणी कलाकार हैं. उन्होंने अपनी दमदार आवाज और अनूठी प्रस्तुति शैली से इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई. उन्होंने लगभग 17 देशों में पंडवानी कला की प्रस्तुति दी है. तीजन बाई पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित हैं.

कौन हैं तीजन बाई

तीजन बाई ने पंडवानी लोककला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई. पंडवानी गायिकी में दुशासन वध के प्रसंग पर तीजन का शानदार प्रदर्शन सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ. 1980 में तीजन बाई ने सांस्कृतिक राजदूत के रूप में इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, टर्की, माल्टा, साइप्रस, रोमानिया और मॉरीशस की यात्राएं भी की हैं.

TEEJAN BAI ADMITTED TO AIIMS
तीजन बाई रायपुर एम्स में भर्ती (ETV Bharat)

देश विदेश में मिले कई सम्मान

  • तीजन बाई को साल 1988 में पद्मश्री सम्मान मिला.
  • 1995 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
  • 2003 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से अलंकृत की गईं.
  • 2007 में उन्हें नृत्य शिरोमणि से भी सम्मानित किया गया.
  • 2017 में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से डी लिट की मानद उपाधि दी गई.
  • साल 2019 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया.
  • तीजनबाई को अब तक 4 डी लिट सम्मान मिले हैं.
  • उन्हें जापान में फुकोका पुरस्कार भी मिला है.

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