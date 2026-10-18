Durga Puja Special: 'शिक्षा सभी के लिए' थीम पर बना पंडाल, पढ़ाई के महत्व को कर रहा प्रदर्शित
हजारीबाग में किताब के पन्नों से पंडाल बनाया गया है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था और बच्चों पर पढ़ाई के दबाव को दिखाया गया है.
Published : October 18, 2026 at 3:55 PM IST
हजारीबाग: दुर्गा पूजा सनातनियों का महत्वपूर्ण त्योहारों में एक है. समय के अनुसार दुर्गा पूजा के पंडाल में परिवर्तन देखने को मिल रहा है. अलग-अलग थीम पर आधारित पंडाल बनाए जा रहे हैं, लेकिन हजारीबाग का एक पंडाल काफी चर्चा में बना हुआ है.
शिक्षा पर आधारित बना पंडाल
हजारीबाग के कालीबाड़ी दुर्गा समिति ने शिक्षा सभी के लिए थीम पर पंडाल बनाया है. इस बार पंडाल का थीम शिक्षा और शिक्षार्थी रखा गया है. इसमें पुरातन से आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को प्रदर्शित किया गया है. आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की बदली तसवीर, जिसमें शिक्षकों, विद्यालय और विद्यार्थियों पर पड़ने वाल दबाव को प्रदर्शित किया गया है. एंजायटी और डिप्रेशन में जा रहे विद्यार्थियों को मूूर्ति और प्रॉप्स के माध्यम दिखाने का प्रयास किया गया है.
बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को किया गया प्रदर्शित
पंडाल में शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षा का महत्व को दर्शाया गया है. पंडाल में बदलते जमाने के अनुसार कैसे शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हुआ इसे दर्शाया गया है. प्राचीन काल में जहां ऋषि महर्षि गुरुकुल में छात्रों को शिक्षा देते थे उसे दर्शाया गया है. बताया गया है कि मां बच्चे की पहली गुरु होती है, जो उसे अपने गोद में ही शिक्षा देती है. गुरुकुल के बाद स्कूल में पढ़ाई की परंपरा शुरू हुई. बच्चा बड़ा हुआ तो वह तकनीक युक्त शिक्षा प्राप्त किया.
शिक्षा पाने के क्रम में ही छात्र के ऊपर ऐसा दबाव पड़ा कि वह तनाव में चला गया. किताब कॉपी उसका जीवन का अभिन्न अंग हो गया और तनाव के कारण वह गलत कदम उठा लिया. इस तरह तमाम चीजों को पंडाल के जरिए प्रदर्शित किया गया है.
पंडाल के जरिए अभिभावकों को संदेश
इस पंडाल में अभिभावकों को बताया गया है कि बच्चों पर कभी भी अनावश्यक दबाव पढ़ाई को लेकर ना बनाएं. पंडाल में आदिकाल, वैदिक काल और प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति के बारे में लोगों को जानकारी दी गई है. पंडाल की थीम के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा भी विशेष आकर्षण का केंद्र है. प्रतिमा को अजंता शैली में तैयार किया गया है.
समिति की ओर से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए सदस्यों के बीच कपड़े की थैलियां भी तैयार किए गए हैं. इन थैलियों में सदस्यों को भोग का प्रसाद दिया जाएगा. इसके माध्यम से प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया जा रहा है.
केमिकल मुक्त पंडाल
इस दुर्गा पूजा पंडाल में केमिकल और प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया गया है. मां की प्रतिमा में किसी तरह का रंग का उपयोग नहीं किया गया है. पूजा समिति के सदस्यों का कहना है कि यह हम सभी की जिम्मेदारी है, पर्यावरण प्रदूषित न करें. प्रतिमा जल स्रोत में प्रवाहित की जाती है. समिति ने तय किया है कि किसी भी तरह का केमिकल का उपयोग प्रतिमा बनाने में न किया जाए. सदस्यों का कहना है कि सजावट में कागज, किताब और अखबार के कतरन का उपयोग किया गया है. सभी कलाकार हजारीबाग के हैं. इससे यहां के कलाकारों को रोजगार भी मिल रहा है.
पंडाल के मुख्य द्वार को पुस्तकों के प्रॉप्स से सजाया गया है. अंदर प्रवेश करने पर गुरूकुल की शिक्षा व्यवस्था दिखाया गया है. इसमें शिक्षा के विभिन्न माध्यम ध्यान, योग, अंधे विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि, बधिर के लिए साइन लैंग्वेज को दिखाया गया है. बच्चों की पहली गुरू माता को दिखाया गया है. गौतम बुद्ध को ध्यान की अवस्था में दिखाया गया है. वर्तमान व्यवस्था में विद्यार्थियाें पर नंबर लाने का दबाव, शिक्षकों पर स्कूल प्रबंधन के द्वारा टारगेट अचीव करने का दबाव, अत्यधिक दबाव के कारण डिप्रेशन में जानेवाले विद्यार्थी की मूर्ति के जरिए दिखाया गया है.
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