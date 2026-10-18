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Durga Puja Special: 'शिक्षा सभी के लिए' थीम पर बना पंडाल, पढ़ाई के महत्व को कर रहा प्रदर्शित

ग्राफिक्स इमेज ( ETV BHARAT )

हजारीबाग: दुर्गा पूजा सनातनियों का महत्वपूर्ण त्योहारों में एक है. समय के अनुसार दुर्गा पूजा के पंडाल में परिवर्तन देखने को मिल रहा है. अलग-अलग थीम पर आधारित पंडाल बनाए जा रहे हैं, लेकिन हजारीबाग का एक पंडाल काफी चर्चा में बना हुआ है.

शिक्षा पर आधारित बना पंडाल