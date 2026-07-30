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पंचकूला की बहादुर महिला हेड कांस्टेबल लोकेश, 600 से ज्यादा सांपों का किया रेस्क्यू, ETV भारत के कैमरे में कैद लाइव स्नेक रेस्क्यू

पेट्रोल की गंध से छुपे सांप को बाहर निकाला: लोकेश कुमारी सांप को पकड़ने के लिए एससीबी कार्यालय के वॉशरूम के अंदर दाखिल हुई. इस दौरान ईटीवी भारत के एक संवाददाता और लोकेश के अन्य साथी पुलिसकर्मी भी साथ थे. लोकेश की करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी सांप कहीं दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसके वॉशरूम की पाइपों के जरिए डक्ट के अंदर जाने का शक था. इस पर लोकेश कुमारी ने थोड़ी मात्रा में पेट्रोल मंगवाकर अलग-अलग जगहों और डक्ट के अंदर उसका छिड़काव किया. फिर एक डंडे पर कपड़ा बांधकर उसे भी पेट्रोल से गिला करने के बाद डक्ट के अंदर घुसाया.

ईटीवी भारत की टीम के साथ लाइव ऑपरेशन: दरअसल, हम बात कर रहे हैं. यह महिला पुलिसकर्मी जिला पंचकूला की मोगीनंद स्थित पुलिस लाइन के स्पेशल क्राइम ब्रांच (एससीबी) कार्यालय में तैनात हेड कांस्टेबल लोकेश कुमारी की. इनके बारे में जानकारी के बाद ईटीवी भारत के संवाददाता लोकेश से बातचीत करने के लिए पंचकूला स्थित पुलिस लाइन पहुंचे. यहां लोकेश कुमारी से बातचीत की जा रही थी कि उसी दौरान लोकेश के मोबाइल फोन पर एससीबी कार्यालय में ही एक काले रंग का सांप देखे जाने की सूचना पहुंची. इस पर लोकेश ईटीवी भारत के संवाददाता को साथ लेकर एससीबी कार्यालय पहुंची और इसके बाद शुरू हुआ सांप को पकड़ने का ऑपरेशन.

ऐसे में हरियाणा सहित देशभर के सभी राज्यों से सांप के काटने की या फिर सांप मिलने की खबरें सुनने को मिलती है. इस बीच हरियाणा के जिला पंचकूला में एक महिला पुलिसकर्मी ऐसी भी हैं, जिनसे सांप खुद डरते हैं.

पंचकूला: देशभर में हर साल सांप के काटने से लोगों की मौत के मामले सामने आते रहते हैं. सांप दिखने और उनके काटने के मामले मॉनसून के सीजन में बढ़ जाते हैं. क्योंकि इन दिनों में बारिश के कारण अलग-अलग प्रजातियों के सांप अपने बिलों से बाहर निकलकर रिहायशी क्षेत्रों, लोगों के घरों, ऑफिस और अन्य जगहों में आ जाते हैं.

खूले में जाकर छोड़ा सांप: नतीजतन सांप पेट्रोल की गंध को बर्दाश्त नहीं कर सका और कुछ ही मिनटों में बाहर निकलकर तेजी से रेंगने लगा. लोकेश ने देखते ही बताया कि सांप की प्रजाति कोबरा (मेल) है. फिर उन्होंने तुरंत उसे काबू कर लिया. इन सभी दृ्श्यों को ईटीवी भारत के संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद किया. लोकेश सांप को एससीबी कार्यालय की दूसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर लेकर पहुंची और फिर उसे बहादुरी के साथ एक बोतल में बंद कर दिया. सांप को ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए बोतल के चारों तरफ छोटे-छोटे सुराग किए गए. आखिरकार सांप को जंगली क्षेत्र में ले जाकर खुला छोड़ दिया गया.

हेड कांस्टेबल लोकेश सांप का रेस्क्यू कर ले जाते हुए (ETV Bharat)

ट्रीटमेंट न मिलने पर केवल 15 मिनट का समय: इसके बाद ईटीवी भारत ने हेड कांस्टेबल लोकेश कुमारी से बातचीत की. बातचीत के दौरान लोकेशन ने बताया कि, "पकड़ा गया कोबरा यदि किसी को काट ले और समय पर ट्रीटमेंट न मिले तो व्यक्ति के बचने की संभावनाएं न के बराबर हो जाती हैं. कोबरा के डंसे व्यक्ति के पास केवल 15 मिनट का समय ही रहता है. यदि समय रहते ईलाज मिले तो जान बचाई जा सकती है लेकिन ऐसा न होने पर जान जाने का खतरा बढ़ जाता है. जिला पंचकूला में सबसे अधिक पाए जाने वाले सांपों में कोबरा, रेसल वाइपर, कॉमन करैत और रेड स्नेक पाए जाते हैं. इन सभी सांपों में सबसे अधिक खतरनाक कॉमन करैत होता है, जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है. क्योंकि इसके काटने पर व्यक्ति को पता नहीं चल पाता. जबकि अन्य सभी प्रजातियों के सांप के काटने पर व्यक्ति को पता लग जाता है. कॉमन करैत आमतौर पर रात को सोते समय काटता है लेकिन उसके काटने का पता नहीं लग पाता."

बचपन में सांप रेस्कयू किया: लोकेश के मुताबिक उन्होंने सांप पकड़ने का प्रशिक्षण नहीं लिया है. लेकिन वह सालों से सांप पकड़ती आ रही हैं. लोकेश कहती हैं कि, "बचपन में दादा-दादी के साथ खेतों में जाने के दौरान मैंने एक-दो बार सांप रेस्कयू किया था. इसके बाद हरियाणा पुलिस फोर्स में शामिल हुई तो पुलिस लाइन में अक्सर सांप देखे जाने पर स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचना दी जाती थी. कई बार तो मदद मिलती, लेकिन कई बार रेस्क्यू टीम के किसी अन्य कंप्लेंट पर व्यस्त होने के चलते मदद नहीं मिल पाती थी. उस दौरान मैंने सोचा कि जब हम खुद सांप पकड़ने में सक्षम हैं तो लोगों और सांप, दोनों की सुरक्षा के लिए मुझे खुद स्नेक कैचर बनना चाहिए. इस सोच के साथ मैंने दोबारा सांप पकड़ना शुरू किया."

अपने पति के साथ हेड कांस्टेबल लोकेश (ETV Bharat)

"ड्यूटी के बाद करती हूं स्नेक रेस्क्यू": लोकेश ने कहा कि, "मेरे पति परवीन कुमार भी हरियाणा पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं. पति परवीन कुमार भी मेरे साथ रहते-रहते अनुभव होने पर अब सांप पकड़ लेते हैं. अपनी ड्यूटी के बाद मिलने वाले समय में मैं लोगों की सुरक्षा करती हूं. दिन-रात, किसी भी समय जब मुझे किसी क्षेत्र में सांप होने की सूचना मिलती है तो मैं तुरंत सांप को पकड़ने के लिए चल पड़ती हूं."

सांप का सफल रेस्क्यू करते हेड कांस्टेबल लोकेश (ETV Bharat)

यू-ट्यूब से सीखकर 600 से अधिक सांप पकड़े: लोकेश कुमार ने बताया कि, "सांप पकड़ते हुए मुझे करीब दस वर्ष का समय बीत गया है. इन 10 सालों में मैं अब तक 600 से अधिक सांप पकड़ चुकी हैं. यह सभी सांप अलग-अलग प्रजाति के हैं. सांप पकड़ने की पूरी प्रक्रिया और तौर-तरीके मैंने यू-ट्यूब के माध्यम से सीखे. यहां से सभी प्रजाति के सांपों की जानकारी हासिल की और खुद को सुरक्षित रखते हुए सांप को किस तरीके से पकड़ा जाता है, यह जाना. जैसे-जैसे मैं सांप पकड़ती गई तो मेरा हौंसला भी बढ़ता गया. इस तरह यह सिलसिला लगातार जारी है. मैंने पुलिस विभाग के अपने उच्च पदस्थ अधिकारियों के घरों से भी सांप रेस्क्यू किए हैं. यहां तक कि आम लोग भी मुझसे सांप पकड़वाने के लिए संपर्क करते हैं. यदि मैं अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर नहीं रहती हूं तो मैं उनकी मदद करती हूं."

ईटीवी भारत की अपील: ईटीवी भारत की आम लोगों से अपील है कि वे इस खबर या वीडियो को देखकर किसी भी तरह प्रभावित न हों. यानी कि खुद सांप पकड़ने की भूल न करें और यदि कहीं कोई सांप दिखता है तो सबसे पहले अपना बचाव करने के लिए दूर हो जाएं और वन विभाग या एक्सपर्ट स्नेक कैचर को सूचना दें. अन्य संबंधित हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके भी मदद ली जा सकती है.

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