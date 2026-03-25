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IDFC फर्स्ट बैंक के बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक में घोटाला, पंचकूला नगर निगम की 160 करोड़ की राशि गायब, विजिलेंस ने दर्ज किया केस

कोटक महिंद्रा बैंक से पंचकूला नगर निगम के लगभग 160 करोड़ रुपये के गबन मामले में जिला विजिलेंस पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

Panchkula Vigilance Police has registered a case in connection with the embezzlement of 160 crore of Panchkula Municipal Corporation from Kotak Mahindra Bank
IDFC फर्स्ट बैंक के बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक में घोटाला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 25, 2026 at 10:39 PM IST

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पंचकूला : कोटक महिंद्रा बैंक से पंचकूला नगर निगम के लगभग 160 करोड़ रुपये के गबन मामले में जिला विजिलेंस पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. विजिलेंस जांच टीम द्वारा बैंक अधिकारियों व अन्यों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की आगामी पड़ताल में जांच टीम द्वारा आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हासिल कर आरोपियों से सवाल-जवाब की प्रक्रिया जारी है.

मामले में फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं: मामले में जांच टीम द्वारा बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका का पता लगाने के प्रयास जारी हैं. इस कारण फिलहाल अभी तक मामले में किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. जांच टीम सभी बैंक खातों की ट्रांजैक्शन की तिथि और समय के आधार पर पड़ताल में जुटी है. करोड़ों रूपये किस आधार पर सिलसिलेवार तरीके से कैसे निकाले गए और हर चरण पर अप्रूवल कैसे दी गई, ये पता लगाया जा रहा है. दरअसल, नगर निगम ने इस बैंक में पांच से आठ करोड़ की अलग-अलग एफडी (फिक्स्ड डिपाजिट) करवाई थी, जो पूरी राशि करीब 160 करोड़ की है. लेकिन बैंक अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा पूरी राशि फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दी गई. जबकि निगम को भरोसे में रखने के लिए केवल दस्तावेज थमाए जाते रहे.

निगम अधिकारी अच्छे ब्याज के झांसे में फंसे: बैंक के आरोपी अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा कई वर्षों तक इस धोखाधड़ी को जारी रखा गया. इसके लिए प्रत्येक वर्ष एफडी को रिन्यू करने के लिए बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी नगर निगम आते और फर्जी दस्तावेज दिखाते हुए निगम के अधिकारियों को अच्छा ब्याज लगने का प्रलोभन देते रहे. नतीजतन निगम द्वारा भी एफडी रिन्यू करवाने का सिलसिला जारी रहा. फिलहाल जांच टीम उन सभी खाताधारकों की पहचान और तलाश में जुटी है, जिनके खातों में करोड़ों रुपये की रकम ट्रांसफर की गई.

जाली खाते खुलवाने संबंधी दस्तावेज कब्जे में: आरोपी बैंक अधिकारियों द्वारा नगर निगम के नाम पर जाली बैंक खाते खुलवाने को दिए गए दस्तावेजों को जांच टीम कब्जे में ले रही है. बीते महीनों इन्हीं फर्जी बैंक खातों में पूरी रकम को ट्रांसफर किया गया था. आरोपी ठगों द्वारा एक फर्जी ईमेल आइडी भी बनाई गई, जिस पर बैंक के उच्च अधिकारी किसी भी ट्रांजेक्शन की वेरिफिकेशन प्राप्त करते थे. जांच टीम यह पता लगाने के प्रयास में भी है कि आरटीजीएस के जरिए की गई ट्रांजेक्शन में किस आरोपी ने फर्जी हस्ताक्षर किए और किस स्टैम्प का इस्तेमाल किया गया. जांच टीम ने ट्रांजैक्शन के दौरान निगम अधिकारियों के कार्यकाल की अवधि का रिकॉर्ड भी हासिल किया है, ताकि आरोपियों का फर्जीवाड़ा सत्यापित हो सके.

मेच्योर एफडी तुड़वाने पर हुआ खुलासा: गौरतलब है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले का मामला सामने आने के बाद से नगर निगम ने निजी बैंक खाते बंद करवाना शुरू किया. इस दौरान एफडी की मेच्योरिटी होने पर धनराशि अपने सरकारी बैंक खातों में डलवाने की प्रक्रिया शुरू की. मार्च में एफडी मेच्योर होने पर नगर निगम द्वारा 58 करोड़ की धनराशि को उनके खाते में ट्रांसफर करने के बारे में पत्र लिखा गया. लेकिन इसके जवाब में बैंक ने निगम को पूर्व में ही राशि ट्रांसफर कर दिए जाने संबंधी एक बैंक स्टेटमेंट दिखाई. लेकिन जांच में सरकारी बैंक खाते में कोई पैसा जमा नहीं होने का पता लगा. इसके बाद जांच आगे बढ़ाई तो स्टेटमेंट फर्जी होने और करोड़ों की रकम गायब होने का पता लगा. इसके बाद निगम ने शेष एफडी की राशि भी तुरंत मेच्योर कर पूरी रकम खाते में ट्रांसफर करने को कहा. उस दौरान सामने आया कि बैंक अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा पूरे 160 करोड़ रुपये साफ कर दिए हैं.

नगर निगम आयुक्त भी कर रहे जांच: नगर निगम आयुक्त विनय कुमार अकाउंट्स और लीगल विंग के साथ जांच में जुटे हैं, जिसके चलते अधिकारियों के साथ बैठक कर हर पहलू संबंधी बातचीत की जा रही है. इसके अलावा हरियाणा सरकार को बैंक को डी-इंपैनल करने के लिए पत्र भी लिखा गया है.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हो चुका घोटाला : आपको बता दें कि इससे पहले 22 फरवरी 2026 को IDFC फर्स्ट बैंक ने खुलासा किया था कि उसके कर्मचारियों और दूसरों ने प्राइवेट सेक्टर के लेंडर के साथ हरियाणा सरकार के अकाउंट्स में 590 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है.

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