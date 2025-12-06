ETV Bharat / bharat

पंचकूला साइंस फेस्टिवल 2025: एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव साझा किए, बोले- आत्मनिर्भर बन रहा भारत

पंचकूला: सेक्टर-5 स्थित शालीमार ग्राउंड में आज यानी 6 दिसंबर 2025 से चार दिवसीय 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की शुरुआत हुई. इस साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया. उनके साथ हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी मौजूद रहे. जिन्हें देखकर छात्र काफी उत्साहित दिखे. हरियाणा समेत देश भर के अन्य राज्यों से पंचकूला पहुंचे स्कूली छात्र और उनके अध्यापकों समेत हर कोई शुभांशु शुक्ला को देखने और उनसे मिलने को बेताब दिखाई दिया.

शुभांशु शुक्ला ने साझा किए अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव: एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने कार्यक्रम के दौरान अपने अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव को साझा किया. उन्होंने कहा कि "अंतरिक्ष से भारत अद्भुत दिखाई देता है और हमारा देश "सारे जहां से अच्छा" प्रतीत होता है. परिस्थितियां कैसी भी हों, प्रयास जारी रखें, तो सफलता अवश्य मिलेगी." लगभग 20 दिन की अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में उन्होंने बताया कि "वहां वैज्ञानिक प्रयोग किए और गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाईं, जो भारत की मानव अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ेंगी." उन्होंने भारत-केंद्रित भोजन, दवाइयों और नवीन तकनीकों पर भी प्रयोग किए.

पंचकूला साइंस फेस्टिवल 2025: एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव साझा किए (Etv Bharat)

'विज्ञान के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा': शुभांशु शुक्ला ने कहा कि "भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है. हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है." उन्होंने युवाओं, विशेषकर बच्चों, से विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि "विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है. युवा आगे बढ़ेगा, तो देश आगे बढ़ेगा." उन्होंने कहा कि "बच्चों में विज्ञान के प्रति बढ़ती रुचि उत्साहजनक है और अध्यापकों की भी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों के एस्ट्रोनॉट बनने के सपनों को साकार करने में उनका मार्गदर्शन करें."

शुभांशु शुक्ला ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए: इंटरैक्टिव सत्र के दौरान शुभांशु शुक्ला ने छात्रों और युवाओं के प्रश्नों के जवाब देकर उनकी जिज्ञासा का समाधान किया. बताया कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि 'जल्द ही भारत से हमारा बेटा या बेटी अंतरिक्ष में जाएंगे.' उस घोषणा ने उनके मन में अंतरिक्ष में जाने की प्रेरणा जागृत की. उसी दिन से उन्होंने इस दिशा में निरंतर प्रयास शुरू किए."

एक छात्र द्वारा पूछे गए सवाल "क्या केवल एयरफोर्स में रहकर ही एस्ट्रोनॉट बना जा सकता है?" के जवाब में शुभांशु ने बताया कि "एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत केवल एयरफोर्स या आर्म्ड फोर्सेज ही नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों से भी लोग एस्ट्रोनॉट बन सकेंगे." उन्होंने कहा कि "भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा से मुझे प्रेरणा मिली. जिससे इस मुकाम तक पहुंचने की हिम्मत मिली." उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में भारत से और भी लोग अंतरिक्ष में जाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि "भारत अब गगनयान मिशन पर गंभीरता से काम कर रहा है और सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन आदित्य-L1 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया जा चुका है."