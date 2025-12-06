ETV Bharat / bharat

पंचकूला साइंस फेस्टिवल 2025: एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव साझा किए, बोले- आत्मनिर्भर बन रहा भारत

Panchkula Science Festival 2025: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पंचकूला में 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ किया.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 6, 2025 at 8:20 PM IST

पंचकूला: सेक्टर-5 स्थित शालीमार ग्राउंड में आज यानी 6 दिसंबर 2025 से चार दिवसीय 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की शुरुआत हुई. इस साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया. उनके साथ हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी मौजूद रहे. जिन्हें देखकर छात्र काफी उत्साहित दिखे. हरियाणा समेत देश भर के अन्य राज्यों से पंचकूला पहुंचे स्कूली छात्र और उनके अध्यापकों समेत हर कोई शुभांशु शुक्ला को देखने और उनसे मिलने को बेताब दिखाई दिया.

शुभांशु शुक्ला ने साझा किए अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव: एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने कार्यक्रम के दौरान अपने अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव को साझा किया. उन्होंने कहा कि "अंतरिक्ष से भारत अद्भुत दिखाई देता है और हमारा देश "सारे जहां से अच्छा" प्रतीत होता है. परिस्थितियां कैसी भी हों, प्रयास जारी रखें, तो सफलता अवश्य मिलेगी." लगभग 20 दिन की अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में उन्होंने बताया कि "वहां वैज्ञानिक प्रयोग किए और गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाईं, जो भारत की मानव अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ेंगी." उन्होंने भारत-केंद्रित भोजन, दवाइयों और नवीन तकनीकों पर भी प्रयोग किए.

'विज्ञान के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा': शुभांशु शुक्ला ने कहा कि "भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है. हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है." उन्होंने युवाओं, विशेषकर बच्चों, से विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि "विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है. युवा आगे बढ़ेगा, तो देश आगे बढ़ेगा." उन्होंने कहा कि "बच्चों में विज्ञान के प्रति बढ़ती रुचि उत्साहजनक है और अध्यापकों की भी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों के एस्ट्रोनॉट बनने के सपनों को साकार करने में उनका मार्गदर्शन करें."

शुभांशु शुक्ला ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए: इंटरैक्टिव सत्र के दौरान शुभांशु शुक्ला ने छात्रों और युवाओं के प्रश्नों के जवाब देकर उनकी जिज्ञासा का समाधान किया. बताया कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि 'जल्द ही भारत से हमारा बेटा या बेटी अंतरिक्ष में जाएंगे.' उस घोषणा ने उनके मन में अंतरिक्ष में जाने की प्रेरणा जागृत की. उसी दिन से उन्होंने इस दिशा में निरंतर प्रयास शुरू किए."

एक छात्र द्वारा पूछे गए सवाल "क्या केवल एयरफोर्स में रहकर ही एस्ट्रोनॉट बना जा सकता है?" के जवाब में शुभांशु ने बताया कि "एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत केवल एयरफोर्स या आर्म्ड फोर्सेज ही नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों से भी लोग एस्ट्रोनॉट बन सकेंगे." उन्होंने कहा कि "भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा से मुझे प्रेरणा मिली. जिससे इस मुकाम तक पहुंचने की हिम्मत मिली." उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में भारत से और भी लोग अंतरिक्ष में जाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि "भारत अब गगनयान मिशन पर गंभीरता से काम कर रहा है और सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन आदित्य-L1 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया जा चुका है."

केंद्रीय मंत्री ने दी प्रतिक्रिया: इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, "साइंस और टेक्नोलॉजी में हमने जो शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, उसका बहुत सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, जो हमारी गाइडिंग फोर्स रहे हैं. भारत अब साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत दिखा रहा है. चाहे वह चंद्रयान हो, कोविड वैक्सीन हो, या गगनयान हो, जो जल्द ही लॉन्च होने वाला है, इन सभी उपलब्धियों के साथ दुनिया भारत की तरफ देख रही है."

कई कंपनियों और संस्थाओं की टीम आईं: इस चार दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में कई सरकारी और निजी कंपनियों समेत संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने साइंस संबंधी नवीन उपकरणों के साथ अपने अपने मॉडल सेटअप किए हैं. सुबह से देर शाम तक यहां आने वाले छात्र-छात्राओं समेत अन्यों को विभिन्न विषयों बारे जानकारी दी जा रही है. विज्ञान की बेसिक जानकारियों से लेकर नवीन उपकरणों के इस्तेमाल, उन्हें कैसे तैयार किया गया है, किन परिस्थितियों में उनका इस्तेमाल किया जाता है, हर प्रकार की जानकारी दी जा रही है. छात्रों को उनके सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं. छात्रों को किन्हीं भी विषयों पर कोई शंका हो, तो उनके समाधान के लिए एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं. इस फेस्टिवल में अपने अपने विषयों के मेद्यावी छात्र भी साइंस में रूचि रखने वाले स्टूडेंट्स को जानकारियां दे रहे हैं.

ऐसा है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल: शालीमार ग्राउंड के प्रवेश द्वार से आने पर सामने एग्जीबिशन हॉल है, जहां सभी कंपनियों, संस्थाओं व एनजीओ के विज्ञान संबंधी मॉडल सेटअप किए गए हैं. इसके बाहर भी साइंस संबंधी बेसिक जानकारियों के मॉडल लगाए गए हैं. एग्जिबिशन हॉल के साथ ही मुख्य हॉल है, जहां आज केंद्रीय मंत्री ने उद्घाटन किया. रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पहुंचेंगे. जबकि एग्जीबिशन हॉल के दाईं ओर कॉन्फ्रेंस हॉल है और उसके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर बनाए गए हैं.

खानपान की व्यवस्था: मुख्य हॉल से अंदर जाने पर साइंस फेस्टिवल में दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले छात्रों और अन्यों के लिए खानपान के लिए फूड कोर्ट-1,2 और फूड कोर्ट-3 बनाए गए हैं. इन फूड कोर्ट के सामने देश में विज्ञान के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वाले वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और अंतरिक्ष यात्रियों के नाम से हॉल बनाए गए हैं. छात्र अपने अपने पसंदीदा विषयों बारे इन हॉल में जाकर जानकारी लेकर सकते हैं. एलईडी स्क्रीन से भी जानकारियां दी जा रही हैं. हालांकि पहला दिन होने के कारण फोटो प्रेजेंटेशन और कुछ स्टॉल अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो सके.

