UPSC में तीसरा रैंक लाने वाले हरियाणा के आकांश ढुल ने बताया सफलता का राज, मां ने साझा किए स्कूल के शरारतों किस्से

चंडीगढ़ से स्कूलिंग और दिल्ली में तैयारी: आकांश ढुल ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया कि उनकी स्कूलिंग चंडीगढ़ सेक्टर 26 स्थित सेंट कबीर स्कूल और सेक्टर 27 स्थित भवन विद्यालय स्कूल से हुई है. इसके बाद उन्होंने दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स की. वर्ष 2022 में अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी करने के बाद आकांश ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर उसे पास किया. वर्ष 2023 की परीक्षा में 342वां, 2024 में 290वां और अब वर्ष 2025 की यूपीएससी परीक्षा में आकांश ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया है.

बचपन से आईएएस बनने का उद्देश्य: आकांश ढुल ने बताया कि बचपन से उनका उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए सफल होना था और इसी कारण वो परीक्षा देते रहे. नतीजतन शुरूआत के दो प्रयासों में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा में उनका चयन तो हुआ, लेकिन पसंदीदा रैंक नहीं मिला. इसके लिए उन्होंने बार बार परीक्षा दी और आखिरकार तीसरा रैंक हासिल करने में कामयाबी मिली, क्योंकि बचपन से यही सपना देखा था.

मां-पिता की सीख से कामयाबी: आकांश ढुल ने (एआईआर) तीसरा रैंक मिलने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जीवन में ऐसा कुछ करने की प्रेरणा उन्हें अपने मां-पिता से मिली, जिन्होंने हमेशा उनका उत्साहवर्धन किया. जीवन के सर्वोपरि उद्देश्य बारे उन्हें जागरूक किया और इसके लिए भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को सबसे उचित माध्यम बताया. कहा कि भले ही जीवन में चुनौतियां आती हों, लेकिन परिजनों ने उन्हें हमेशा चुनौतियों को सीखने के अवसर की तरह देखने की सीख दी है. यही कारण है कि उन्होंने हर काम को पूरे समर्पण व एकाग्रता से किया तो कामयाबी मिली.

पंचकूला: यूपीएससी परीक्षा 2025 के परिणामों में तीसरा स्थान हासिल करने वाले हरियाणा के जिला पंचकूला निवासी आकांश ढुल से ईटीवी भारत ने बातचीत की. वर्ष 2023 से लगातार यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले आकांश ढुल से पहली बार 342वीं रैंक, दूसरी बार 290वां रैंक और तीसरी बार में अपने तीसरे स्थान तक पहुंचने के सफर बारे बातचीत की. व्यक्तिगत जीवन, शैक्षणिक योग्यता, पारिवारिक सपोर्ट और चुनौतियों बारे भी उन्होंने अपना अनुभव सांझा किया.

कामयाबी का श्रेय मां-पिता को दिया: आकांश ढुल ने कहा कि आज वो जो कुछ भी हैं, इसमें सबसे अधिक भूमिका उनके मां-पिता की है. उन्होंने अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय दोनों को देते हुए कहा कि परिवार के सपोर्ट के बिना किसी विशेष स्थान को हासिल करना मुश्किल रहता है. नतीजतन, उनके जीवन में जब कभी वह मायूस हुए या परिवार की मदद महसूस हुई तो उन्हें पूरी हिम्मत मिली. आकांश ने बताया कि उनकी मां पंचकूला सेक्टर 19 के स्कूल में प्रिंसिपल हैं, जो शुरूआत से उन्हें पढ़ाती और समझाती रही हैं. जबकि पिता भाजपा से जुड़े होने के कारण अकसर व्यस्त रहते हैं. लेकिन उनकी कामयाबी में दोनों की असीम भूमिका है.

पौने घंटे पढ़ाई और पंद्रह मिनट ब्रेक: आकांश ढुल ने बताया कि कई कई घंटे पढ़ाई ना कर वो केवल आधा से पौना घंटा तक लगातार पढ़ते थे. हालांकि, पढ़ाई के समय वो एकाग्रता के साथ निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति लिए पढ़ते थे. औसतन 45 मिनट के बाद वह स्वयं को 10-15 मिनट का आराम देते थे. आकांश ने स्टडी की प्रोडक्टिविटी पर जोर देते हुए कहा कि पढ़ाई के लिए घंटों की गिनती जरूरी नहीं, बल्कि ये विचार करना जरूरी है कि जितने समय में जो काम किया, उस पर कितना खरा उतरा गया है.

फिजिकल फिटनेस का नहीं रखा ध्यान: आकांश ढुल ने कहा कि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए वो अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान नहीं रख सके, जिसका उन्हें पछतावा भी है. कहा कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य में सामंजस्य नहीं बिठा पाए, जिसके चलते उनका वजन बढ़ गया. नतीजतन, उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही युवाओं से कहा कि वो एक-दो घंटे जरूर खेलें, जिससे उनकी पढ़ाई को कोई नुकसान नहीं होगा. क्योंकि यदि वो भी खेलकूद से स्वास्थ्य पर ध्यान देते तो अधिक प्रोडक्टिव हो पाते. उन्होंने कहा कि हरियाणा की पहचान पौष्टिक आहार और उच्च स्वास्थ्य है.

अनुशासन, जागरूकता व नियमित पठन जरूरी: आकांश ढुल ने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से कहा कि सफलता के लिए अनुशासन, जागरूकता और नियमित रूप से पठन-पाठन अत्यावश्यक है. ऐसे में निरंतर मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलेगी. आकांश ने हरियाणवी युवाओं से कहा कि मेहनत करो और लट्ठ गाड़ दो.

आकांश ढुल के परिजनों ने जानें क्या कहा (Etv Bharat)

एकाग्रता और अनुशासन है मजबूती: आकांश ढुल के पिता कृष्ण ढुल ने कहा कि उनका बेटा अन्य बच्चों की तरह सामान्य है, लेकिन उसकी विशेषता हर काम को एकाग्रता और अनुशासन के साथ करने की रही है. जैसे- आकांश के गुरु या मेंटर ने उसे कुछ बताया या फिर पहले किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा पास कर उसे तरीका बताया गया, इन सभी जानकारियों से आकांश का प्रयास रहा है कि वो प्रोडक्टिव चीजों को आत्मसात करते हुए उन्हें कागज पर उकेरे.

पढ़ाई के नाम पर टाइम पास नहीं किया: आकांश ढुल की मां ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि बेटे ने हर काम को पूरी रुचि के साथ किया. उन्हें होमवर्क कराना हो या रिटर्न प्रेक्टिस करवानी हो या फिर कोई अन्य काम, हर काम को बेटा अच्छे से करता था. उन्होंने बताया कि आकांश खेल में भी काफी अधिक रुचि रखता था, जिसके चलते अपना काम पूरा करने के बाद वह तुरंत खेलने की अनुमति मांगता था. भले ही खेल हो या पढ़ाई, आकांश कभी टाइम पास नहीं करता था, क्योंकि यदि वह पुस्तक लेकर बैठता तो निश्चित तौर पर पढ़ाई करता था. मां ने आकांश के चंडीगढ़ स्थित सेंट कबीर स्कूल के वाकया को सांझा करते हुए बताया कि वह शरारती भी था, क्योंकि कोऑर्डिनेटर कॉल में उन्हें बताया जाता था कि वह कभी क्लास में जूते उछालता था तो कभी कोई शरारत करता था.