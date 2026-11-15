हरियाणा में IAS विवेक आर्य और IPS अदिति सिंह ने की शादी, मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान हुई थी मुलाकात
Haryana IAS IPS Marriage : हरियाणा के पंचकूला में तैनात आईएएस विवेक आर्य और आईपीएस अदिति सिंह ने शादी कर ली है.
Published : November 15, 2026 at 8:38 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 8:56 PM IST
Haryana IAS IPS Marriage : प्रशासनिक सेवा के दो युवा अधिकारी पंचकूला के एडीसी (अतिरिक्त उपायुक्त) आईएएस विवेक आर्य और डीसीपी आईपीएस अदिति सिंह रविवार को विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए. दादरी से पंचकूला पहुंची बारात का भव्य स्वागत किया गया और शिवालिक कंट्री क्लब में दोपहर को आयोजित एक गरिमामय एवं सादगीपूर्ण समारोह में दोनों अधिकारियों ने आर्य समाज की वैदिक रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे लिए.
शादी पर पुष्पवर्षा की गई : फूलों से सजे मंच पर क्रीम रंग की शेरवानी पहने विवेक आर्य और लाल रंग के पारंपरिक जोड़े में सजीं अदिति सिंह ने जैसे ही एक-दूसरे को वरमाला पहनाई, वहां मौजूद परिजनों और अतिथियों ने उन पर पुष्पवर्षा की. जयमाला की रस्म पूरी होते ही आईएएस विवेक आर्य ने पत्नी अदिति सिंह का हाथ ऊपर उठाकर खुशी का इजहार किया और इस खास पल का जश्न मनाया, जिसे देख समारोह में मौजूद सभी मेहमानों ने तालियां बजाकर नवदंपती को शुभकामनाएं दीं.
वीआईपी मेहमानों और वरिष्ठ अधिकारियों ने की शिरकत : इस गरिमामय एवं सादगीपूर्ण विवाह समारोह में प्रदेश की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियां नवदंपती को आशीर्वाद देने पहुंचीं. समारोह में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) डॉ. अजय सिंघल विशेष रूप से शामिल हुए. इसके अलावा प्रदेश भर से पहुंचे कई वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस और एचसीएस अधिकारियों ने भी वर-वधू को सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दीं.
बाढड़ा से पंचकूला तक दिखा विवाह का उत्साह : मूल रूप से चरखी दादरी जिले के गांव गोपी एवं वर्तमान में बाढड़ा निवासी विवेक आर्य और उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली अदिति सिंह की शादी बिना किसी पंचांग के तय की गई थी. इससे पूर्व 13 नवंबर (बुधवार) को बाढड़ा में उनकी घुड़चढ़ी की रस्म संपन्न हुई थी, जबकि 12 नवंबर (मंगलवार) को प्रतिभोज का आयोजन हुआ था. इन दोनों ही कार्यक्रमों में क्षेत्र के लोगों और अधिकारियों का हुजूम उमड़ा था.
मसूरी में हुई थी मुलाकात : उल्लेखनीय है कि दोनों अधिकारियों की मुलाकात मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान हुई थी. विवाह तय होने के बाद हिमाचल प्रदेश कैडर की आईपीएस अदिति सिंह को नियमों के तहत हरियाणा कैडर आवंटित हुआ और वर्तमान में दोनों ही अधिकारी पंचकूला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.
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