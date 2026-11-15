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हरियाणा में IAS विवेक आर्य और IPS अदिति सिंह ने की शादी, मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान हुई थी मुलाकात

हरियाणा में IAS विवेक आर्य और IPS अदिति सिंह ने की शादी ( ETV Bharat )

Haryana IAS IPS Marriage : प्रशासनिक सेवा के दो युवा अधिकारी पंचकूला के एडीसी (अतिरिक्त उपायुक्त) आईएएस विवेक आर्य और डीसीपी आईपीएस अदिति सिंह रविवार को विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए. दादरी से पंचकूला पहुंची बारात का भव्य स्वागत किया गया और शिवालिक कंट्री क्लब में दोपहर को आयोजित एक गरिमामय एवं सादगीपूर्ण समारोह में दोनों अधिकारियों ने आर्य समाज की वैदिक रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे लिए.

शादी पर पुष्पवर्षा की गई : फूलों से सजे मंच पर क्रीम रंग की शेरवानी पहने विवेक आर्य और लाल रंग के पारंपरिक जोड़े में सजीं अदिति सिंह ने जैसे ही एक-दूसरे को वरमाला पहनाई, वहां मौजूद परिजनों और अतिथियों ने उन पर पुष्पवर्षा की. जयमाला की रस्म पूरी होते ही आईएएस विवेक आर्य ने पत्नी अदिति सिंह का हाथ ऊपर उठाकर खुशी का इजहार किया और इस खास पल का जश्न मनाया, जिसे देख समारोह में मौजूद सभी मेहमानों ने तालियां बजाकर नवदंपती को शुभकामनाएं दीं.