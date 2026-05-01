पंचायतों को भवन निर्माण की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं : हाई कोर्ट
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने माना कि हरवान ब्लॉक, विकास अधिनियम 1970 के तहत चलने वाले अधिसूचित क्षेत्र का हिस्सा बना हुआ है.
Published : May 1, 2026 at 5:29 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि श्रीनगर के हरवान ब्लॉक में पंचायत अधिकारियों के पास जम्मू और कश्मीर झील संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (JKLCMA) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में भवन निर्माण को विनियमित करने या भवन निर्माण अनुमति जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ JKLCMA और सक्षम भवन निर्माण प्राधिकरण ही अधिसूचित क्षेत्र में विकास को विनियमित कर सकते हैं.
जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की खंडपीठ ने अपने फैसले में हरवान ब्लॉक के पंचायत हलकों के निवासियों की अपील खारिज कर दी, जिन्होंने कथित तौर पर बिना अनुमति के निर्माण के खिलाफ जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती दी थी.
हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 की सीमाओं पर भी जरूरी टिप्पणी की और पंचायती राज नियमों, 1996 के नियम 155 की कानूनी मान्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह नियम सरकार के कानून बनाने के अधिकार से बाहर लगता है.
पीठ ने कहा, "हल्का पंचायत (Halqa Panchayat) पर लगाई गई इस ड्यूटी में बिल्डिंग बनाने की अनुमित देना, ऐसी अनुमति के उल्लंघन की जांच करना और अगर निर्माण बिना भवन बनाने की अनुमति के किया गया मिला या ऐसी अनुमति का उल्लंघन किया गया तो उसे गिराने का आदेश देना शामिल नहीं होगा."
यह अपील 17 अक्टूबर, 2025 को एक सिंगल जज के दिए गए फैसले से शुरू हुई थी, जिसमें ब्लॉक हरवान के लोगों की ओर से दायर रिट पिटीशन को खारिज कर दिया गया था.
याचिकाकर्ताओं में 74 साल के अली मोहम्मद राथर, मेहराजुद्दीन; अब्दुल रशीद भजरान, इरफान अहमद मीर, अली मोहम्मद भट, और गुलाम मोहम्मद भट शामिल थे. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि क्योंकि हरवान में उनके गांव और पंचायत हलके पंचायती राज अधिनियम, 1989 के तहत आते हैं, इसलिए JKLCMA को पंचायती राज नियमों के रूल 155 के तहत पंचायत अधिकारियों द्वारा स्वीकृत निर्माण में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है.
उन्होंने जम्मू और कश्मीर भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण अधिनियम, 1988 के तहत मार्च 2025 में जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती दी थी. उनका कहना था कि पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत हलकों और ग्रामीण ब्लॉकों के बनने के बाद, JKLCMA और दूसरी शहरी विकास संस्थाओं का उस इलाके पर अधिकार क्षेत्र खत्म हो गया.
इस दलील को खारिज करते हुए, हाई कोर्ट ने माना कि हरवान ब्लॉक, विकास अधिनियम, 1970 के तहत चलने वाले अधिसूचित क्षेत्र का हिस्सा बना हुआ है, और इसे नियमों के जरिये LCMA के कंट्रोल में लाया गया है.
पीठ ने कहा कि विकास अधिनियम "राज्य के विकास को सुव्यवस्थित तरीके से सुरक्षित करने और भवन निर्माण गतिविधियों को विनियमित करके अव्यवस्थित निर्माण को रोकने के लिए' बनाया गया था.
जजों ने माना कि भवन निर्माण के विनियमन के संबंध में विकास अधिनियम और पंचायती राज अधिनियम के बीच कोई टकराव नहीं है. कोर्ट ने कहा, "जहां तक भवन निर्माण के लिए अनुमति के रेगुलेशन और उनके उल्लंघन का सवाल है, हमें डेवलपमेंट एक्ट और पंचायती राज एक्ट के बीच कोई टकराव नहीं दिखता."
पीठ ने आगे कहा, "अगर हरवान इलाका उस नोटिफाइड एरिया (अधिसूचित क्षेत्र) का हिस्सा है जिसके लिए LCMA बनाया गया है, तो सिर्फ LCMA और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास ही भवन निर्माण की अनुमति देने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार होगा कि नोटिफाइड एरिया में बिना बिल्डिंग परमिशन के या दी गई परमिशन का उल्लंघन करके कोई निर्माण या विकास न हो."
कोर्ट ने अपने फैसले में पंचायती राज एक्ट के तहत हल्का पंचायतों को मिली शक्तियों के दायरे की जांच की. इसमें पाया गया कि पंचायतों के पास विकास योजना बनाने या निर्माण गतिविधि को शहरी नियोजन कानूनों के तहत विनियमित करने के लिए विशेषज्ञता, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी समर्थन की कमी है.
मास्टर प्लान और भवन उप-नियम तैयार करने पर चर्चा करते हुए पीठ ने कहा, "ऐसा लगता है कि हल्का पंचायतों के पास ऐसी एक्सरसाइज करने के लिए न तो विशेषज्ञता है और न ही साधन."
जजों ने आगे कहा कि पंचायती राज नियमों का नियम 155, जो पंचायत इलाकों में बिल्डिंग बनाने और उनमें बदलाव की अनुमति से जुड़ा है, कानूनी तौर पर टिकने लायक नहीं लगता. कोर्ट ने कहा, "हमारी राय में, नियम 155 सरकार के नियम बनाने के अधिकार से बाहर है." कोर्ट ने आगे कहा, "सरकार नियम बनाकर नए अधिकार और जिम्मेदारियां नहीं बना सकती."
पीठ ने यह भी कहा कि पंचायत इलाकों के लिए विकास प्लान और भवन उप-नियम की कमी में यह नियम "पूरी तरह से काम करने लायक नहीं" है.
अपील खारिज करने से पहले, कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार से पंचायती राज नियमों पर फिर से विचार करने और अलग-अलग कानूनों के बीच टकराव वाले अधिकार क्षेत्र के कारण पैदा हुई उलझनों को दूर करने के लिए कानून में बदलाव करने की अपील की.
पीठ ने कहा, "सरकार को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर निर्माण और विकास को विनियमित करने के लिए डेवलपमेंट एक्ट, म्युनिसिपल एक्ट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में किए गए नियमों जैसा ही पंचायती राज एक्ट में भी नियम बनाने से कोई नहीं रोकता है."
कोर्ट ने म्युनिसिपल और पंचायती राज कानूनों के साथ ओवरलैप से बचने के लिए डेवलपमेंट एक्ट के सेक्शन 54 पर फिर से विचार करने की भी सिफारिश की. कोर्ट ने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि LCMA के पास नोटिफाइड हरवान इलाके में डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर पूरा अधिकार है.
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