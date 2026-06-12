डेटा के खेल में फंस रहा है आपके गांवों का विकास?: राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्ट में खुलासा
राज्य वित्त आयोग ने पंचायत स्तर पर सटीक वित्तीय आकलन के लिए अपडेटेड डेटा की सिफारिश की है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : June 12, 2026 at 6:57 PM IST
नई दिल्लीः राज्य वित्त आयोगों (State Finance Commissions - SFCs) के लिए डेटासेट पर बनी समिति ने पंचायत-स्तर पर बारीक और स्पष्ट आंकड़ों की कमी को एक बड़ी चुनौती बताया है. पर्याप्त रूप से अलग-अलग और विस्तृत डेटा न होने के कारण, राज्य वित्त आयोगों को सटीक और स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक वित्तीय आकलन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिससे बजट के आवंटन के फैसलों पर बुरा असर पड़ सकता है.
राज्य वित्त आयोगों के लिए डेटासेट पर आई रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने SFCs के कामकाज को प्रभावित करने वाली कई व्यवस्थागत चुनौतियों की पहचान की है. इनमें सबसे प्रमुख चुनौती अलग-अलग विभागों में डेटा का बिखरा होना है. जिसके कारण स्थानीय सरकार के वित्त, संपत्तियों और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकीकृत डेटाबेस नहीं मिल पाता है.
इसके अलावा, उपलब्ध डेटा में पंचायत-स्तर की बारीकियों की कमी, राज्य वित्त आयोगों की सटीक और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वित्तीय आकलन करने की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर देती है.
ये समस्याएं स्थानीय स्तर पर क्षमता की कमी के कारण और भी बढ़ जाती हैं, जिसमें खाते बनाए रखने और डेटा प्रणालियों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी शामिल है. इसके अलावा, राज्य वित्त आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट सौंपने में होने वाली देरी के साथ-साथ उनके तौर-तरीकों और गुणवत्ता में अंतर के कारण, राजकोषीय नीति और सरकारों के बीच फंड ट्रांसफर के निर्णयों में उनकी उपयोगिता कम हो गई है.
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हालांकि कई डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा स्रोत- जैसे ई-ग्रामस्वराज पोर्टल, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (PAI), कैग (CAG) ऑडिट रिपोर्ट और राज्य के बजट दस्तावेज- पहले से मौजूद हैं और डेटा-आधारित शासन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. लेकिन डेटा में अधिक निरंतरता और बेहतर अंतः क्रियाशीलता लाकर इसे और मजबूत किया जा सकता है.
पंचायत स्तर पर वित्तीय शासन और योजना को मजबूत करने के लिए, समिति ने सिफारिशों का एक व्यापक सेट प्रस्तावित किया है जिसका उद्देश्य स्थानीय सरकारी डेटा की उपलब्धता, गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना है.
गांव के स्तर पर अपडेटेड डेटा की कमी से पैदा होने वाली चुनौतियों को रेखांकित करते हुए हरियाणा के चंदू गांव के सरपंच विकास यादव ने ईटीवी भारत से कहा, "पुराने आंकड़ों के कारण हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. उदाहरण के लिए, एक हजार या उससे अधिक की आबादी वाले गांवों में एक सफाईकर्मी नियुक्त करने का प्रावधान है. हालांकि, हमारे गांव के आधिकारिक रिकॉर्ड में अभी भी केवल 600 की आबादी दिखाई देती है. जबकि वास्तविक आबादी इससे कहीं अधिक है. नतीजतन, गांव सफाईकर्मी की सुविधा के लिए अयोग्य बना हुआ है और इस जरूरी सेवा से वंचित है."
उन्होंने आगे बताया कि पुराने रिकॉर्ड फंड आवंटन को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब आवंटन वर्तमान जनसांख्यिकीय और विकासात्मक वास्तविकताओं के बजाय पुराने आंकड़ों पर आधारित होता है, तो गांवों को अक्सर अपर्याप्त वित्तीय संसाधन मिलते हैं.
इसी तरह की चिंताओं को दोहराते हुए उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान जसवंत सिंह ने ईटीवी भारत से कहा, "हमने विभिन्न मुद्दों के संबंध में कई शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है. इसी तरह, पुराने डेटा के कारण गांवों को उन कई लाभों से वंचित कर दिया जाता है, जिनके वे हकदार हैं."
पंचायत-स्तर के वित्तीय सूचना बुनियादी ढांचे को मजबूत करना
ग्राम पंचायत स्तर पर मजबूत 'टाइम-सीरीज' वित्तीय डेटाबेस स्थापित करना, ताकि राजस्व और खर्च के रुझानों की व्यवस्थित ट्रैकिंग की जा सके, वित्तीय क्षमता के आकलन को आसान बनाया जा सके और साक्ष्य-आधारित (सबूतों पर आधारित) योजना और संसाधन आवंटन का समर्थन किया जा सके.
स्थायी एसएफसी सेल
राज्य सरकारों के भीतर समर्पित राज्य वित्त आयोग (SFC) सेल की स्थापना करना, जो व्यवस्थित रूप से पंचायतों के वित्तीय, जनसांख्यिकीय और संस्थागत डेटा को इकट्ठा करें, उनका रखरखाव करें और नियमित रूप से उन्हें अपडेट करें. इससे साक्ष्य-आधारित वित्तीय आकलन और बजट हस्तांतरण की सिफारिशों के लिए विश्वसनीय जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी.
अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का मानकीकरण
राज्यों के बीच वित्तीय डेटा में निरंतरता, पारदर्शिता और तुलनात्मकता सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के तकनीकी सहयोग से पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों को होने वाले सभी ट्रांसफर के लिए मानकीकृत अकाउंटिंग हेड लागू किए जाएं. इससे राज्य वित्त आयोगों द्वारा अधिक मजबूत आकलन करने में आसानी होगी.
एसएफसी के लिए रिपोर्टिंग ढांचा
पंचायतों के वित्तीय प्रदर्शन और संसाधनों की आवश्यकताओं से जुड़े विश्लेषणों की गुणवत्ता, एकरूपता और तुलनात्मकता में सुधार के लिए सभी राज्यों में SFC रिपोर्टों के लिए एक मानकीकृत प्रारूप (स्टैंडर्ड फॉर्मेट) लागू किया जाए.
ग्राम पंचायत स्तर पर डेटा उपलब्धता
लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी जैसे ढांचों के आधार पर ग्राम पंचायत-स्तरीय डेटासेट तैयार करने और उनका रखरखाव करने के लिए 'सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय' के साथ मिलकर काम किया जाए. इससे राज्य वित्त आयोग के विश्लेषणों और स्थानीय शासन सुधारों के लिए डेटा के आधार को मजबूती मिलेगी.
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