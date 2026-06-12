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डेटा के खेल में फंस रहा है आपके गांवों का विकास?: राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्ट में खुलासा

नई दिल्लीः राज्य वित्त आयोगों (State Finance Commissions - SFCs) के लिए डेटासेट पर बनी समिति ने पंचायत-स्तर पर बारीक और स्पष्ट आंकड़ों की कमी को एक बड़ी चुनौती बताया है. पर्याप्त रूप से अलग-अलग और विस्तृत डेटा न होने के कारण, राज्य वित्त आयोगों को सटीक और स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक वित्तीय आकलन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिससे बजट के आवंटन के फैसलों पर बुरा असर पड़ सकता है.

राज्य वित्त आयोगों के लिए डेटासेट पर आई रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने SFCs के कामकाज को प्रभावित करने वाली कई व्यवस्थागत चुनौतियों की पहचान की है. इनमें सबसे प्रमुख चुनौती अलग-अलग विभागों में डेटा का बिखरा होना है. जिसके कारण स्थानीय सरकार के वित्त, संपत्तियों और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकीकृत डेटाबेस नहीं मिल पाता है.

इसके अलावा, उपलब्ध डेटा में पंचायत-स्तर की बारीकियों की कमी, राज्य वित्त आयोगों की सटीक और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वित्तीय आकलन करने की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर देती है.

ये समस्याएं स्थानीय स्तर पर क्षमता की कमी के कारण और भी बढ़ जाती हैं, जिसमें खाते बनाए रखने और डेटा प्रणालियों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी शामिल है. इसके अलावा, राज्य वित्त आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट सौंपने में होने वाली देरी के साथ-साथ उनके तौर-तरीकों और गुणवत्ता में अंतर के कारण, राजकोषीय नीति और सरकारों के बीच फंड ट्रांसफर के निर्णयों में उनकी उपयोगिता कम हो गई है.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हालांकि कई डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा स्रोत- जैसे ई-ग्रामस्वराज पोर्टल, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (PAI), कैग (CAG) ऑडिट रिपोर्ट और राज्य के बजट दस्तावेज- पहले से मौजूद हैं और डेटा-आधारित शासन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. लेकिन डेटा में अधिक निरंतरता और बेहतर अंतः क्रियाशीलता लाकर इसे और मजबूत किया जा सकता है.

पंचायत स्तर पर वित्तीय शासन और योजना को मजबूत करने के लिए, समिति ने सिफारिशों का एक व्यापक सेट प्रस्तावित किया है जिसका उद्देश्य स्थानीय सरकारी डेटा की उपलब्धता, गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना है.

गांव के स्तर पर अपडेटेड डेटा की कमी से पैदा होने वाली चुनौतियों को रेखांकित करते हुए हरियाणा के चंदू गांव के सरपंच विकास यादव ने ईटीवी भारत से कहा, "पुराने आंकड़ों के कारण हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. उदाहरण के लिए, एक हजार या उससे अधिक की आबादी वाले गांवों में एक सफाईकर्मी नियुक्त करने का प्रावधान है. हालांकि, हमारे गांव के आधिकारिक रिकॉर्ड में अभी भी केवल 600 की आबादी दिखाई देती है. जबकि वास्तविक आबादी इससे कहीं अधिक है. नतीजतन, गांव सफाईकर्मी की सुविधा के लिए अयोग्य बना हुआ है और इस जरूरी सेवा से वंचित है."

उन्होंने आगे बताया कि पुराने रिकॉर्ड फंड आवंटन को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब आवंटन वर्तमान जनसांख्यिकीय और विकासात्मक वास्तविकताओं के बजाय पुराने आंकड़ों पर आधारित होता है, तो गांवों को अक्सर अपर्याप्त वित्तीय संसाधन मिलते हैं.

इसी तरह की चिंताओं को दोहराते हुए उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान जसवंत सिंह ने ईटीवी भारत से कहा, "हमने विभिन्न मुद्दों के संबंध में कई शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है. इसी तरह, पुराने डेटा के कारण गांवों को उन कई लाभों से वंचित कर दिया जाता है, जिनके वे हकदार हैं."

पंचायत-स्तर के वित्तीय सूचना बुनियादी ढांचे को मजबूत करना