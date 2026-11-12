बदरीनाथ धाम में कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू, पंच पूजाओं के तहत गणेश मंदिर के द्वार किए गए बंद
बदरीनाथ धाम में पंच पूजाएं शुरू हो चुकी है. जिसके तहत पहले दिन भगवान गणेश के मंदिर के कपाट बंद किए गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 12, 2026 at 10:10 PM IST
देहरादून: विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है. गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद अब बदरीनाथ धाम में भी कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. भू बैकुंठ बदरीनाथ धाम में भगवान बदरी विशाल के शीतकालीन कपाट बंद होने से पहले 5 दिनों तक चलने वाली पारंपरिक पंच पूजाओं का विधिवत शुभारंभ हो गया है.
भगवान गणेश मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद: पहले दिन यानी गुरुवार 12 नवंबर को विशेष पूजा-अर्चना के बाद भगवान गणेश के मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए. अब आगामी दिनों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं निभाई जाएंगी. वहीं, भगवान बदरी विशाल के कपाट 16 नवंबर को रात 9 बजकर 37 मिनट पर शीतकाल के लिए बंद होंगे. कपाट बंद होने के बाद गरुड़ की डोली ज्योतिर्मठ पहुंचेगी. जहां नरसिंह मंदिर में 6 महीने तक शीतकालीन पूजा होगी.
"पंच पूजाओं के तहत शुक्रवार यानी 13 नवंबर को अन्नकूट का भोग लगाने के बाद आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे. भगवान गणेश के कपाट बंद करने से पहले सुबह से ही विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए. भगवान गणेश से क्षेत्र की खुशहाली, समृद्धि और सभी विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना की गई."- डॉ. रविंद्र भट्ट, वेदपाठी, बदरीनाथ धाम
शुक्रवार को बंद होंगे आदि केदारेश्वर भगवान के कपाट: शुक्रवार यानी 13 नवंबर को अन्नकूट के बाद आदि केदारेश्वर भगवान के कपाट भी विधि-विधान से बंद किए जाएंगे. इस अवसर पर बदरीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल, धर्माधिकारी और आचार्यगण मौजूद रहेंगे. वहीं, बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद भगवान की शीतकालीन पूजा स्थल ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) में धार्मिक परंपराओं के निर्वहन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं.
"आगामी 16 नवंबर को बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद भगवान गरुड़ की मूर्ति रैकवाल पंचायत की अगुवाई में भव्य डोली के साथ ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) लाई जाएगी. शीतकाल में भगवान गरुड़ की पूजा नरसिंह मंदिर में संपन्न होगी. इसके साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी भी ज्योतिर्मठ पहुंचेगी. अगले 6 महीने तक नरसिंह मंदिर में भगवान बदरीविशाल की शीतकालीन पूजा-अर्चना होगी."- अनिल नंबूरी, अध्यक्ष, जोशीमठ नरसिंह मंदिर देव पूजाई समिति
"वहीं, भगवान उद्धव और कुबेर की पूजा पांडुकेश्वर में संपन्न की जाएगी. कपाट बंद होने के साथ ही बदरीनाथ धाम की 6 महीने की शीतकालीन धार्मिक परंपराओं का भी विधिवत शुभारंभ हो जाएगा."- अनिल नंबूरी, अध्यक्ष, जोशीमठ नरसिंह मंदिर देव पूजाई समिति
वहीं, चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि भगवान बदरी विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. उन्होंने कहा कि इस साल बदरीनाथ धाम की यात्रा ऐतिहासिक रही है. अब तक 22 लाख 70 हजार से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बदरी विशाल के दर्शन कर चुके हैं. वहीं, हेमकुंड साहिब में भी इस साल 3 लाख 90 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मत्था टेका है. उन्होंने कहा कि यात्रा के सफल संचालन के बाद अब प्रशासन का पूरा ध्यान कपाट बंदी की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने पर है.
यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट हो चुके बंद: गौर हो कि बीती 10 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए थे. जिसके बाद बाद मां गंगा की भोग मूर्ति डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा (मुखीमठ) के लिए रवाना हुई. जो 11 नवंबर को मुखबा पहुंची और गंगा मंदिर में विराजमान हो गई. वहीं, 11 नवंबर को यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए. अब बदरीनाथ धाम के कपाट ही बंद होने बाकी हैं.
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