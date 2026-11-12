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बदरीनाथ धाम में कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू, पंच पूजाओं के तहत गणेश मंदिर के द्वार किए गए बंद

बदरीनाथ धाम में उमड़े श्रद्धालु ( फोटो सोर्स- X@chamolipolice )

देहरादून: विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है. गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद अब बदरीनाथ धाम में भी कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. भू बैकुंठ बदरीनाथ धाम में भगवान बदरी विशाल के शीतकालीन कपाट बंद होने से पहले 5 दिनों तक चलने वाली पारंपरिक पंच पूजाओं का विधिवत शुभारंभ हो गया है.

भगवान गणेश मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद: पहले दिन यानी गुरुवार 12 नवंबर को विशेष पूजा-अर्चना के बाद भगवान गणेश के मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए. अब आगामी दिनों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं निभाई जाएंगी. वहीं, भगवान बदरी विशाल के कपाट 16 नवंबर को रात 9 बजकर 37 मिनट पर शीतकाल के लिए बंद होंगे. कपाट बंद होने के बाद गरुड़ की डोली ज्योतिर्मठ पहुंचेगी. जहां नरसिंह मंदिर में 6 महीने तक शीतकालीन पूजा होगी.