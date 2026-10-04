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अमरावती में Pan-IIT काउंसिल बनाई जाएगी, जो दुनिया का सबसे बड़ा एकेडमिक नेटवर्क बनेगा: मुख्यमंत्री चंद्रबाबू

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पैन-आईआईटी समिट में मंच पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तस्वीर में आईटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी कटमनेनी भास्कर व अन्य मौजूद. ( ETV Bharat )

अमरावती: मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में एक परमानेंट पैन-आईआईटी काउंसिल बनाई जाएगी और यह दुनिया का सबसे बड़ा एकेडमिक नेटवर्क बन जाएगा. उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार और पैन-आईआईटी एलुमनाई इंडिया मिलकर यह काउंसिल बना रहे हैं.

उन्होंने कहा कि देश के 23 आईआईटी से बड़ी संख्या में आईआईटीयन के अमरावती आने से राज्य की ब्रांड इमेज और बेहतर होगी. मुख्यमंत्री ने शनिवार को विजयवाड़ा में डॉ. बी.आर. अंबेडकर कलावेदिका में पैन-आईआईटी आंधप्रदेश समिट-2026 के समापन सेशन के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही. मुख्यमंत्री ने 'क्यू-शिवा' नाम से विकसित पांच क्वांटम कंप्यूटर, एक 4-केल्विन प्रोसेसर और क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक पुस्तक का अनावरण किया. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पैन-आईआईटी समिट के दौरान लगाए गए एक स्टॉल पर ऑक्सी एयरोस्पेस के बनाए ड्रोन को देखते हुए. (ETV Bharat) मुख्यमंत्री चंद्रबाबू के भाषण की खास बातें ये हैं- उद्योग, शिक्षा और सरकार मिलकर काम कर रहे हैं. उद्योग, शैक्षणिक संस्थान और सरकार को 'स्वर्ण आंध्र' (गोल्डन आंध्र) का लक्ष्य पाने के लिए मिलकर काम करना होगा. मुझे संस्कृतियों को सपोर्ट करने के लिए एक वेंचर फंड कॉर्पस के एलोकेशन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. सरकार 'बिजनेस करने की स्पीड' पक्की करते हुए पूरा सहयोग करेगी. आईआईटियंस की शानदार समझ से अमरावती ज्ञान का एक ग्लोबल हब बनेगा. आइए अब से अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हर साल एक 'पैन-आईआईटी अमरावती समिट' का आयोजन करें. हम टेक्नोलॉजी का असरदार तरीके से इस्तेमाल करके विकास के लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर सकते हैं. एआई के इस्तेमाल से राज्य के जीएसटी रेवेन्यू में 18 फीसदी की बढ़ोतरी इसका सबूत है. मुझे उम्मीद है कि पैन-आईआईटी समुदायों की मिली-जुली समझ आंध्र प्रदेश को देश के लिए एक रोल मॉडल बनाने में मदद करेगी. हम 50 लाख AI एक्सपर्ट तैयार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के विजन के मुताबिक हमारा लक्ष्य आंध्र प्रदेश से 50 लाख एआई एक्सपर्ट तैयार करना है. अगले साल से हम छठी क्लास से स्कूलों के पाठ्यक्रम में एआई को शामिल करेंगे. एआई के साथ-साथ, हम उद्यम कौशल भी सिखाएंगे. हम आईआईटी और राज्य विश्वविद्यालय के बीच एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम लागू करेंगे. स्टूडेंट्स कुछ समय राज्य विश्वविद्यालय में और बाकी समय आईआईटी में पढ़ेंगे. सरकार इससे जुड़े खर्च का 50 फीसदी उठाएगी. आईआईटी पाठ्यक्रम को उच्च शिक्षा में लागू किया जाएगा. इससे स्टूडेंट्स की स्किल्स और बढ़ेगी. आईआईटियंस फैकल्टी को ट्रेनिंग देंगे. आईआईटियंस के आइडिया का इस्तेमाल करके राज्य का विकास अगले लेवल पर जाएगा. दो साल में कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में अगले फरवरी से क्वांटम कंप्यूटिंग का काम शुरू हो जाएगा. आईबीएम, टीसीएस और एलएंडटी मिलकर जो क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं, वे अमरावती से चलेंगे. 156-क्यूबिट क्वांटम सिस्टम के आने से पहले ही अमरावती में क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा.