ETV Bharat / bharat

पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए वैध दस्तावेज नहीं: गुवाहाटी हाई कोर्ट

गुवाहाटी हाई कोर्ट ( IANS )

गुवाहाटी: असम में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र , इलेक्ट्रॉनिक फोटो आईडी कार्ड और एनआरसी दस्तावेज भारतीय नागरिकता के सबूत का आधार नहीं हो सकते. गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 30 जून को असम विदेशी न्यायाधिकरण के 2019 के फैसले को बरकरार रखते हुए यह बात कही. अमीनुल हक नाम के एक व्यक्ति की पहचान फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने 2019 में विदेशी के तौर पर की थी. फैसले को चुनौती देते हुए, अमीनुल ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की. यह फैसला जस्टिस कल्याण राज सुराणा और शमीमा जहान की बेंच ने दिया. भारत में खुद को नागरिक साबित करने के नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति को अपनी खानदानी भारतीय नागरिकता तय होने से पहले की तारीख से खुद को साबित करने में सक्षम होना चाहिए. अमीनुल हक, जिनकी पहचान विदेशी के तौर पर हुई थी, अपने मामले में खानदान के कागजात ठीक से पेश नहीं कर पाए. अमीनुल हक, जिनकी पहचान विदेशी के तौर पर हुई थी, अपने केस में खानदानी कागज़ात ठीक से पेश नहीं कर पाए. इस केस के वकील और सरकारी वकील, जितेन पायेंग ने ईटीवी भारत को बताया कि इस केस में नागरिकता के सबूत के लिए जरूरी कागजात का जिक्र नहीं था, लेकिन उनकी पहचान विदेशी के तौर पर हुई क्योंकि उनके लिस्ट के कागजात में उनके परिवार का नाम नहीं था.