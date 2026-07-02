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पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए वैध दस्तावेज नहीं: गुवाहाटी हाई कोर्ट

अमीनुल हक नाम के शख्स की पहचान विदेशी के तौर पर हुई थी, अपने केस में खानदानी कागज़ात ठीक से पेश नहीं कर पाए.

Etv BharatPAN Card, Voter ID Card not valid document to prove Indian Citizenship: Gauhati High Court
गुवाहाटी हाई कोर्ट (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 10:50 PM IST

3 Min Read
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गुवाहाटी: असम में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र , इलेक्ट्रॉनिक फोटो आईडी कार्ड और एनआरसी दस्तावेज भारतीय नागरिकता के सबूत का आधार नहीं हो सकते.

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 30 जून को असम विदेशी न्यायाधिकरण के 2019 के फैसले को बरकरार रखते हुए यह बात कही. अमीनुल हक नाम के एक व्यक्ति की पहचान फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने 2019 में विदेशी के तौर पर की थी.

फैसले को चुनौती देते हुए, अमीनुल ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की. यह फैसला जस्टिस कल्याण राज सुराणा और शमीमा जहान की बेंच ने दिया.

भारत में खुद को नागरिक साबित करने के नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति को अपनी खानदानी भारतीय नागरिकता तय होने से पहले की तारीख से खुद को साबित करने में सक्षम होना चाहिए. अमीनुल हक, जिनकी पहचान विदेशी के तौर पर हुई थी, अपने मामले में खानदान के कागजात ठीक से पेश नहीं कर पाए.

अमीनुल हक, जिनकी पहचान विदेशी के तौर पर हुई थी, अपने केस में खानदानी कागज़ात ठीक से पेश नहीं कर पाए. इस केस के वकील और सरकारी वकील, जितेन पायेंग ने ईटीवी भारत को बताया कि इस केस में नागरिकता के सबूत के लिए जरूरी कागजात का जिक्र नहीं था, लेकिन उनकी पहचान विदेशी के तौर पर हुई क्योंकि उनके लिस्ट के कागजात में उनके परिवार का नाम नहीं था.

पायेंग ने आगे कहा, "विदेशी भारत में अपने परिवार का खानदान साबित करने में नाकाम रहे हैं. 2018 में, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने राबिया खातून बनाम भारत सरकार मामले में साफ तौर पर कहा था कि PAN कार्ड भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं है. उसी केस में, कोर्ट ने कहा था कि मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है."

उन्होंने कहा, "इसी तरह, बाबुल इस्लाम के एक और केस में कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं हो सकता." उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह फैसला दे चुका है कि फैमिली रिकॉर्ड में गलतियां नागरिकता साबित करने में रुकावट नहीं हैं. लेकिन अमीनुल हक के इस मामले में यह अलग है क्योंकि रिकॉर्ड में उनके परिवार का कोई नाम नहीं है और न ही उनकी पहचान की गई है."

पायेंग ने कहा कि, "1974 में ही, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि 1951 के एनआरसी दस्तावेज भारतीय नागरिकता के लिए वैध दस्तावेज नहीं हो सकते. गुवाहाटी हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट पहले ही यह फैसला दे चुके हैं कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं है. यह एक विदेश यात्रा दस्तावेज है. पासपोर्ट के मुद्दे पर भारत सरकार ने कुछ दिन पहले भी बात की थी."

उन्होंने आखिर में कहा, "सिर्फ एक दस्तावेज भारतीय नागरिकता साबित नहीं करता. भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए एक दस्तावेज को दूसरे दस्तावेज से पुष्टि करना होगा. एक नागरिक तभी भारतीय नागरिक माना जा सकता है जब उसके पास लगातार कई दस्तावेज और भारत में होने का सबूत हो."

ये भी पढे़ं: Explained - 'पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण तो है, पर फुलप्रूफ नहीं', ये है असली वजह

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