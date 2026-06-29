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जम्मू-कश्मीर: 'पोलियो फ्री पाकिस्तान' नारे वाले पैम्फलेट का प्रसारण, जांच शुरू

राजौरी/जम्मू: राजौरी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) ने एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) से कथित तौर पर "पोलियो फ्री पाकिस्तान" नारे वाले पैम्फलेट के सर्कुलेशन पर तुरंत जवाब मांगा है. सीएमओ ने इसे गुमराह करने वाले बताया है. राजौरी सीएमओ ने कंडी ब्लॉक के बीएमओ से एक दिन के अंदर जवाब देने को कहा है.

CMO ने आधिकारिक ऑर्डर में कहा कि गहन पल्स पोलियो टीकाकरण (IPPI) प्रोग्राम, 2026 से जुड़ा एक विज्ञापन सोशल मीडिया और WhatsApp ग्रुप्स पर साझा किया गया, जिससे ऐसा लग रहा है कि इसे कंडी BMO के ऑफिस ने आधिकारिक रूप से जारी किया है या स्वीकृत प्रदान की है.

ऑर्डर में कहा गया कि विज्ञापन की सामग्री की जांच से पता चला कि उस पर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (NEOC) का लोगो और "पोलियो फ्री पाकिस्तान" का नारा था, जिसका जम्मू-कश्मीर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग या केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के किसी भी प्रोग्राम या संचार से कोई लेना-देना नहीं है. पैम्फलेट में जांच के दायरे में आए BMO का नाम और पद भी लिखा था.

लोगो और नारे को पहली नजर में गैर-कानूनी, गुमराह करने वाला और सरकारी स्वास्थ्य प्रोग्राम के बारे में लोगों में भ्रम पैदा करने वाला बताया गया. ऑर्डर में कहा गया कि विज्ञापन की सामग्री को सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसर अयूब लोन ने सोशल मीडिया पर साझा किया था. संचार में कहा गया है कि स्थानीय अधिकारियों ने इस मामले को "बहुत गंभीरता" से लिया है, और कहा है कि इससे लोगों के भरोसे पर बुरा असर पड़ सकता है और विभाग की बदनामी हो सकती है.