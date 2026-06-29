जम्मू-कश्मीर: 'पोलियो फ्री पाकिस्तान' नारे वाले पैम्फलेट का प्रसारण, जांच शुरू
राजौरी CMO ने पैम्फलेट में लिखे नारे को गुमराह करने वाला और सरकारी स्वास्थ्य प्रोग्राम के बारे में भ्रम पैदा करने वाला बताया है.
Published : June 29, 2026 at 7:43 PM IST
राजौरी/जम्मू: राजौरी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) ने एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) से कथित तौर पर "पोलियो फ्री पाकिस्तान" नारे वाले पैम्फलेट के सर्कुलेशन पर तुरंत जवाब मांगा है. सीएमओ ने इसे गुमराह करने वाले बताया है. राजौरी सीएमओ ने कंडी ब्लॉक के बीएमओ से एक दिन के अंदर जवाब देने को कहा है.
CMO ने आधिकारिक ऑर्डर में कहा कि गहन पल्स पोलियो टीकाकरण (IPPI) प्रोग्राम, 2026 से जुड़ा एक विज्ञापन सोशल मीडिया और WhatsApp ग्रुप्स पर साझा किया गया, जिससे ऐसा लग रहा है कि इसे कंडी BMO के ऑफिस ने आधिकारिक रूप से जारी किया है या स्वीकृत प्रदान की है.
ऑर्डर में कहा गया कि विज्ञापन की सामग्री की जांच से पता चला कि उस पर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (NEOC) का लोगो और "पोलियो फ्री पाकिस्तान" का नारा था, जिसका जम्मू-कश्मीर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग या केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के किसी भी प्रोग्राम या संचार से कोई लेना-देना नहीं है. पैम्फलेट में जांच के दायरे में आए BMO का नाम और पद भी लिखा था.
लोगो और नारे को पहली नजर में गैर-कानूनी, गुमराह करने वाला और सरकारी स्वास्थ्य प्रोग्राम के बारे में लोगों में भ्रम पैदा करने वाला बताया गया. ऑर्डर में कहा गया कि विज्ञापन की सामग्री को सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसर अयूब लोन ने सोशल मीडिया पर साझा किया था. संचार में कहा गया है कि स्थानीय अधिकारियों ने इस मामले को "बहुत गंभीरता" से लिया है, और कहा है कि इससे लोगों के भरोसे पर बुरा असर पड़ सकता है और विभाग की बदनामी हो सकती है.
CMO ने BMO को एक दिन के अंदर विस्तृत रिपोर्ट और लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया गया हो कि क्या विज्ञापन की सामग्री आधिकारिक अनुमति से तैयार, अनुमोदित, प्रिंट, पब्लिश या सर्कुलेट की गई थी. BMO से यह भी पूछा गया कि वे पैम्फलेट तैयार करने, डिजाइन करने, मंजूरी देने, छापने और बांटने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों या एजेंसियों की पहचान करें.
ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से यह भी पूछा गया कि किसके अधिकार से लोगो और कंटेंट को शामिल किया गया. कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) से भी पूछा गया कि उन्होंने इसे सर्कुलेट करने की इजाजत क्यों दी.
CMO ने आदेश दिया कि ऑफिस के नाम पर कोई भी सामग्री, विज्ञापन, पोस्टर, पैम्फलेट या सोशल मीडिया कंटेंट बिना सत्यापन और मंजूरी के जारी या सर्कुलेट न किया जाए.
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