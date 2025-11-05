ETV Bharat / bharat

कौन है हरियाणा का वो नेता जिसके घर 66 फर्जी वोट होने का दावा, उमेश गुदराना ने राहुल गांधी को बताया 100 परसेंट झूठा

पलवल : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर नई दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस की और भाजपा पर 25 लाख वोटों की चोरी के आरोप लगाए. राहुल गांधी ने पलवल जिला परिषद के वाइस चेयरमैन उमेश गुदराना की तस्वीर भी दिखाई और 66 वोटों की चोरी का आरोप लगाया जिस पर उमेश गुदराना की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को झूठा करार दिया है.

उमेश के घर 66 वोटों की चोरी का दावा : राहुल गांधी ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में वोटों की चोरी का इल्जाम लगाया और इस दौरान डिस्प्ले स्क्रीन पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया जिसमें पलवल जिला परिषद के वाइस चेयरमैन उमेश गुदराना की तस्वीर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के साथ दिखाई गई और उनके घर का नंबर 150 बताते हुए 66 वोटों की चोरी का दावा किया. राहुल गांधी ने कहा कि "बीजेपी के नेता उमेश गुदराना के घर में 66 लोग रहते हैं जो वोट डालते हैं. जब उन्होंने इसे चेक किया तो ये झूठ निकला."

"राहुल गांधी के आरोपों पर हंसी आई" : राहुल गांधी के आरोपों के बाद पलवल जिला परिषद के वाइस चेयरमैन उमेश गुदराना सामने आए और उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को सरासर झूठ बताया. उन्होंने कहा कि "राहुल गांधी के पास गलत तथ्य है, उन्हें गलत रिकॉर्ड किसी ने दिया है. उन्होंने जब सोशल मीडिया और न्यूज़ के जरिए ख़बर देखी तो उन्हें इस पर हंसी आई."

"हमारा बड़ा परिवार है" : उमेश गुदराना ने कहा कि "हमारे दादाजी चार भाई हैं. वे पिछले 80-100 वर्ष से गुदराना गांव में रहते हैं. हमारी पुश्तैनी ज़मीन वहां है. मेरी पिताजी के 9 भाई हैं. उनके जितने बच्चे हैं, उनके दो-दो वोट भी लगाएं तो काफी वोट हो जाते हैं. उनके पोते हैं, जो हमारे बच्चे हैं. उसके बाद हमारे परिवार में और दादाजी हैं, उनके बच्चे हैं. हम कोई विदेश से आकर यहां नहीं बसे. हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और समय के साथ परिवार बढ़ता जा रहा है. हमने कोई किराए पर जमीन लेकर फर्जी मकान नहीं बना रखा है. बिलकुल कोई आधार ही नहीं है, ऐसे आरोपों का.