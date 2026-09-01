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पलवल KMP एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप के उड़े परखच्चे, 6 की मौत, 15 घायल

KMP पर खड़े ट्रक से पीछे से टकराई पिकअप: पिकअप पलवल सीमा में KMP एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह पहुंची. इसी दौरान सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से पिकअप की पीछे से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

खाटू श्याम और बालाजी के दर्शन के बाद लौट रहे थे श्रद्धालु: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किशनपुर मुरैया, मकोया, चांदा और आसपास के गांवों के लोग शुक्रवार को धार्मिक यात्रा पर निकले थे. सोमवार शाम सभी ने राजस्थान के खाटू श्याम और बालाजी मंदिर में दर्शन किए. इसके बाद श्रद्धालु मथुरा के वृंदावन के लिए रवाना हुए थे.

पलवल: पलवल में KMP एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए. हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए. सभी घायलों को उपचार के लिए पलवल के जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अस्पताल पहुंचने से पहले 5 ने तोड़ा दम: पुलिस के अनुसार घायलों को जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया. हादसे में विजय सिंह, राजकुमार, रेशमा देवी, कमला देवी और महेश की मौत हुई है. बाद में एक और श्रद्धालु की मौत की सूचना सामने आई, जिससे मृतकों की संख्या 6 हो गई.

15 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी: हादसे में सुनील, श्वेता यादव, सुधा, बीरेश, उमेद, विनोद कुमार, सरला, रूबी, रामसेवक, रवि, वाणी, वीनू, तन्नू, रेखा और गोरा देवी घायल हुए हैं. सभी का इलाज जिला नागरिक अस्पताल पलवल में चल रहा है. परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. प्रत्यक्षदर्शी उम्मेद सिंह ने कहा कि, "हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. लोगों ने घायलों को बाहर निकालने और अस्पताल पहुंचाने में मदद की."

दोनों वाहन चालकों की तलाश में जुटी पुलिस: हादसे के बाद ट्रक चालक अपने वाहन सहित मौके से फरार हो गया. वहीं, पिकअप चालक सुधीर के भी फरार होने की बात सामने आई है. सदर थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने फरार चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले में सदर थाना प्रभारी हरि किशन ने बताया कि, "हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फरार चालकों की तलाश की जा रही है. मामले की जांच जारी है."

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