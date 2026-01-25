ETV Bharat / bharat

पालघर: 60 साल के विश्वास ने बनाया भरोसेमंद शहद ब्रांड, बाजार में अच्छी डिमांड

पालघर के आदिवासी इलाके घोलवड में 60 साल के विश्वास नेरुरकर ने ऑर्गेनिक शहद उत्पादन का बिजनेस शुरू किया और सफल ब्रांड खड़ा कर दिया.

Palghar Man Start Organic Honey Farming Business and Establish Trusted Brand
पालघर: 60 साल के विश्वास ने बनाया भरोसेमंद शहद ब्रांड, बाजार में अच्छी डिमांड
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 25, 2026

पालघर (महाराष्ट्र): बिजनेस शुरू करने में उम्र, पढ़ाई और अनुभव कोई रुकावट नहीं हैं. किसी भी काम की सफलता, कुछ नया करने की इच्छा, ग्राहकों को हाई-क्वालिटी और बेहतर प्रोडक्ट देने की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है, जो पर्यावरण के लिए भी अच्छे हों. पालघर जिले के डहाणू तालुका के घोलवड के 60 साल के विश्वास नेरुरकर ने शहद उत्पादन का नया बिजनेस शुरू करके एक प्रेरणा देने वाली मिसाल कायम की है.

पालघर जिले का घोलवड महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित तीसरा 'हनी विलेज' (Honey Village) है. इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए और मधुमक्खी पालन में एक सफल छलांग लगाते हुए, नेरुरकर ने शहद उत्पादन का कारोबार शुरू किया. नेरुरकर का उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके देना और उनकी आय बढ़ाना है. वह शहद को लेकर 100 प्रतिशत क्वालिटी की गारंटी देते हैं. क्वालिटी, स्टैंडर्ड और प्राकृतिक होना ही उनकी सफलता का फॉर्मूला है.

शहद उत्पादक विश्वास नेरुरकर
शहद उत्पादक विश्वास नेरुरकर (ETV Bharat)

विश्वास नेरुरकर 12वीं कक्षा तक पढ़े हैं. उन्हें नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी. उन्होंने कुछ समय तक इलेक्ट्रिकल से जुड़े एक बिजनेस में काम किया, लेकिन लोगों की स्वास्थ्य की चिंता ने उन्हें चैन से रहने नहीं दिया. वह मिलावटखोरी से चिंतित थे. इसलिए, उन्होंने 100 प्रतिशत इको-फ्रेंडली शहद उत्पादन का फैसला किया. उन्होंने डहाणू तालुका के कोसबाद में मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया. उसके बाद, उन्होंने खुद मधुमक्खी पालन का फैसला किया. उस कारोबार में उन्होंने दूसरों को नौकरी पर रखा.

मधुमक्खी पालन करते हैं विश्वास नेरुरकर
मधुमक्खी पालन करते हैं विश्वास नेरुरकर (ETV Bharat)

घोलवड में अनुकूल प्रकृति और मधुमक्खी पालन की परंपरा का एक सुंदर मिश्रण है. नेरुरकर के पक्के इरादे से, उनका शहद एक ऐसा ब्रांड बन गया है जिसे अब लोग बहुत पसंद करते हैं. शहद प्राकृतिक रूप से मीठा और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है. यह प्रकृति का एक अनमोल खजाना है. इस खजाने को विश्वास नेरुरकर ने कमर्शियल रूप दिया. उन्हें अपनी रोजी-रोटी की अधिक चिंता नहीं थी, बल्कि वह चाहते थे कि उनका बिजनेस दूसरों को भी नौकरी दे और लोगों की स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी हो. इन लक्ष्यों को साथ-साथ कुछ नया करने के मकसद से, विश्वास नेरुरकर ने मधुमक्खी पालन शुरू किया.

शहद उत्पादक विश्वास नेरुरकर
शहद उत्पादक विश्वास नेरुरकर (ETV Bharat)

नेरुरकर बताते हैं कि डहाणू तालुका के घोलवड जैसे दूर-दराज के पहाड़ी इलाके में इस कारोबार को चलाना कई मुश्किलें पेश करता है. बिजली और संसाधनों की कमी है. लेकिन भरोसे और पक्के इरादे से, उन्होंने इन मुश्किलों को पार कर लिया. मधुमक्खी पालन के लिए उनके पास पांच लोगों की एक टीम है. हालांकि, वे जो शहद बनाते हैं, वह बाजार की मांग को पूरा करने के लिए काफी नहीं है. इसलिए, उन्होंने कई दूसरे किसानों को मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने शहद उत्पादन से संबंधित सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की हैं. प्रयोगशाला परीक्षण भी किए गए हैं.

मधुमक्खी पालन करते हैं विश्वास नेरुरकर
मधुमक्खी पालन करते हैं विश्वास नेरुरकर (ETV Bharat)

विश्वास नेरुरकर ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि हालांकि मधुमक्खी पालन एक मौसमी व्यवसाय है, लेकिन इसमें पूरे साल विभिन्न रूपों में काम करने की आवश्यकता होती है. शहद प्रकृति का एक अमूल्य खजाना है. यह कई बीमारियों के लिए फायदेमंद है. प्राकृतिक शहद के कई फायदे हैं. बिना किसी रसायन के 100% प्राकृतिक और उच्च गुणवत्ता वाला शहद बनाकर, हम अपने ब्रांड, 'संकल्प हनी' को सफल बनाने में सक्षम हुए. अब, हमारा ध्यान कई किसानों को अपने व्यवसाय से जोड़ने पर है. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है.

