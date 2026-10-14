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महाराष्ट्र के पालघर में एक बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, दो महिलाओं की मौत

महाराष्ट्र के पालघर में एक रिहायशी इमारत में आग लगने से दो महिलाओं की मौत हो गई ( ETV Bharat )

पालघर: महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक बिल्डिंग में आग लगने से दो महिलाओं की मौत हो गई. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. यह घटना नालासोपारा-वसई लिंक रोड पर अचोले इलाके में मल्टी-स्टोरी इंपीरियल हाइट्स बिल्डिंग में हुई. इससे वहां रहने वालों में दहशत फैल गई और कई लोग ऊपरी मंज़िलों पर फंस गए.

आग मंगलवार रात करीब 11.30 बजे लगी, जिसके बाद वसई-विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फायर डिपार्टमेंट, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों ने इमरजेंसी में मदद की. दमकलकर्मियों ने खास उपकरणों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. बिल्डिंग से करीब 25 से 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

मरने वालों की पहचान फाल्गुनी शाह (50) और अश्विनी पारकर (50) के तौर पर हुई. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि उनकी मौत धुएं में सांस लेने से हुई होगी. वसई-विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर पृथ्वीराज बी पी ने कहा कि फायर डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. कमिश्नर के मुताबिक दमकलकर्मियों और टीटीएल मशीनों की मदद से शुरू में करीब 15 से 20 लोगों को बचाया गया, जबकि कई दूसरे लोग बिल्डिंग से सुरक्षित नीचे उतरने में कामयाब रहे. उन्होंने कहा कि इस घटना से प्रभावित परिवारों को टेम्पररी रहने की जगह देने के लिए पास के बैंक्वेट हॉल और होटल उपलब्ध कराए गए. कमिश्नर ने कहा कि आग लगने की वजह का पता लगाने के लिए डिटेल में जांच की जाएगी. जांच में बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की परमिशन, फायर सेफ्टी अप्रूवल, फायरफाइटिंग सिस्टम की हालत और इलेक्ट्रिकल पैनल में शॉर्ट सर्किट की संभावना की जांच की जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर कोई लापरवाही या सेफ्टी में कमी पाई जाती है, तो सही एक्शन लिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता रही. सीढ़ियों पर बहुत ज़्यादा गर्मी को देखते हुए, फायरफाइटर्स ने हालात का ध्यान से जायजा लिया और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्लान बनाकर काम किया.