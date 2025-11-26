ETV Bharat / bharat

बदरीनाथ धाम के कपाट बंद, पांडुकेश्वर में विराजमान हुईं उद्धव और कुबेरी जी की डोली, शीतकालीन पूजाएं शुरू

बुधवार सुबह पूजा-अर्चना के बाद उद्धवजी, कुबेरजी और शंकराचार्य जी की गद्दी श्री बदरीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी, धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल की अगुआई में पांडुकेश्वर पहुंची. यहां स्थानीय ग्रामीणों के साथ कुबेर देवरा समिति पांडुकेश्वर ने पुष्प वर्षा कर देव प्रतीकों का स्वागत किया और बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी), बदरीनाथ धाम के मुख्य पुजारी समेत धर्माधिकारी आदि का सम्मान किया गया.

इस शीतकाल के लिए भू बैकुंठ नगरी श्री बदरीनाथ धाम के कपाट मंगलम होने के बाद आज बुधवार को भगवान श्री बदरी विशाल जी के बालसखा उद्धवजी और देवताओं के खजांची कुबेर जी पांडुकेश्वर में अपनी शीतकालीन गद्दी पर विराजमान हो गए है. जहां उद्धव जी योग-ध्यान बदरी मंदिर और कुबेरजी अपने मूल मंदिर में विराजमान हुए. वहीं आद्य गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी गुरुवार को ज्योर्तिमठ स्थित पौराणिक मठागण नृसिंह मंदिर पहुंचेगी.

चमोली (उत्तराखंड): 25 नवंबर को श्री बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ साल 2025 की चारधाम यात्रा संपन्न हो चुकी है. चारों धामों के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं. प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई दिनों तक यात्रा बाधित होने के बावजूद इस साल भी यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है. वहीं अब श्री बदरीनाथ जी के बद्रीश पंचायत में अग्रज देवतागण उद्धव जी और कुबेरजी आज पांडु नगरी पांडुकेश्वर में अपनी शीतकालीन गद्दी पर विराजमान हो गए हैं.

पूजा-अर्चना के बाद कुबेर जी की मूर्ति को कुबेर मंदिर और उद्धवजी की मूर्ति को योग-ध्यान बदरी मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद प्रतिष्ठापित किया गया. अब छह माह तक उनकी शीतकालीन पूजाएं यहीं संपन्न होंगी.

गौर है कि 25 नवंबर को भू बैकुंठ बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए. श्री बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही अब शीतकालीन यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं. बदरी विशाल भगवान की पूजा अब शीतकालीन प्रवास स्थल पांडुकेश्वर और नृसिंह भगवान मंदिर ज्योतिर्मठ में होगी. जबकि बाबा केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, मां गंगा (गंगोत्री) की पूजा मुखबा और मां यमुना (यमुनोत्री) की पूजा खरसाली में होती है.

51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए चारधाम दर्शन: इस वर्ष 51 लाख 4 हजार 975 श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए. साल 2024 के मुकाबले 2025 में श्रद्धालुओं की संख्या 4 लाख 35 हजार 901 अधिक रही है. पिछले साल कुल 46 लाख 69 हजार 074 तीर्थयात्री चारधाम यात्रा पर आए थे. गौर है कि 30 अप्रैल 2025 को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ हुआ था. इसके बाद 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बदरीनाथ धाम के कपाट खुले थे.

इस साल केदारनाथ में सर्वाधिक 17 लाख 68 हजार 795 श्रद्धालु पहुंचे हैं. इसी प्रकार बदरीनाथ में 16 लाख 60 हजार 224, गंगोत्री में 07 लाख 57 हजार 010 और यमुनोत्री में 06 लाख 44 हजार 505 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. हेमकुंड साहिब में पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख 74 हजार 441 पहुंची है.

