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बिहार के वांटेड नक्सली को पलामू के दंगवार प्रभारी ने छोड़ा, एसपी ने किया लाइन हाजिर

एसपी ऑफिस, पलामू ( Etv Bharat )

पलामू: जिले के हुसैनाबाद के दंगवार ओपी प्रभारी ने बिहार के एक वांटेड नक्सली को गिरफ्तार करके छोड़ दिया. दरअसल घटना 22 सितंबर की है. पलामू पुलिस वारंटी की गिरफ्तार के लिए एक अभियान चला रही थी, इसी क्रम में बिहार के मोतिहारी जिले में नक्सल केस में राजेंद्र पासवान को दंगवार ओपी के प्रभारी ने पकड़ लिया था. रात 12:00 के करीब राजेंद्र पासवान को पकड़ा गया था और तीन साढ़े तीन बजे उसे छोड़ दिया गया.