महिलाओं का संघर्ष, खपरैल घर से किया स्टार्टअप, अब कर रही लाखों का कारोबार

देवंती देवी एवं शारदा देवी के पति इलाके में मजदूरी करते हैं. दोनों महिलाएं शुरुआत में झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थीं. बाद में दोनों ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान संस्थान (RSETI) से ट्रेनिंग ली. ट्रेनिंग के बाद दोनों ने स्टार्टअप की योजना बनाई.

"ट्रेनिंग लेने के बाद 2024 से इसकी शुरुआत की. पति मजदूरी करते हैं. अब हालात ठीक हो रहे हैं. चूड़ी बनाकर स्थानीय हाट बाजार में बेचते हैं. ग्रामीण इलाके में उनकी चूड़ी एवं शृंगार के सामान की अच्छी मांग है. चूड़ी बनाने में मेहनत भी लगता है." - शारदा देवी

बसरिया की रहने वाली देवंती देवी और शारदा देवी का चूड़ी और शृंगार के सामान का कारोबार कई इलाकों में फैला हुआ है. देवंती देवी और शारदा देवी खुद से चूड़ी बनाती हैं. दोनों गले का हार, कान, नाक के टॉप्स समेत कई शृंगार की वस्तुएं बना रही हैं और उन्हें बाजार में बेच रही हैं. दोनों ने अपने कारोबार के लिए फिलहाल पलामू और आस पास के इलाकों में साप्ताहिक हाट बाजार को चुना है. हाट बाजार में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं पहुंचती हैं और शृंगार के सामान खरीदती हैं.

पलामू: संघर्ष को सफलता मिलती है तो सब कुछ कहानी बन जाती है. पलामू की दो महिलाओं का संघर्ष समाज के लिए मिसाल बन गई है. पलामू के चैनपुर थाना प्रखंड के बसरिया की रहने वाली दो महिलाओं ने खपरैल घर से एक स्टार्टअप किया, महिलाओं का यह स्टार्टअप कई लोगों के परिवार को बदल रहा है.

दोनों महिलाओं ने मात्र 30,000 और 40,000 रुपये का ऋण लिया और चूड़ी बनाने की फैक्ट्री लगाई. दोनों का स्टार्टअप चल निकला और स्थानीय बाजार में उनकी चूड़ी की मांग बढ़ती जा रही है. आज दोनों महिलाओं का टर्नओवर तीन से चार लाख रुपये है. दोनों खुद से चूड़ी बनाती हैं और इसे बनाने में अन्य महिलाओं को भी रोजगार देती हैं.

"मन में कुछ करने की इच्छा थी और चूड़ी बनाने का शौक भी था. इसी क्रम में मौका मिला जिसके बाद चूड़ी बनाने का कार्य शुरू किया. सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ाई की है. पति मजदूरी करते हैं. आमदनी से अपने और अपने परिवार के हालात को बेहतर करना चाहते हैं. अन्य महिलाएं भी अगर उनसे जुड़ना चाहती है तो जोड़ेंगी." - देवंती देवी

गढ़वा से लाती हैं सामग्री, ग्रामीण बाजार के लिए है खास योजना

देवंती देवी एवं शारदा देवी चूड़ी एवं शृंगार बनाने की सामग्री गढ़वा से लाती हैं. दोनों ने ग्रामीण इलाके के बाजार के लिए खास योजना भी तैयार की है. झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी दोनों महिलाओं की मदद कर रही है और ग्रामीण इलाके के बाजार के लिए सहयोग भी कर रही है. दोनों महिलाओं की सामग्री को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी बेचा जा रहा है.

झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की शतरूपा देवी बताती हैं कि शुरुआत में दोनों को ट्रेनिंग दी गई थी जिसके बाद दोनों ने चूड़ी बनाने का कार्य शुरू किया. दोनों को देखने के बाद अन्य महिलाएं भी इससे जुड़ना चाहती हैं. शुरुआत में ग्रामीण इलाके के बाजार को टारगेट किया गया था, अब महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी उनकी सामग्री को बेच रही हैं.

