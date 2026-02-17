ETV Bharat / bharat

ना कोचिंग, ना ट्रेनिंग! नक्सल इलाके के रंजीत ने ट्राइबल आर्ट में हासिल की महारथ, राष्ट्रपति कर चुकी हैं सम्मानित

पलामू: अगर मन में हौसला और जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है. यह कहानी है नक्सल प्रभावित इलाके के रहने वाले एक ऐसे युवा की, जिसने बिना कोचिंग या ट्रेनिंग के ट्राइबल आर्ट में महारथ हासिल की है. पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत छिपादोहर के रहने वाले रंजीत कुमार गुप्ता झारखंड समेत कई राज्यों में प्राकृतिक पेंटिंग के लिए चर्चित हैं.

झारखंड के इलाके में रंजीत कुमार गुप्ता सोहराई एवं कोहबर पेंटिंग करते हैं. जबकि दूसरे राज्य में प्राकृतिक महत्व के अनुसार पेंटिंग करते हैं. फिलहाल पलामू टाइगर रिजर्व को रंजीत कुमार गुप्ता सोहराय एवं कोहबर पेंटिंग के माध्यम से सजा रहे हैं. रंजीत कुमार गुप्ता (38) ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है. उन्होंने 2003 में 12 साल की उम्र में पेंटिंग की प्रैक्टिस शुरू की और 2010-11 में पेंटिंग में महारथ हासिल कर ली.

ट्राइबल आर्ट के लिए राष्ट्रपति कर चुकी हैं सम्मानित

रंजीत कुमार गुप्ता सोहराई और कोहबर के अलावा कई तरह की ट्राइबल पेंटिंग करते हैं. 2023 में ट्राइबल पेंटिंग के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रंजीत कुमार गुप्ता को सम्मानित किया था. उनकी पेंटिंग को ट्राइबल आर्ट गैलरी में भी रखा गया था. रंजीत जिस इलाके से आते हैं, वह कई दशकों तक नक्सली हिंसा के चपेट में रहा है. छिपादोहर का इलाका नक्सल गतिविधि के लिए पूरे देश में चर्चित था. रंजीत आज पेंटिंग कर अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं और परिवार को संभाल रहे हैं.