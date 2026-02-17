ETV Bharat / bharat

ना कोचिंग, ना ट्रेनिंग! नक्सल इलाके के रंजीत ने ट्राइबल आर्ट में हासिल की महारथ, राष्ट्रपति कर चुकी हैं सम्मानित

पलामू के रहने वाले रंजीत ने ट्राइबल आर्ट से अपनी खास पहचान बनाई है. उनकी कला को राष्ट्रपति भी सम्मानित कर चुकी हैं.

palamu-resident-ranjit-kumar-gupta-making-tribal-art-awarded-by-president
ग्राफिक्स इमेज (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 17, 2026 at 3:06 PM IST

पलामू: अगर मन में हौसला और जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है. यह कहानी है नक्सल प्रभावित इलाके के रहने वाले एक ऐसे युवा की, जिसने बिना कोचिंग या ट्रेनिंग के ट्राइबल आर्ट में महारथ हासिल की है. पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत छिपादोहर के रहने वाले रंजीत कुमार गुप्ता झारखंड समेत कई राज्यों में प्राकृतिक पेंटिंग के लिए चर्चित हैं.

झारखंड के इलाके में रंजीत कुमार गुप्ता सोहराई एवं कोहबर पेंटिंग करते हैं. जबकि दूसरे राज्य में प्राकृतिक महत्व के अनुसार पेंटिंग करते हैं. फिलहाल पलामू टाइगर रिजर्व को रंजीत कुमार गुप्ता सोहराय एवं कोहबर पेंटिंग के माध्यम से सजा रहे हैं. रंजीत कुमार गुप्ता (38) ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है. उन्होंने 2003 में 12 साल की उम्र में पेंटिंग की प्रैक्टिस शुरू की और 2010-11 में पेंटिंग में महारथ हासिल कर ली.

जानकारी देते कलाकार रंजीत कुमार (ETV BHARAT)

ट्राइबल आर्ट के लिए राष्ट्रपति कर चुकी हैं सम्मानित

रंजीत कुमार गुप्ता सोहराई और कोहबर के अलावा कई तरह की ट्राइबल पेंटिंग करते हैं. 2023 में ट्राइबल पेंटिंग के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रंजीत कुमार गुप्ता को सम्मानित किया था. उनकी पेंटिंग को ट्राइबल आर्ट गैलरी में भी रखा गया था. रंजीत जिस इलाके से आते हैं, वह कई दशकों तक नक्सली हिंसा के चपेट में रहा है. छिपादोहर का इलाका नक्सल गतिविधि के लिए पूरे देश में चर्चित था. रंजीत आज पेंटिंग कर अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं और परिवार को संभाल रहे हैं.

रंजीत की पेंटिंग करने की खासियत कई राज्यों में हैं चर्चित

रंजीत को प्राकृतिक पेंटिंग से काफी लगाव है. उनका घर भी जंगल एवं पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है. रंजीत जंगल, पहाड़, पेड़-पौधे वन्य जीव का काफी अच्छी पेंटिंग तैयार कर लेते हैं. उनकी पेंटिंग की खासियत की वजह से उन्हें बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पेंटिंग करने के लिए बुलाया जाता है. रंजीत संबंधित राज्य के स्थानीय प्रकृतिक जुड़ाव के भी पेंटिंग तैयार करते हैं. झारखंड में उन्हें सोहराई एवं कोहबर पेंटिंग में महारत हासिल है.

रंजीत कुमार गुप्ता बताते हैं कि बचपन में पढ़ाई के दौरान से ही पेंटिंग का शौक था. वन विभाग के द्वारा विभिन्न मौकों पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के दौरान उन्हें कई बार पुरस्कृत किया गया, जिससे उनका हौसला बढ़ता गया. वे पेंटिंग के लिए न तो कोई कोचिंग क्लास ली है और न ही ट्रेनिंग ली है. लगातार प्रैक्टिस करके पेंटिंग सीखी और 2023 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया. वे झारखंड समेत कई राज्यों में घूमते हैं और पेंटिंग बनाते हैं.

